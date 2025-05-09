琅讀金句／回首過去或許遺憾，想到未來可能不安，但別因此錯過現在
【琅讀金句】即使看著平凡無奇的一天過去，迎接自己的是微不足道的另一天，人生仍有活著的價值。
回首過去充滿悔恨，看著未來又覺得不安，但不要因此毀掉現在，
活在今天，耀眼地活著，你值得這樣活著。
在韓國影壇，有一位名字幾乎等同於「母親」的存在——演員金惠子。從知名韓劇《非常母親》、《如此耀眼》、《我們的藍調時光》到《比天堂還美麗》，她以細膩而深沉的演技，刻劃出一個又一個觸動人心的角色，成為觀眾心中無可取代的國民演員。
《感謝人生》即是金惠子走過數十年演藝生涯的自傳，不僅記錄她的專業與堅持，也是她人生哲學的真誠告白。她說：「對我來說，演技不是職業，是人生，是我的一切。」這句話正道出她將演戲視為修行、將每一部作品當作最後一部投入的決心，書中呈現她在鎂光燈外的真實面貌，是她對自我、對生命的體悟。
【編輯推薦】
喜歡看韓劇的人，一定對金惠子不陌生。這本書她以誠實、溫柔又堅定的語氣，分享數十年來在舞台與人生中的掙扎與感悟。適合給正在努力生活、尋找方向，或渴望重新看見日常中微光與美好的人，看完一定能獲得滿滿的能量！
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