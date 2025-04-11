分合多次，還是離不開渣男？4個問題讓妳從痛苦的感情醒來

文／布蘭蒂．恩格勒（Dr. Brandy Engler）、大衛．蘭森（David Rensin）

在感情中，「決定去留」的4個黃金問題

他能夠讓我冒險，這對我很有吸引力

在佛羅里達攻讀臨床心理學博士期間，我在餐廳兼差當服務生，認識了拉米。遇見他的那晚，拉米和朋友坐在我負責的區域，當時我很忙，根本沒發現他一直盯著我看。

餐後，他們在櫃檯搶著結帳，當我經過時，拉米突然抓住我的手，向我要電話。他就像個不會追求女人的男人直奔主題，說話的語氣很友善，還帶著點急切，眼神也很有魅力，提問顯得很自然，很容易讓人卸下心防。

我真希望這浪漫的一刻能讓我心跳驟停，但並沒有，他讓我措手不及。然而，這一大桌人就代表我能得一大筆小費，而他們還沒結帳，我不想讓他在朋友面前難堪。「當然可以，打電話到餐廳就能找到我。」我微笑著說，接著翩然離開。

第二天早上，拉米來了。「讓我帶你出去吃點東西吧。」也許是因為沉醉於那令人陶醉的微笑，我答應了他。「很好，明天上午十一點來接你。」

他說完便去和其他女服務生聊天，她們都很喜歡他。我則花了點時間審視這個我一開始認為傻乎乎的人：他又高又壯，黑漆漆的雙眼，下巴堅韌有力，有橄欖色的皮膚和一頭微染銀霜的黑色鬈髮。他一看就不是本地人，久經世故，有點不像好人。我想像他喝高級威士忌、抽著雪茄的樣子，我得說，真是性感、迷人。

（圖/unsplash）

隔天在用餐後，拉米告訴我，他在巴勒斯坦的難民營長大，如今擁有一處商業房產。他二十歲出頭移民到美國，現在四十歲，已經退休了，大部分時間都在旅遊，在摩洛哥和西班牙都有房子。「我每年都要去幾次，」他說：「我有些朋友也在那邊有房子，會去那裡度假。」

我從沒遇過像拉米這樣的人。

書名：《男人的祕密只跟心理師說：一名性諮商師與那些男人不言的欲望迷霧》 作者：布蘭蒂．恩格勒（Dr. Brandy Engler）、大衛．蘭森（David Rensin） 出版社：寶瓶文化 出版時間：2025年4月7日

我的前男友放蕩不羈，開著舊式的大眾款汽車，有時走路不穿鞋。他待人溫和，個性可愛，我們交往了六年，但後來我覺得他更像哥兒們，而不是戀人，所以和他分手了。我比他更有野心，對未來有更大的規劃，我想和一個與他不同的男人約會，希望那個男人會挑戰我、質疑我，帶給我刺激。

拉米為我的生活注入了新的活力，我很快便深深地迷戀上他。他能給我比金錢和英俊外貌更有誘惑力的事物，他能夠讓我冒險，這對我很有吸引力。

拉米和我來自不同環境，有不同的宗教和文化傳統。雖然不太了解我倆之間的不一樣，但我有些盲目地迷戀這些文化差異，卻沒有思考：相愛的兩個人最好有相似的背景。

有些朋友對我倆之間的文化差異感到焦急不已，但我覺得，這段感情像是為我開啟了通往陌生文化的神祕大門，門後的世界令我痴迷不已。

出於對拉米的愛，我繼續美化這段戀情，將它包裝得光鮮亮麗，不想看到任何瑕疵。我不想讓任何事物破壞這份美好的愛。也許我們確實有很多差異，但一點也不重要。

（圖/unsplash）

我竟愛上有婦之夫！

拉米和我在一起後，餐廳裡的其他同事也都為他傾倒，會私下議論他輕鬆自在的生活方式，有一晚還聊起他的婚姻狀況。我很驚訝，因為同事說的和我知道的完全不一樣。

拉米跟我說他離婚了，我沒有理由不相信。他隨時有空，平常我也會去他那裡過夜，他家看起來就是典型的單身漢公寓。

不過，拉米在社交場合非常有魅力，他風度翩翩，而且總喜歡與別的女人調笑。我開始在意同事對他的評語。

有一天，我跟他談起：「你知道嗎？我餐廳裡的女同事總是在聊你。」

「我和她們只是普通朋友。」

「但我聽到一些關於你的消息。」

他上鉤了。「什麼消息？」

「呃，有人跟我說你沒離婚。」

拉米搖搖頭。「絕對不是。我告訴過你，我離婚了。」

我直視著他的眼睛。

「是……是我們傳統下的離婚。」

「什麼？你這話是什麼意思？」

「是我們文化意義上的離婚，不是法律意義的離婚。不過都是一樣的。」他快速補充一句。

「這麼說，你根本沒離婚？」

拉米露出悲傷的表情。「我一直想告訴你，但總覺得還不是時候。那場婚姻是出於商業考量，你得曉得在我們的文化裡，婚姻不見得是因為愛情而締結的。我和她已分居六年，她現在在另一個國家生活。」

我感到快要窒息。真不敢相信他居然等我愛上他之後，才告訴我真相。他以前告訴我的都是真的嗎？我想叫他把那些話都收回去，然後重新做出保證，好讓我安心。

「你以前為什麼沒告訴我？」

「我想過要告訴你，但是擔心你不理解。」

「我從沒想過自己會愛上有婦之夫。」

「現在你知道了。我只是想先給我們彼此一個機會。」

「但現在我們已經沒有機會了。」

拉米急切地向我解釋，他和妻子都已同意離婚，只不過出於經濟因素才沒有辦手續。他和不同的女人交往，但從未跟誰維繫過太長久的關係，因為他並不想要長期的穩定感情關係。

「但你不一樣，」他說：「遇到你以後，我感覺第一次墜入情網。」

我必須離開。我回家了，第二天就和他斷聯。很快地，我便獨自去紐約展開心理實習生涯。

半年後，拉米來紐約找我，想挽回感情。他說他和妻子現在分住不同國家，也沒有復合的可能。

拉米又對我撒了謊，但我仍愛著他。我們復合了，重新展開浪漫的遠距戀情，他不斷討好我，以彌補從前對我的欺騙。

拉米很快便贏得我的女性朋友歡心，因為他表現得很真誠，他是有愛心、有保護欲又很體貼的男人。有一晚，我的朋友們在聊自己胖了多少、不喜歡自己的頭髮，還有該做怎樣的整形手術好變得更漂亮、迷人，拉米在一旁安靜地聽著，突然說：「無論布蘭蒂變成什麼樣，我都喜歡她。哪怕她突然變胖很多或斷了手，我仍然願意為她摘下天上的月亮。」

當信任有裂痕，愛變成了折磨

我和拉米的關係進展很快，雖然有點反覆無常，充滿戲劇性，但我們陶醉其中。閨密實在聽膩了我和拉米的事，搖搖頭評論：「要是再繼續下去，你們都會瘋掉。」

當時我沒想得那麼遠，不過靜心回憶，我總會想到當初他沒有告訴我婚姻狀況。這種刻意隱瞞讓我們的關係崩潰過一次，也讓我變得更謹慎。我不急著結婚，打算就這麼過下去也可以，但懷疑的種子早已種下，那一刻可能奠定了未來一切的基礎。

我不曉得我們是否適合繼續在一起，不曉得他是否約過別的女人。我分析我們關係好的時候是什麼情況，壞的時候又是什麼情況，並感到痛苦。我把一切都寫入日記，遇到不開心的事便寫下原因，然後又自圓其說。

開始進行臨床心理實習後，有時聽案主傾訴問題，我也會發一下呆，因為聽他們訴說總讓我想起拉米，也想到男人可能會做出讓女人不好受的事情。

我開始列清單，列出拉米的優點和缺點，編了一套說法來告訴自己，希望藉此平復情緒。有時覺得他是渣男，有時又覺得他只是對女性比較友善；有時認為他是騙子，有時又認為他只是想吸引我注意，想要保護我，他的謊言也並非都那麼糟糕，其實只是想討好我，也滿可愛的。

我也為自己列了一份清單：我是不是只關注他糟糕的一面，而沒有看到他的好？會不會我才是讓自己頭痛的始作俑者？他很優秀，而我太瘋狂了……我想我該闔上日記去睡覺了。

在感情中，「決定去留」的4個黃金問題

我想問自己一個簡單的問題，以平息心中紛繁的思緒，我稱之為「決定去留的黃金問題」。曾在某個感情論壇看過這句話：「他是替你的生活增添了活力？還是讓你的生活失去了活力？」這個問題引起我的共鳴，我的精神狀態時而飽滿，時而空虛。

母親問我：「你喜歡和他在一起嗎？若要與他共度餘生，最重要的是你要真正享受他的陪伴。」

有個朋友也問我：「他會在經濟上給你支持嗎？」

我也問自己：「我和他在一起是為了愛，還是為了滿足我對愛的幻想？我和他在一起是為了愛情，還是為了滿足我的自我？我為什麼要和他在一起？」

●本文摘選自寶瓶文化出版之《男人的祕密只跟心理師說：一名性諮商師與那些男人不言的欲望迷霧》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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