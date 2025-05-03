川普關稅衝擊全球！看懂自由貿易的代價與全球經濟真相

讓生活更加富足的理想貿易情況是？

藉由自由貿易，淘汰缺乏競爭力的企業

世界各國透過更順暢地兌換多種貨幣，擴大商品和服務貿易的範圍。到目前為止的趨勢是創立國際組織，將經濟全球化擴展到全世界。

隨著全球化的不斷發展，最終將實現「自由貿易」。所謂的自由貿易，簡單來說就是「沒有限制的貿易」。通常，跨國交易商品或服務時，必須繳納稱為關稅的費用（＝稅金）。沒有限制的貿易表示取消關稅，讓商品和服務如同在本國裡，採取相同的條件自由進行交易（見圖5-3）。

學生 所以自由貿易就是以不用繳納關稅為目標的交易嘛！

沒錯！就是這樣。隨著自由貿易持續發展，消費者將能夠以更低的價格購買商品和服務。這是因為這麼做可以鼓勵從世界各地進口的商品免除關稅，與國內企業發生競爭。結果商品價格下跌，消費者就能夠以更低的價格，獲得更多種類的商品和服務。

另一方面，自由貿易對企業來說卻是有好有壞。

書名：《【圖解】東大教授的總體經濟學課：了解國家的經濟運作，如何影響企業發展、物價漲跌和你我的投資理財》 作者：井堀利宏 出版社：商業周刊 出版時間：2025年3月27日

首先，對出口產品到海外的公司來說，因為可以免除關稅到國外販賣，就能預期銷售額有所成長。

但是，因為自由貿易也同時允許從海外進口便宜的商品和服務，所以與海外企業競爭的企業或國內的生產者，必須打贏這場仗才能存活。當消費者有機會同時接觸到販賣相同產品的國內外企業時，自然會選擇比較便宜的企業。一旦消費者選擇海外企業而非國內企業的產品和服務，很可能會導致國內企業的銷售額不彰，造成員工失業。

譬如說，如果有大量的美國加州米進口到國內，會發生什麼事情呢？加州米不僅便宜、價格也很有競爭力。若消費者不再選擇購買本國農民生產的米，會大大打擊本國農民的生活，甚至會導致部分農家無法繼續發展生產稻米的事業。

學生 這樣聽起來，自由貿易也不一定就能帶來好結果耶！到底該怎麼辦才好呢？

就總體經濟學的觀點來說，會以消費者利益優先。

在自由貿易的發展中出現競爭，會使得每家企業都努力提高生產力。以更低的成本生產更高品質的產品和服務，對消費者來說，確實是好事一樁。因此在這個過程中，缺乏競爭力的公司就難免被迫退出市場。

但是前面也提到，如果企業因為無法與海外企業競爭而被淘汰，就會造成員工失業。然而，就總體經濟學的角度來說，失業問題難以避免。因為與其讓缺乏國際競爭力的企業存在，員工繼續留任，還不如讓人才轉移到具國際競爭力的公司，最終才能更有效地振興當國經濟。

學生 但是失業了，不是所有人都能馬上找到新工作啊！

確實如此。其實員工離開缺乏競爭力的公司後，別家公司也不會馬上就接收人力，多半都會需要一些時間。這就是為什麼要制定關稅來保護勞工的就業。

保護主義發揮作用，能保護勞工就業

自由貿易發展造成企業員工的失業問題，因此對進口商品徵收關稅，以保護國內企業和勞工。具體來說，國家會透過實施以下幾項限制來保護本國產業（這也稱為「貿易保護主義」）。

貿易保護手段

➀ 對進口商品徵收關稅

➁ 限制進口商品數量

➂ 加強進口商品檢疫

手段➀是對進口商品徵收關稅，提高價格，進一步保護國內商品的競爭力。此外，可能會針對與進口商品競爭的國內生產商提供補貼，降低在國內生產的成本，保有競爭力。

手段➁是減少進口數量。透過僅允許一定的進口量來保護國內產業。在極端情況下，甚至可能完全禁止商品進口。

手段➂是藉由海關加強檢疫，限制進口貨物的數量。這或許是略帶點惡意的做法，但是以擔心存在有害物質等「安全隱憂」等理由來刻意加強檢疫措施。甚至是延長檢疫程序，導致實際上商品無法進口到國內。這樣的措施會讓進口商品很難在國內進行販售。

對進口商品徵收關稅，本來是希望以人為方式提高進口商品在市場上的交易價格。但反過來想，這也表示如果沒有關稅，國內的產品將無法與進口商品競爭。所以理性思考的話，關稅其實保護了生產力較低的產業。

為了保護自己國家的產業和勞工，全世界仍有許多國家對外徵收一定程度的關稅。

自由貿易可能導致國際衝突

自由貿易運作不順會發生貿易摩擦！

接下來，我們來具體談談自由貿易帶來的負面影響吧！這樣問大家可能覺得有點突然，我是想請問你什麼時候會與家人或朋友爭吵或發生糾紛呢？

學生 當我覺得自己受到傷害，或是雙方意見分歧的時候。

所以也就是一旦你覺得自身安全遭受威脅，或是彼此的價值觀不一致的時候囉！事實上，在發展自由貿易的過程中，有時也會發生國家之間發生爭吵和糾紛的情況。

在總體經濟學中，稱此為「貿易摩擦」。而所謂的貿易摩擦是指貿易可能造成國家發生爭執，甚至發展為政治問題。

為了解釋貿易摩擦，不妨以日本人食用的稻米當例子，假設從美國進口廉價稻米的情況吧！假設10公斤的米在日本生產的成本為3,000日圓，在美國生產的成本為2,500日圓（見圖5-7）。

這時如果取消稻米的關稅，建立自由貿易，日本民眾就能以低價購買美國米。也就是有1億2,000萬名的消費者將從中受益，好處非常大。

但是，從個人角度來考慮的話，美國米和日本米的價差只有500日圓，可能不會覺得買美國米有多麼划算。

但對生產者來說，卻是危急存亡的迫切問題。如果消費者不再選擇日本農產品，日本農家敗給與美國農產品的競爭，日本農民的收入就會減少。雖然日本農民的人數只占總人口數的一小部分，但這可能是生死攸關的大事。

這樣看來，全球化的特徵之一，就是會對特定產業和族群帶來巨大的負面影響。

說到如何面對這種情況的話，日本農民可能會希望政府介入並制定完善的制度，確保自己的稻米利益不會受到損害。但是，美國農民也應該會對美國政府提出希望增加出口到日本稻米的聲音。

最後，因為美國想出口稻米到日本，但日本想抵制，就會演變成兩國的貿易問題。這就是貿易摩擦發生的機制。

從美日貿易摩擦，看見自由貿易的代價

其實美國與日本以前真的發生過貿易摩擦。1970年代，日本經歷了高度的經濟成長，汽車產業大幅發展。在全球汽車市占率極高，1980年日本汽車產量超過1,000萬輛。銷售額甚至超越美國，拿下世界第一的紀錄。

由於日本車既省油，品質又佳，因此深受海外消費者的喜愛，特別是大量進入美國市場。

但是，這樣的情況卻讓美國當地的汽車產業備受困擾。隨著日本車開始攻占市場，也發生美國勞工失業的情況。事情愈演愈烈，美國汽車產業甚至面臨衰退危機。接著，當地開始掀起抵制日貨等的「重擊日本」（Japan bashing）運動，甚至還有毀壞、焚燒日本車等的行為。

學生 美國勞工一定是被逼急了，才會做出這麼偏激的行為吧！

沒錯。除此之外，1980年全美汽車工人聯合會（United Automobile Workers, UAW）等組織，向美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）提出訴訟，要求限制日本汽車進口到美國本土。到此為止，此事已經升級為政治問題，美國和日本政府都捲入其中。日本政府和汽車製造商因此決定自主限制汽車出口到美國。即便最後情況獲得控制，對日本來說卻是痛苦的經驗。

推行自由貿易，結果卻可能引發他國產業衰退的危機。美日貿易摩擦就是從貿易問題升級為政治問題的典型案例。從美日貿易摩擦，看見自由貿易的代價

其實美國與日本以前真的發生過貿易摩擦。1970年代，日本經歷了高度的經濟成長，汽車產業大幅發展。在全球汽車市占率極高，1980年日本汽車產量超過1,000萬輛。銷售額甚至超越美國，拿下世界第一的紀錄。

由於日本車既省油，品質又佳，因此深受海外消費者的喜愛，特別是大量進入美國市場。

但是，這樣的情況卻讓美國當地的汽車產業備受困擾。隨著日本車開始攻占市場，也發生美國勞工失業的情況。事情愈演愈烈，美國汽車產業甚至面臨衰退危機。接著，當地開始掀起抵制日貨等的「重擊日本」（Japan bashing）運動，甚至還有毀壞、焚燒日本車等的行為。

學生 美國勞工一定是被逼急了，才會做出這麼偏激的行為吧！

沒錯。除此之外，1980年全美汽車工人聯合會（United Automobile Workers, UAW）等組織，向美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）提出訴訟，要求限制日本汽車進口到美國本土。到此為止，此事已經升級為政治問題，美國和日本政府都捲入其中。日本政府和汽車製造商因此決定自主限制汽車出口到美國。即便最後情況獲得控制，對日本來說卻是痛苦的經驗。

推行自由貿易，結果卻可能引發他國產業衰退的危機。美日貿易摩擦就是從貿易問題升級為政治問題的典型案例。

書名：《【圖解】東大教授的總體經濟學課》 作者：井堀利宏 出版社：商業周刊出版 出版時間：2025年3月27日

●本文摘選自商業周刊出版之《【圖解】東大教授的總體經濟學課》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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