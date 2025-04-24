如何活出珍貴又有限的人生？以逆向視角設立自己的理想目標

工作要有目標，學習要有方法──那人生呢？我們從小到大，似乎都在追尋別人告訴我們的目標，而少有人自己動手規畫。其實道理很簡單：沒有目的地，就沒辦法開始導航。本書基於「逆向」的新視角，從人生的「目的地」開始，讓你思考跳脫框架，不再忙於追逐世俗的成功。

文／麥可．海亞特、丹尼爾．哈克維

設計自己的遺產

所有外在的期望、所有的驕傲、所有對失敗或尷尬的恐懼—在死亡面前都會消失，只剩下真正重要的事。—史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs），蘋果公司創辦人

我們如何度過日出與日落之間的時光？這對於一天是如此，對於一整個人生也是。然而，大多數人都被日常瑣事牽絆住了，很少停下來問問自己：一切將會走向何處？如果繼續沿著這條路走下去，最終會迎來怎樣的結局？快轉你的人生電影，看看會發生什麼事。怎麼快轉呢？請繼續讀下去。

從終點出發

思考自己的遺產時，需要從終點開始。這個道理在其他方面再明顯不過了，例如，計畫家庭旅遊時，首先要選擇一個目的地。這決定了其他所有一切，像是抵達該處的交通方式、需要攜帶的衣物、可選的住宿，以及旅途中可享受的活動。

如果這方式適合規畫假期，那麼規畫人生，肯定更加受用了。你想要什麼樣的結果呢？終點決定了一切：你人生故事裡的人物、他們在你人生中扮演的角色（以及你在他們生命中的角色）、你會開啟哪些計畫，以及你處理事情的方式。

有一句很棒的希伯來經文這麼說：「求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。」除非我們花時間重新審視生活，並且面對人生短暫的現實，否則我們可能會來到一個從未選擇、甚至不願意到達的目的地。

過去二十年來，創造勝利的教練們一直指導客戶寫下自己的悼文，就像今天有人在你的葬禮上朗讀它一樣。這個練習能幫助人們做好準備，制定一個有意義且充滿力量的人生計畫。為什麼呢？因為這同時觸動了理智和內心，這正是讓人生計畫產生真正且持久改變的關鍵。在你的葬禮上，你的家人（或許還有一些朋友）會朗讀一篇悼文，說一些關於你的「好話」。儀式結束後的聚會上，人們會繼續聊起你，分享你的故事，表達你對他們的真正意義。想像一下你能參加自己的葬禮，能親身聽到那些對話。

● 你最親近的人，會如何記住你的一生？ ● 他們會互相說起怎樣的故事？ ● 那些故事會引人發笑、哭泣、嘆息，還是以上皆是？ ● 他們會如何總結你的生命對他們的意義？

我們的每一天最終累積成一生。在生命的終點，那些你最親近的人會說些什麼、會記住什麼，又會如何評價你所留下的遺產？壞消息是，一旦你離世，就無法掌控這一切了。無論是好、是壞，還是醜陋的，你都已經留給了世界。

好消息則是，你還有時間。未來充滿可能性，你仍舊有辦法影響那些在你離世後，會出現的對話。你可以從現在開始的選擇，決定那些對話。人生計畫是三個核心問題的解答。是時候回答第一個問題了：你希望怎麼被記住？這個問題迫使你思考自己的遺產。

沒錯，你將會留下「遺產」

一般來說，只有在談論那些富有或知名的人士時，我們才會用到「遺產」（legacy）這個詞。顯然，亞伯拉罕．林肯（Abraham Lincoln）留下了遺產。康內留斯．范德比爾特（Cornelius Vanderbilt）也是。馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）和柴契爾夫人（Mar-garet Thatcher）也不例外。但我們其他人呢？當然也會。

我們的遺產包含了我們所傳遞的精神、智慧、關係、職業以及社會資本。它是你所擁抱的信念、遵循的價值、表達的愛，以及為他人服務的總和。那是你離開後所留下， 屬於你的獨特印記。

其實我們每個人都在創造並留下自己的遺產，問題不在於「你會不會留下遺產？」，而是「你會留下什麼樣的遺產？」越早想通這個道理，你就能越早開始主動創造自己的遺產。不論你喜不喜歡這件事，你現在的生活都在決定你將來的遺產。你的存在會影響周圍的人，你的言行將改變他人生命的方向，可能是好的，也可能是壞的。換句話說，你的生命是有意義的。你活著是有原因的，而你的任務就是找出這個原因。

好消息是，你可以決定那些對你最重要之人的回憶。你的想法、話語和選擇的行動都會產生影響。我們將在後續的章節中選擇那些行動，但現在，我們想幫助你釐清想要創造的記憶。正如我們所建議的，想像一下自己的葬禮，這樣做很有幫助。問問自己：「當我離開時，我希望怎麼被記住？」你希望最親近的人說些什麼呢？

不要跳過這個步驟。最有說服力且最有效的人生計畫，來自那些完全投入，並堅持執行計畫的人。必須全心投入這個過程，誠實敞開心胸，這樣才能捕捉你真正的價值。當你數算自己的日子、直面生命的有限，將能夠以一種有說服力、強大的方式激發自己的才智和情感。

我們問珍奈特人生計畫對她的影響時，她說：「我覺得這讓我成為一個更優秀的領導者。我更有同情心，也與他人更加緊密連結。」她表示，這個葬禮練習是整個過程中，最令人恍然大悟的部分。這麼做幫助她變得更謙虛，也更懂得自我覺察，進而澈底改變了她的企業文化。

自己的悼文自己寫

要寫出一篇令人信服的悼文，有個方法是寫下一系列簡短的遺產宣言，描述你希望生命中重要的人如何記住你。方法如下：

1. 確定重要的人際關係。第一步是要確定哪些人會出席你的葬禮？這個練習，要假設今天你生命中所有活著的人，即使他們比你年長，都會參加你的葬禮，這些人包括家人、朋友和同事。並不是請你為每一個會出席葬禮的人寫一段短文，因為可能會有數十人甚至數百人。舉例來說，只要寫「同事」這個類別就夠了，不需要列出所有人。家庭成員也是如此，「孩子」即包含所有，不用個別列出。

你的清單不必包含這些全部，而可根據自己的情況來特製這份名單。例如，可以直接寫上你的配偶姓名。你列出的人數或類型，以及宣言的長度完全由你決定。目標是要包括盡可能多的人，並寫下足夠的內容，以便清楚了解你希望不同領域的人如何記住你。別忘了，這些都只是可能的選項，重點是，這些人代表了你可以影響的群體。只要他們還活著，而你也還活著，你就能產生正面的影響。

書名：《逆向人生計畫》 作者： 麥可．海亞特, 丹尼爾．哈克維 出版社：一起來出版 出版時間：2025年4月16日

2. 描述你希望如何被那群人記住。其中一種方法是使用這個句型：「我希望〔名字或關係類型〕記得……」舉例來說，這是全職媽媽凱倫希望被丈夫記住的方式：

希望蓋瑞記得，他永遠是我最好的朋友。希望他記得他有多麼信任我，以及我如何始終如一地支持、珍視並鼓勵他的夢想和抱負。我希望他記得我們之間強大的伴侶關係，以及我們各自的才華如何互補，讓我們的婚姻如此美滿。我希望他記得我們在身體、心靈和情感上如何相互吸引，以及我們總努力滿足彼此的需求。

3. 盡可能讓你的遺產宣言有說服力。別忘了，若你的人生計畫有足夠的說服力形塑你的未來，那肯定是同時觸動了你的理智和內心。這兩者都是必要條件。其中一種方法是，盡可能將遺產宣言寫得更具體和實際。例如，不要說：我希望希拉記得我倆共度的時光。應該要像這樣：我希望希拉記得我倆一同歡笑、一起哭泣、討論對彼此重要事情的時刻，以及我們只是相擁而坐，看著日落的時光。

這些例子反映了一個人希望如何被其他人記得。他們都用「我希望某人記得……」開頭，這是很棒的方式，但若你不知道該如何開始，可以嘗試另一種方法。想像你的葬禮是一部電影中的場景，當家人和朋友起身說話時，他們會說些什麼？繼續想像，還要把那些台詞寫下來。你希望他們說些什麼？把這些想法寫下來，你就已經走在正確的道路上了。

寫好後，你就有一系列遺產宣言，可以組成你的悼文了。關鍵是將它寫得好像今天就是你的葬禮，而不是未來的某天。寫下悼文，想像它今日就要被宣讀出來，就能開始思考，需要做些什麼才能讓那些想像中的回憶變成現實。

●本文摘選自一起來出版／讀書共和國出版之《逆向人生計畫：以終為始，寫下無憾人生的最實用工具》。

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