總覺得別人比你過得好？停止「比較」你看到的未必是真實

停止「比較」，為自己感到自豪

──比較，是強大的能量和幸福殺手。

我總是拿自己和別人比較。即使對象是陌生人。我覺得每個人都把一切整理好、安排妥當──除了我。我告訴自己，我永遠無法擁有想要或渴望的東西，我會永遠孤單一人，因為我不是那種能得到自己想要的東西的人。我不像其他人那麼幸運；我不聰明，不夠漂亮，也不夠風趣。──寶拉，四十六歲

書名：《如何停止不開心》 作者：安德莉亞．歐文（Andrea Owen） 出版社：寶瓶文化 出版時間：2025年3月24日

啊，比較。低自尊由它構成。我不確定有誰能逃脫，女士們。你可能知道得過於清楚了。看到某個人，一個網路上的人、同事、你最好的朋友、電視上的名人、街上的陌生人時，你會從他們身上找出某件事來跟自己比較。有時你會拿他們現在擁有的東西、現在正在做的事情，和未來將會擁有的東西與自己比較。

你有意無意地說服自己，他們有一些你沒有的東西，他們是那種你永遠無法成為的人。無論他們擁有什麼，都是有定數的，並不屬於你。並且，你覺得自己很糟糕，或特別希望自己能達到那個人的位置。

舉一個恰當的例子：我最好的朋友艾咪有一段完美的婚姻。她和丈夫在一起二十年了，兩人決定不生養小孩，同時把跟對方的關係放在第一順位。他們成熟而充滿愛意地解決分歧，在他們身邊，你就知道他們彼此深愛至極。這對我來說，實在是前所未見。

我有一段旁人眼中「合格」的婚姻。我帶著傷痛走入這段婚姻（我的第二段婚姻），同時經歷了一些糟糕的事，這並不是什麼祕密。我和丈夫有兩個上小學的孩子。看起來有點特別，對吧？我覺得那是一段極好的婚姻──在這段婚姻中，我們不斷努力過得更好，但有時候，當我看到艾咪的婚姻，我覺得自己的婚姻並沒有那麼好：他們給彼此留下的愛的短箋、他們創造的祕密語言，以及每週從不略過的約會夜晚時不時喚醒我內心的自我批評。我所聽到的是，我應該擁有他們所擁有的，我還不夠努力，我不是一個夠好的女人或妻子，我的婚姻還不夠好。

在這個要有更多、要成為更多、要做更多的世界上，「比較」可能是一個真正的大獲全勝者。

如何停止不開心？

讓我以這句話作為開始：我不會要你停止比較。重點在於，管理它。即使社群媒體會向你發來種種鼓舞人心的名言──幸福的關鍵在於停止這種習慣；比較只是人類經驗的一部分。總之，學著管理它，而不是在那裡駐兵紮營，這樣我們就可以不再煩惱，而是創造出更多的幸福。

可以肯定的是，有許多人不是用社群媒體來讓自己感覺良好，而是提醒自己有多少人比我們更好。事實上，你用來比較的對象會故意炫耀腹肌，在度假時擺拍，親吻他們的伴侶，展示他們擁有的一切極棒的事物和成就。但大部分時候，他們坐在馬桶上滑手機，開車上班，辛苦養育孩子，擔憂自己的存款，因吃太多冰淇淋而胃脹──你知道，正常人百分之九十八的時間都在應付這些。大多數情況下，你是在用你的日常生活，跟那些人們選擇在社群媒體上向世界展示的極少數時刻進行比較。這就像讓麥可．費爾普斯（Michael Phelps）和我的七歲女兒一起參加游泳比賽。儘管我非常相信孩子的狗爬式能力，我還是知道她會輸掉那場比賽。這表示她是個輸家嗎？當然不是。這意味著她永遠不能成為奧運會游泳運動員嗎？不，答案同樣是否定的。簡單地說，比較是毫無意義的，同理，用你在社群上看到的人去衡量自己的生活，也不是一項公平的比較。

大多數情況下，你是在用你的日常生活，跟那些人們選擇在社群媒體上向世界展示的極少數時刻進行比較。

「比較」讓我們相信，別人擁有不同於我們的事物，一些我們想要的事物，所以我們無法擁有它。我意識到自己正在拿自己的婚姻跟艾咪比較。我的朋友擁有一段非凡的婚姻，並不表示我不能也擁有。觀察一下你自己也在哪些比較中編造了類似的故事。

跟別人比較時，你往往輸多贏少。你很少會沉浸在比較的海洋中，開心地認為：「唷！我的生活／身體／房子／關係這麼好，比她的好太多，我真是太高興了。」另外，把自信和滿足感建立在別人的短處上，並不是健康的建立自尊的方式。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《如何停止不開心》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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