琅讀金句／努力帶來自信，但相信努力必有回報是很可怕的事

《躍動青春》是高松美咲筆下一部細膩又溫暖的青春校園漫畫。主角是在鄉下小鎮長大的少女岩倉美津未，她帶著夢想與希望，獨自前往東京的名門高中就讀。她聰明認真、對未來規劃有條不紊，卻在新生活的第一天就手忙腳亂，鬧出不少笑話。然而，也正是她這份真誠與天然不做作的個性，讓她逐漸與班上及校內的學長姐們建立起深厚的友誼。

故事中描寫青春期常見的迷惘與煩惱，細膩的劇情編排和生動的角色塑造，讓人物之間的互動與成長過程既療癒又有共鳴。從尷尬誤會中發展的友情、對外貌與身材的不安、與眾不同的性別氣質，到不確定「是否為愛情」的憧憬之情，每一幕都讓人深深感受到青春的悸動與力量。

【編輯推薦】

一開始是從動畫入坑認識《躍動青春》，因而發現這部作品的魅力。作者高松美咲擅長描繪人際之間微妙的情感，用簡單的對白就能打動人心，真實呈現青春期面對煩惱與成長的樣貌。印象最深的是主角美津未，看著努力付出的高嶺學姐在學生會長選舉中落敗、感到沮喪時，領悟到：「努力會帶來自信，但相信努力一定會有回報，是一件非常可怕的事。」這句話彷彿也是給所有曾經努力過卻感到挫敗的我們一種溫柔的安慰。非常推薦這部治癒的作品給生活忙碌、渴望片刻喘息的你！

●本文摘選自尖端出版之《躍動青春》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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