「空氣跳繩」減重又健身！沒有繩子照樣跳，宅在家也要好好運動

要活就要動，在電腦前坐了一整天，來試試「空氣跳繩」，鍛鍊心肺、促進代謝吧！沒有繩子照樣跳，宅在家更要好好運動。

●本文摘選自仲間出版／讀書共和國出版之《一整天沒跟人說話也OK：當「孤獨」快要變成「孤毒」的時候，就來學貓咪自得其樂，給自己送溫暖吧！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／鹿目將至、鳥居凜子

某天，一位醫師前輩這麼跟我說。「小鹿啊，你知道彈跳床運動嗎？在家裡用來減肥超有效的。」

書名：《一整天沒跟人說話也OK》 作者：鹿目將至、鳥居凜子 出版社：仲間出版 出版時間：2022年6月8日

我驚訝地反問：「啊？您家裡居然有彈跳床嗎？」

前輩無視我的問題，自顧自地說：「只要ㄉㄨㄞ∼ㄉㄨㄞ∼跳個五分鐘，就能消耗掉慢跑一公里的熱量。你也試試看，可以消小腹喔！哈哈哈哈！」他留下豪爽的笑聲，摸著醫師袍裡的肚子，瀟灑地離開了診療室……

不過，我確實挺在意運動不足的問題，特別是這陣子每天過著有如單身外派的孤獨生活，假日裡我也幾乎是足不出戶。身體不活動，雖然不至於連大腦或心臟都跟著停止運轉，但運動不足和憂鬱症的關連，一直是近四十年來深受重視的研究領域。這也是精神科病房之所以引進伸展操或輕量運動，做為職能治療其中一環的原因，適度的運動對於預防憂鬱症確實十分重要。

此外，運動不足造成的另一項隱憂則是「經濟艙症候群」。「經濟艙症候群」的正式名稱是「深度靜脈血栓」，意指腿部的靜脈結成血塊，一旦順著血流移動到肺部，就會引起肺栓塞導致無法呼吸，是死亡率極高的急性重症。而導致這種急症的主要原因有三項──肥胖、水分不足和缺乏運動。特別是體型肥胖的人，如果又整天坐著不動，罹患的風險就會更高。

待在家裡，除了幾乎沒有走動的機會，連站著都會漸漸嫌麻煩，不知不覺就癱在椅子上，用同一個姿勢刷了十二小時YouTube……。有時候太過沉迷，甚至連水都忘了喝，真的要多加留意。運動不足很容易引發急症，造成生命危險。

話是這麼說沒錯，不過待在家裡真的很難運動，所以，這裡要推薦一項我自己正在做的運動。

我把它取名為「家裡蹲！空氣跳繩」，作法是這樣的──

1. 膝蓋微彎，雙手假裝握著跳繩。

2. 就這樣小幅度地跳躍。

圖／取自《一整天沒跟人說話也OK》；仲間出版

「空氣跳繩」的效果非常好，除了沒有真的繩子，運動量完全相同，做為有氧運動也是一級棒。它能提升全身的含氧量，讓新陳代謝更活躍，同時有效地鍛鍊心肺功能。起初可以挑戰一分鐘的空氣跳繩，之後再搭配自己喜歡的歌曲，慢慢加長到「一首歌」的時間，大約三到五分鐘就足夠了。絕對不要勉強自己，這一點很重要。只要覺得身心暢快，「空氣跳繩大作戰」就完美成功！跟我一樣住公寓的人，記得要鋪上軟墊，盡量減低噪音喔。

●本文摘選自仲間出版／讀書共和國出版之《一整天沒跟人說話也OK：當「孤獨」快要變成「孤毒」的時候，就來學貓咪自得其樂，給自己送溫暖吧！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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