如何選擇適合長輩的口腔裝置？固定式牙橋和活動式假牙哪個好？

文／范綱信

如何選擇適合長輩的口腔裝置？

雖然站在專業臨床角度，牙醫師會說，植牙並沒有年齡限制，就算是八十歲以上的高齡者，只要在身體穩定的情況下，都可以靠著植牙修復缺牙時期的咬合功能。也有不少成功植牙的高齡者現身說法，表示植牙不但讓他們可以暢快用餐，更因為有了牙齒，更願意出門與人交流。

然而，多數長照家庭裡的高齡者，即便沒有糖尿病、高血壓等慢性病，也可能已經開始出現行動不便、失能的情形，我認為在選擇療程上面可以權衡，雖然「植牙」術後可以恢復八五〜九○％的健康咬合力，但還要綜合考量植牙的療程時長、手術的風險等，不見得每個人都適合。若是改以「活動式假牙」或「固定式牙橋」口腔裝置，也可以恢復約五○〜七○％的健康咬合力。

固定式牙橋和活動式假牙，應該選哪一個？

「固定式牙橋」指的是不能由患者自行拆卸的假牙。如果只是牙冠（張開口可以看到的牙齒部分）因蛀牙或外力造成破壞，牙醫師一般會先模擬出牙齒的模型，再以全瓷或金屬燒附瓷材質，修復已經損壞或部分蛀光的真牙。而當醫師從X光片、斷層掃描中確認患者的牙齒組織已經無法保留，會先拔除真牙牙根，然後再修磨鄰近兩顆牙為支撐點，製作出三顆牙齒為一排的牙橋。

若患者只有單顆或少數缺牙、牙周組織尚在理想的健康條件下，且較重視外觀，建議選擇以固定式牙橋作為咬合修復的口腔裝置，配戴較為舒適、自然，咬合的感受也更貼近真牙。

裝戴固定式牙橋後，可能會發生的狀況以及日常照顧的重點有以下兩個：

1 齒槽骨快速萎縮：齒槽骨是位於牙齦下方的牙周骨頭，用來固定和支撐牙齒的根部，通常會因細菌侵蝕開始出現發炎狀態。當發炎控制不下來變成牙周病，齒槽骨的萎縮速度就會非常快，此時不但原本缺牙處的牙齦線會持續後縮，口腔內其餘真牙也有鬆動的風險。牙橋靠的是牙冠連結的結構在支撐，原本缺牙區依舊不會有牙根，這會導致牙周組織缺少咀嚼的刺激，齒槽骨可能加速萎縮，牙床若降低到一定程度，有可能就會出現牙橋橋體和底部牙肉不貼合，導致更容易卡食物殘渣。

2 要徹底清潔牙齒：由於牙橋結構較為特殊，清潔上必須使用特殊的超級牙線（尖端像針一樣較硬，能夠穿過牙橋底部）和牙間刷，才有機會徹底清潔牙齒。許多長照家庭的被照顧者可能已經失去行為能力，無法自主刷牙，需要照顧者善用工具，協助患者在飯後清潔牙齒，才能避免所剩牙齒承受蛀牙的風險。

「活動式假牙」指的是患者可以自行拆卸的假牙，利用金屬鉤、安全固定卡扣和磁鐵，將活動假牙靠在牙床上。無論是局部的假牙或全口假牙，活動式假牙都可以依據患者需要進行設計，解決無牙的問題。

當患者出現大範圍的缺牙問題、甚至全口無牙，且牙肉、牙齦已出現萎縮的狀況，較適合選擇活動式假牙。活動式假牙更適合無法進行手術、臥病在床者使用，雖然整體咀嚼效能較不足，但以目前的臨床技術，已經可以維持基本的日常進食咀嚼力。

書名：《陪你扛起生命的重量：到宅牙醫先行者范綱信醫師守護長照家庭的暖心紀實》 作者：范綱信 出版社：方舟文化 出版時間：2025年5月7日

已經沒有行為能力的患者，無法頻繁出門進行植牙手術和回診，全口或局部的活動式假牙是比較理想的選擇。唯一較大的考驗是，許多長輩在初期會需要花比較久的時間適應這種口腔裝置，少數患者也會出現異物感，而有嘔吐、吞嚥困難的反應。建議家屬決定製作活動式假牙前，可先了解日常刷牙時，長輩是否會畏懼牙刷放入口中，或者有張口度不足的情形。一旦有類似狀況，但還是想要修復咬合功能，則建議可先尋求贋復假牙科醫師評估，看看是否需要進行口腔肌群的復健，在避免誘發「顳顎關節症候群」之下完成假牙裝戴，同時可能也需要耐心陪著長輩走過適應期。

此外，相較於牙橋，雖然活動式假牙更容易清潔，但要留意在患者晚上睡覺前，能適時提醒他們將假牙拆卸下來，並使用軟毛牙刷搭配清水清潔（不要使用一般的牙膏）。我在到宅牙醫服務過程中，偶爾會遇到患者長期配戴活動式假牙未拆卸，導致假牙變形刮嘴或殘存牙蛀空的情況，嚴重者可能還需要重新製作一副新的活動式假牙。

即時與專業牙醫師溝通，謹慎選擇適合長輩的口腔假牙裝置，不但可以延遲患者老化的速度，更能讓他們在長照過程中依舊得以享受美食。

●本文摘選自方舟文化出版之《陪你扛起生命的重量：到宅牙醫先行者范綱信醫師守護長照家庭的暖心紀實》。

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