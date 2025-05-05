琅讀金句／追問孫子「IG限動」， 是什麼新口味的丼？
【琅讀金句】
追問孫子
「IG限動」
是什麼新口味的丼？
石井丈夫／男性／滋賀縣／八十三歲／無業
辛酸有時、無奈有時、爆笑有時———「銀髮川柳」現象級幽默再次襲來
超高齡社會的一道道風景，熟成的人生．獨特的滋味
銀髮族，指上了年紀的老人家；川柳，則是日本傳統短詩，只要字數符合「5、7、5」，想寫什麼都可以！
銀髮川柳？是描寫老後日常種種的趣味打油詩，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，百無禁忌！
（編註：川柳由日文翻譯為中文後，為精準呈現出句意中的詼諧幽默，並未拘泥於「5、7、5」字數格式）
▲去KTV發現，連懷舊老歌對我來說都好新！
▲今天起床精神真好，去醫院逛逛吧（？）
▲運動真困難，上一次健身房，回家得休息三天！
▲剩三顆牙齒的好處，刷牙變得真省時
人終有一老，誰都逃不掉。銀髮族的智慧，是將困擾轉念的技巧。
時而埋怨自己的長壽，存款見底卻還得養老；時而有股瀟灑的豁達，笑看人生黃昏時。
Threads、Instagram萬人熱議，日本暢銷破百萬冊，
老人家把日常寫成詩，笑掉大牙和假牙的第五輯。
【編輯推薦】
當歲月讓身體慢下來，幽默卻能讓心情快起來——《銀髮川柳5：比起包容力，我更需要憋尿力》以一句句機智又誠實的短詩，道出長者的生活日常與身體變化，讓人會心一笑又感同身受。這不只是一本「長輩看的書」，更是讓各年齡層都能從中看見老後樣貌、用笑聲學會面對變老的智慧之書。如果你想陪家中長輩輕鬆聊老，也想為自己預習老年生活，這本書會是溫柔又有趣的起點。
●本文摘選自三采文化出版之《銀髮川柳5：比起包容力，我更需要憋尿力》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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