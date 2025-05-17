好像得了五十肩，該怎麼辦？選擇合適伸展復健，勿錯過治療黃金期

● 本文摘選自時報出版之《自己的肩痛自己救：圖解五十肩保健與治療（新版）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／許嘉麟

我好像得了五十肩，該怎麼辦？

書名：《自己的肩痛自己救》 作者：許嘉麟 出版社：時報出版 出版日期：2025年1月14日

第一步：保持冷靜，莫驚慌

五十肩沒有想像中可怕。據統計，每一百人當中（不分年齡）只有二到五個人罹患五十肩，也就是說，您的臉書好友若有三百人，就有六到十五人是五十肩患者；若是特殊族群如糖尿病患者，比例則增加到五倍。

第二步：找專科醫師確診

要確定五十肩的方法很簡單，前往一般復健科或骨科就診即可。找專科醫師確診是為了診斷是否真的是五十肩，不是別的疾病。

「對症才能下藥」可說是治療的金科玉律，任何疾病最重要的是知道是哪一種病。同樣是肩痛舉不起來，很可能是鈣化、肌腱撕裂傷、夾擠症候群，甚至根本就不是肩部出狀況，而是頸部的問題。醫療疾病百百款，若是已經有症狀了，請醫師確診之後，早期診斷，才能早期治療！

第三步：積極治療效果最好

每種疾病都有治療黃金期，五十肩也不例外。五十肩擺著不及時處理，黏住的肩關節囊會像黏在地板上的膠帶一樣，愈久愈難分開，最後不得不用工具鏟除，但也會因此傷害地板。肩關節囊也一樣，黏愈多，所需要的處理工具就愈多、清理時間愈久，還不如剛黏住就積極處理，免得小病拖成大病。

另一個常被忽略的是，周邊肌肉與肌腱會因少動而萎縮。不信你看長期臥床的人不是瘦巴巴而是鬆垮垮。肌肉萎縮不用久，七天就開始了，意思就是說，若因為肩膀一動就痛而不敢動，只要超過七天，肩部與上臂肌肉便會開始萎縮，要練回來並非易事。

所以，剛開始有症狀，盡早找醫師處理才是明智的做法！

第四步：哪種治療好？

每個人的需求不同，病情也不同，醫療沒有哪個「好」，只有哪個「適合」。輕微的五十肩（只有一點卡卡，痛還好），不用到院治療，在家自行認真伸展，便能有很好的效果；中度的五十肩（有卡，某些角度很痛），可以進行物理治療，漸進式拉開關節囊，並保持日常活動度，認真復健，半年內會有改善。

嚴重的頑固型五十肩（很卡、很痛、無法睡），請盡快接受您的主治醫師提供的醫療選項，現在無論是關節鏡、關節鬆動術或肩關節囊擴張術都有相當療效，真的不需要讓五十肩影響您做其他大事。

第五步：治療後，仍需保持適度活動

不管是哪一種治療，都需要肩友保持活動，因為五十肩是肩關節囊「沾黏」造成的，而五十肩的肩關節囊內會有大量的血管增生，在活動時容易出血，可用擴張術另外注入大量的擴張液稀釋血液濃度。肩友在其他治療後進行活動，多半會因為血管斷裂而感到疼痛，但若因此不積極活動，還是會產生沾黏的狀況，治療效果將大打折扣。

．診間小故事

阿嬤，妳為什麼不開心？眼前這位肩友被假日回來探親的三歲小孫女問倒了：「阿嬤，妳為什麼一直不開心？」童稚的聲音，小小的手，歪著頭，看著向來很疼她的阿嬤眉頭深鎖，時不時活動手臂唉聲嘆氣，早上起床也愁眉苦臉，整個人宛如烏雲罩頂。

原來這就是五十肩，痛起來真的像拿刀在刺，不知道哪時才會好，做復健也有一搭沒一搭，想睡個覺不管它，一翻身卻又壓到痛醒，怎麼可能開心得起來？

阿嬤原以為自己調適得很好，沒給家人添麻煩，其他人也沒多問什麼，沒想到被小娃兒看得真真切切。小孫女一問，阿嬤像是醍醐灌頂，覺得自己應該積極治療，便叫兒子幫忙尋找其他治療方式，輾轉來到我的肩關節整體評估門診，很快展開療程。

「小孩看得很清楚的！」她微笑點點頭，像是所有寵愛孫兒的奶奶那樣慈祥。「她下星期回來，我要對她說：『阿嬤不痛了！很開心喔！』」開朗的聲音，逗得大家都笑了。

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