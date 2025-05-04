異位性皮膚炎有效改善！十字花科蔬菜排毒飲能有效減緩發炎

活化身體排毒系統的革命性排毒法，善用十字花科蔬菜的植化素，活化生理機能，恢復蓬勃朝氣的身體。讓你由內而外煥發活力的「胃→腸→肝→膽→細胞」5步驟排毒解方，搭配活力排毒飲，陪你擁抱不生病的愉快生活。

●本文摘選自如何／圓神出版之《排毒革命：告別發炎體質，讓全身細胞煥發活力的5步驟》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／Dr. Lively （崔芝榮）

「孩子滿是異位性皮膚炎分泌物與傷疤的皮膚變乾淨了！」

書名：《排毒革命：告別發炎體質，讓全身細胞煥發活力的5步驟》 作者：Dr. Lively （崔芝榮） 出版社：如何／圓神出版 出版時間：2025年3月1日

某天我在社群上收到一位媽媽的來訊，說她的孩子苦於異位性皮膚炎，詢問有什麼好方法。實際上，那個孩子皮膚發炎的區域占了很大的面積，表皮變厚而且流膿。我告訴這位媽媽除了塗抹藥膏外，飲食習慣也必須改善。每天喝十字花科蔬菜打成的Lively活力排毒飲，並盡量減少攝取含有「麵粉、乳製品、糖」的食物，以減緩慢性發炎。因著母親偉大的愛，她的孩子一年間每天喝活力排毒飲，也吃健康的副食品，結果原本到處流膿的傷口和疤痕皮膚都變乾淨了，這位媽媽開心的回報喜訊。

「異位性皮膚炎變好了。」「皮膚問題消失了。」「皮膚變光滑了。」這些是我最常在社群平台收到的留言。前面案例中提到的Lively活力排毒飲會在後面詳細介紹，而為了在一般用餐之外多攝取十字花科蔬菜，我研究出來的方法，是每天再簡單的喝一杯250∼300毫升分量的蔬果汁。我在大學醫院時就經常見到受異位性皮膚炎所苦的孩子，治療方法不外乎是塗抹藥膏、服用類固醇，不行的話就再投入免疫抑制劑、生物製劑，後來才發現原來只要改善飲食習慣、減緩發炎，就能帶來驚人的改變。

再來看看另一個案例。這位是兩個孩子的媽媽泰梨，她為了自身與孩子的健康生活做了許多努力。

泰梨嘴唇周圍有很嚴重的皮膚炎。唇炎會造成嘴唇與周圍腫脹、龜裂脫皮，通常過不了多久就會好轉。但泰梨不同。她的皮膚炎是「慢性的」，即使試了各種治療方法，仍一再復發。她嘴唇周圍的皮膚泛紅、龜裂、刺痛，甚至不戴口罩就無法出門。

她去大學醫院拿了口服類固醇與塗抹的藥膏，還是不斷復發，最後乾脆放棄去醫院求診了。

泰梨從沒想過唇炎其實與飲食習慣有關。後來她透過我的IG了解到身體發炎的原因，並決定從根本解決，開始利用我所建議的減少發炎做法，也就是減少麵粉、乳製品、糖類的攝取量，並且飲用Lively活力排毒飲，多多攝取十字花科蔬菜。就這樣一天天慢慢地養成習慣，並持續了幾個月後，泰梨突然驚覺自己已經不再擦唇炎藥膏了。

不管用什麼藥都不斷復發、折磨泰梨的唇炎，從某個瞬間開始消失無蹤，聽說這之後的幾個月也不曾在無用藥的情況下復發。實際見到本人時，泰梨的皮膚已看不到發炎的痕跡，十分乾淨。

我診治過的某位不斷與下巴周圍的毛囊炎、滿臉青春痘抗戰的病人，也透過活力排毒飲和提高十字花科蔬菜的攝取量，及少吃引起發炎的食物後，開心的回報找回以為再也看不到的原本的皮膚狀態了。

每次看到這類心得，我都會邊為對方的皮膚狀況恢復感到慶幸，邊讚嘆和認同，最重要的是隱藏在皮膚表面下的身體變化啊。我總是說「皮膚是身體之窗」。皮膚就如同鏡子般，會反映出身體內部正在發生的事。特別是慢性皮膚炎，幾乎無法只靠治療皮膚就順利好轉。身體會持續發炎的原因出在體內的可能性很高，必須一併進行減緩全身發炎的治療才行。

發炎就像大量用身體的廢物、活性氧做出炸彈一樣。發炎之所以慢性持續，是因為廢物量過大，導致身體排毒系統無法正常運行。這時就需要排毒五步驟。

現在就用排毒五步驟來探討上述案例使用的方法吧。

第1步｜胃：減少刺激胃壁的飲食、不好消化的麵粉與乳製品等食物 第2步｜腸道：攝取有益腸道活化的膳食纖維、各種蔬菜，供給腸內好菌食物 第3步｜肝：透過十字花科蔬菜產生促進肝排毒作用的穀胱甘肽 第4步｜膽：透過酪梨版本 Lively 活力排毒飲中的良好油脂促進膽汁分泌 第5步｜細胞：透過十字花科蔬菜，提供處理身體廢物的最強力抗氧化系統──穀胱甘肽的生成訊號

這些效果相互作用後，可讓胃腸正常運作，幫助肝的排毒功能，並處理身體的活性氧廢物，這樣身體才有餘裕讓各處發炎復原。說只靠這招就能排除慢性發炎一點也不為過。

如果以為只是皮膚問題而不積極處理，身體內部的發炎火種就會形成更大的病灶。請記住，「皮膚是身體之窗」，你必須感知皮膚發出的訊號，才能保護自己的身體。

就像先前提到胃的案例，儘管很多人皮膚炎會轉好，但當然也有無法轉好的情形。在我診療的病人中，也經常見到即使並行使用活力排毒飲與各種治療，皮膚也無法順利好起來的患者。針對這類病人，我有兩個建議：

第一，若是異位性皮膚炎、唇炎、接觸性皮膚炎等，散布在皮膚表面的發炎症狀，請一定要配合塗抹藥膏。皮膚是攸關內外營養的重要組織。身體內部的發炎需靠飲食習慣來改善，皮膚表面的發炎則需要透過塗抹治療來減緩。有些病人會擔心類固醇副作用，而嚴禁「類固醇藥膏」。然而，類固醇藥膏對急性皮膚炎來說，是短期使用非常有效的治療方法。類固醇藥膏的副作用只有在長時間持續塗抹下才會發生，短時間則不會。

也有些人因為擔心類固醇副作用，即使有皮膚炎也不好好擦藥，導致擦個二到三天就中斷，復發之後忍不住又重新開始擦藥，結果幾個月一直反覆在擦類固醇，最後只好再回到醫院。像這種塗抹方法就有可能引起類固醇的副作用，是最危險的。就好比山上失火了，你潑了幾瓢水感覺滅了，卻留下了火苗，最後火勢又變大，就又再撈了幾瓢潑灑。像這樣，要不復發也難。

請記住，在一開始急性發炎時，就必須塗抹藥膏，直到皮膚變回光滑狀態、不復發，這才是避免長期使用類固醇藥物的方法。此外，也請持續塗抹針對此問題的潤膚膏，以利皮膚障壁的復原。

第二，發炎的來源很多，而每個人透過排毒系統將之排除所需的努力與時間也不盡相同。也有病人其他部分好轉，就是青春痘、毛囊炎等始終好不了。有些人則是腸道狀況太糟好不了，有些人是出自飲食原因，有些人則出自汞的問題。

皮膚問題經常得在身體各種發炎復原後才能減緩。當你無法只靠Lively活力排毒飲解決時，可仔細地閱讀後面的「毒素」章節，矯正生活習慣。幸運的是，大多數的人在認知到自己的身體問題並排除後，都能獲得改善。

酪梨版本活力排毒飲

在加酪梨的版本中，「淡綠活力排毒飲」是我最推薦給入門者的配方。只要在酪梨、高麗菜、青花菜、檸檬汁中加入甜味，就會有奇異果的味道，很神奇。多虧酪梨，不難下嚥，喝得無負擔。

有些人可能會擔心加三顆（約360g）酪梨熱量會太高，但若將三顆酪梨分成七杯，實際上一杯連半顆都不到。一杯大約100 大卡，酪梨的健康油脂除了可促進膽汁分泌，也有助於身體吸收植物所含的「植化素」等有益成分。

此外，酪梨版本也因為酪梨的關係可維持較長的飽足感，並含有大量的纖維，早上吃剛剛好。

●本文摘選自如何／圓神出版之《排毒革命：告別發炎體質，讓全身細胞煥發活力的5步驟》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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