【琅讀金句】 追問孫子 「IG限動」 是什麼新口味的丼？ 石井丈夫／男性／滋賀縣／八十三歲／無業

辛酸有時、無奈有時、爆笑有時———「銀髮川柳」現象級幽默再次襲來

超高齡社會的一道道風景，熟成的人生．獨特的滋味

銀髮族，指上了年紀的老人家；川柳，則是日本傳統短詩，只要字數符合「5、7、5」，想寫什麼都可以！

銀髮川柳？是描寫老後日常種種的趣味打油詩，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，百無禁忌！

（編註：川柳由日文翻譯為中文後，為精準呈現出句意中的詼諧幽默，並未拘泥於「5、7、5」字數格式）

▲去KTV發現，連懷舊老歌對我來說都好新！ ▲今天起床精神真好，去醫院逛逛吧（？） ▲運動真困難，上一次健身房，回家得休息三天！ ▲剩三顆牙齒的好處，刷牙變得真省時

人終有一老，誰都逃不掉。銀髮族的智慧，是將困擾轉念的技巧。

時而埋怨自己的長壽，存款見底卻還得養老；時而有股瀟灑的豁達，笑看人生黃昏時。

Threads、Instagram萬人熱議，日本暢銷破百萬冊，

老人家把日常寫成詩，笑掉大牙和假牙的第五輯。

【編輯推薦】

當歲月讓身體慢下來，幽默卻能讓心情快起來——《銀髮川柳5：比起包容力，我更需要憋尿力》以一句句機智又誠實的短詩，道出長者的生活日常與身體變化，讓人會心一笑又感同身受。這不只是一本「長輩看的書」，更是讓各年齡層都能從中看見老後樣貌、用笑聲學會面對變老的智慧之書。如果你想陪家中長輩輕鬆聊老，也想為自己預習老年生活，這本書會是溫柔又有趣的起點。

●本文摘選自三采文化出版之《銀髮川柳5：比起包容力，我更需要憋尿力》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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