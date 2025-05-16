走出喪親後的哀傷：如何從後悔、自責的痛苦情緒解脫

文／林維君

哀傷適應歷程中，從過去被束縛的關係中鬆綁

在喪親的哀傷適應歷程，仍活在現世的家人，思緒往往會在現在與過去之間擺盪，對照著現在的處境，懊惱過去少做了些什麼。在擺盪整合的過程中，常會有許多心情，甚至是自我懷疑：

• 當時的我做錯什麼了？ • 如果可以重來，我一定會／不會........ • 我怎麼可以有「他走了，我就能鬆一口氣」的感覺？ • 這樣的我，是真的是愛他嗎？ • 我沒有遵照他的「遺願」去做，是不是背叛？

像這樣不自覺的「事後諸葛」與自我檢討，是真實無比的自我指責，會誘發內疚、後悔、傷痛、自責的痛苦情緒，讓人夜不成眠。

書名：《如果不在了，你想留下什麼？：關於愛與信念，以及給至愛之人最無價的生命禮物》 作者：林維君 出版社：悅知文化 出版時間：2024年10月22日

暨南大學社工系的蔡佩真教授提到，在失去親愛家人的日子裡，喪親者可能會有「鬆綁解放」的經驗，從習慣以對方為重心的生活中，漸漸轉移到重視自己的主體性，尤其過去如果在關係中，存在著緊繃與衝突，當家人已經不在，也就缺少強制性的束縛，不需要由那位家人的觀點看世界、看自己。

在意識到自己從過去被束縛的關係中鬆綁，初期可能會自我譴責「不守信用」、「背叛」，但如果能持續透過自我對話、與親友一同追憶逝者、在生活中嘗試新的可能性，再加以回顧感受，或是透過心理治療有意識地去對話，不斷梳理、消化、尋找意義，也能更順利地從逝者的價值觀與信念教條中解放出來。

漸漸允許自己有不同的觀點與做法，也為自己的人生真正承擔起責任。

當緊密生活、共組家庭的兩人，硬生生地缺了一角，活下來的人總會在「自己」與「逝者」之間擺盪許久，最終找到一個整合性的平衡點。就像這個案例故事中的先生，為自己的新行動，賦予了正面的意義，由「背叛」轉化為「她愛的是原本強壯有主見的我」，將新的信念與行動整合進自己與孩子接下來的人生。

【心之整理習作】

面對失去的練習

「哀傷是一輩子的功課」，回想過去在生命經驗中曾經遇過的重大失落，可能是家人或毛孩的離開，可能是失戀或絕交，也可能是心愛而重要的東西遺失了，或者是身體的重要器官、能力不再堪用。

選一件對你來說具有重大意義的失落事件，回想一下，從那件事發生到現在：

✺ 你的人生發生了哪些改變？ ✺ 你是如何帶著這樣的失落，一路走到現在？ ✺ 這個失落，現在在你心中的哪個位置？ ✺ 你能認出它送給你哪些生命的禮物嗎？

如果可以，找一個跟你一起經歷過那件失落事件的人，聊聊上面這幾個提問，在對話當中有哪些新發現？

●本文摘選自悅知文化出版之《如果不在了，你想留下什麼？：關於愛與信念，以及給至愛之人最無價的生命禮物》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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