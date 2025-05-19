琅讀金句／你每天會做哪些事？每天做的事，會造就你這個人

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圖／琅琅悅讀
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日復一日地做某件事，不單純只是有規律地反覆去做，而是替大腦連接全新的神經系統，替身體開闢新的道路，因此，它會如呼吸般理所當然，讓你在早晨睜開眼睛的那一刻就自然想起。你會時時刻刻將它記在腦中，要是一天不做，就會感到渾身不對勁。

你每天都會做哪些事？每天做的事，會造就你這個人。

日復一日的行為，會成為你的言語，你的想法，你的情緒。它會成為你的習慣，你的命運，你的身分認同。

你，等於你每天做的事情。

身處鼓吹「愛自己」的時代，總會出現覺得自己很糟的時刻，所謂「愛自己」，到底愛的是怎樣的自己？

韓國知名諮商心理師，獻給現代迷茫心靈的自我理解之書────

「你不必刻意愛自己，只要擁有認識自我的好奇心便足夠。」

想方設法愛自己，為什麼卻不由自主討厭自己？其實，每個人都是由非常多面貌組合而成，大部分人對自己都只是一知半解，只要發現一個小缺陷，便會無限放大。

我們之所以會討厭自己，在於暫時遺忘了自身的光芒。想找回光芒，就需要重新認識自己，與真正的自我建立深度連結。

認識自己的多元面貌，是一輩子的課題。

書名：《比起喜歡自己，我有更多討厭自己的日子：厭世、躺平也沒關係，擁抱陌生自我的111個接納練習》
作者：邊池盈（변지영）
出版社：采實文化
出版時間：2022年5月25日

【編輯推薦】

當「喜歡自己」成為壓力，你可以先學會不討厭自己。

《比起喜歡自己，我有更多討厭自己的日子》這本書，就像一本寫給不想正向的我們的溫柔備忘錄。111個接納練習，不教你振作、也不催促你積極，而是允許你厭世、低落、想躺平，並告訴你：「沒關係，你已經夠好了。」

如果你也正經歷自我懷疑的階段，這本書會陪你，一起練習用更多理解、而非苛責的方式與自己相處。

●本文摘選自出版之《比起喜歡自己，我有更多討厭自己的日子：厭世、躺平也沒關係，擁抱陌生自我的111個接納練習》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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