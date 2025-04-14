想加薪？先從提升自己開始！5個讓薪水升級的實用技巧

文／肯恩, 瑪麗．奧科羅福爾（Ken, Mary Okoroafor）

通往財務獨立的過程中，一個經常被忽視的關鍵是你的工作。許多人堅持工作，每年獲得相同的工資，或者充其量是與通貨膨脹一致的加薪。然而，如果你意識到，工作是加速實現財富自由的一個重要途徑，你對工作和職業的看法會大不相同。將職業價值極大化的一個非常重要的心態是：在要求任何東西之前，必須先知道你真正想要的是什麼，並且去得到它。賺取理想的收入也是如此。

書名：《財富喜悅》 作者：肯恩, 瑪麗．奧科羅福爾（Ken, Mary Okoroafor） 出版社：商業周刊 出版時間：2025年3月27日

厄爾．南丁格爾（Earl Nightingale）的一句話巧妙地抓住了另一種思考方式，他說：「我們在生活中的回報將永遠與我們的貢獻（或服務）成正比。」為了增加收入，重要的是要問問自己如何提高貢獻，以達到收入目標。雖然金錢不是萬能，但它是幫助你迎向自由的工具。

在我們的領英（LinkedIn）個人資料中，不會列出我們以前做過的所有低薪工作。例如，我做過清潔工、服務員、接待員、動物技術員、貨架工和三明治製造商，而瑪麗則在零售業的收銀台工作過，擔任過兒童保育助理和教育部門的產品助理。這些工作激勵了我們，讓我們相信為了最終獲得六位數的收入，需要大膽地發展自己的事業。當然，分享這些的目的不是為了吹噓，而是希望對你有所啟發。

請注意，你不需要六位數的收入也能規畫財富喜悅生活。事實上，無論你的收入如何，真正重要的是你能保留多少。本章的內容希望幫助大家獲得遠超過通貨膨脹的收入，特別是在私人公司工作，因為有些作法在公家機關不太適用。

作法1：每二到三年換一次工作

如果你是20歲、30歲甚至40多歲，這作法很適用。如此頻繁換工作的原因是：市場不斷發展並重新定價工作技能的速度，比你當前工作的定價速度更快。你可能會想，忠誠度呢？我們的說法是，在工作中要忠誠，但不要忘記生命的順位，為了自己的未來而換工作。

作法2：找一個VIP雇主

老闆的類型與實現財富累積之間有非常直接的關係。在這裡，我們將老闆做了不同類型的分類，並說明與潛在財富累積的關聯。

圖／商業周刊

作法3：向公司要求專業認證的補助

我在以前公司的幫助下攻讀了EMBA學位，為期兩年的課程費用約為75,000英鎊（約合台幣300萬元）。其中，50%是在我向董事會提出這個想法後由公司補助的，20%是我為商學院寫了一篇論文後獲得的助學金。你可能會想，上了這門課學到了一些東西，這和錢有什麼關係？答案是：每件事都有關係！我在職場上的價值，反應在每年基本薪資就增加了40,000多英鎊（約合台幣160萬元），另外加上退休金提撥，因為退休通常是根據總工資計算。獲得專業認證會讓薪資水平提高，整體財富累積的速度就越快。

要求公司補助進階的學習也會為生活增加價值，前提是公司至少支付其中的 50%。順便說一句，你的同事可能不太費心要求這樣的補助，所以你成功的機會會很高。

作法4：成為內部創業者

作為公司或企業的員工，你也可以同時成為在組織內擁有一點創業精神的人。

例如，我曾經和一群薪水相當不錯的人一起工作——每月淨收入在5,000英鎊（約合台幣20萬元）到 8,000英鎊（約合台幣32萬元）之間。然而，這些人想到了一種方法和公司協商，讓他們能夠享有帶來的任何業務的10%到25%抽成，計算下來每個月的佣金都是一大筆錢。除了每月5,000至8,000英鎊的淨收入外，每個月僅佣金一項即可多拿20,000多英鎊（約合台幣80萬元）。

其中的關鍵是，這些人做了大多數人不願意做的事，那就是去找他們的老闆或經理說：「我會發掘人脈，如果能為公司帶來客戶，能為公司增加價值。我可以為新業務收取10%的佣金（一次性或經常性）嗎？」

這就是開始改變遊戲規則的方式，當然會帶來額外收入。而最壞的回答是否定。然後你找到另一種方式來問，但要繼續問。

作法5：做老闆的工作

學習老闆所擁有的一兩項技能，或是承擔職權範圍外的責任，讓它成為你的本領。這使你在要求加薪時處於優勢，能夠要求比一般人更高的加薪幅度。多數人要求打敗通貨膨脹的加薪，你應該能要求加薪10%到15%。因為你從老闆那裡多承擔了一些責任，而且會被視為一個有遠見的人，應該得到額外的加薪。

事實上，要想更上一層樓，請在每年年初與老闆坐下來制定未來一年的計畫，並以書面形式形成共識。例如，如果在一年內實現了所有目標，公司會同意有條件地加薪15%。關鍵是要把你和公司置於雙贏的談判位置，雙方都能獲得一些明確的目標，明確地將努力與報酬聯繫起來。

總之，你的最高收入永遠不會存在，除非你努力爭取才會有。這需要發揮創造力，改變思維方式，更聰明地工作，如果你認為自己能賺更多的錢，那麼絕對比你想像的還要多。

●本文摘選自商業周刊出版之《財富喜悅：10週學會跟錢好好相處，踏上財富自由、身心平衡之旅》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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