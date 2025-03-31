鬆開掐在脖子上的結，擺脫內耗才能真正呼吸——NeKo嗚喵《如何停止不開心》推薦序

這本書，為我們鬆開掐在脖子上的結

文／NeKo嗚喵（說書人）

「沒有豁然開朗，我只是讓站起來的時間愈來愈快。」──蔡依林

忘了在哪本書看到，女人比男人更容易陷入比較的情緒裡。可能身為女孩子，天生多了一份纖細、母性、柔軟、稚嫩……無論你想怎麼稱呼它，我都覺得那份特質是能載舟、亦能覆舟的。

並非男人在生活中就一帆風順，只是無論在職場或家庭中，哪怕是生理機能上，男性不可否認地有先天的優勢。

隨著競爭愈發激烈，女性要嶄露頭角又要兼顧家庭生活，很難不陷入隨時檢討自己的情緒。然而社會氛圍總是教大家，就算有委屈也得躲起來自己哭，那句「等你是個咖，才有資格哭泣」的金句感動了多少人，就顯示出「委屈」是一種不受人喜歡的情緒，那份情緒只能自己收起來，隨便攤開有多不禮貌、不得體。這份內耗，在纖細、溫柔的特質之下，宛如擰毛巾一樣，擰著多少人的脖子啊……

書名：《如何停止不開心》 作者：安德莉亞．歐文（Andrea Owen） 出版社：寶瓶文化 出版時間：2025年3月24日

我人生中第一次失眠是國中全國學生美術比賽失利，代表學校參加，卻一個獎都沒拿到。還記得當時我一直反覆思考自己哪裡做錯，全然沒想過比賽這種事情，有時候不是自己不好，而是對手太強！習慣自我批評的人，自尊心低落，發生任何問題慣性就會先問自己：是不是我還不夠好？

這樣的特質也不斷重複發生在我每一段戀情上。討好對方並不會讓我變成完美女友，反而在對方眼裡，是個呼之即來，揮之即去，用完即可拋棄，很理所當然的存在。

有一陣子我會因為太幸福而痛哭，總相信接下來就要往下走了，然後把身邊所有的人，包含朋友，通通推開。

這樣的人生走向，讓我在大學第一次憂鬱症發作，那時候我不知道自己出了什麼問題，滿腦子只有：人生很無趣，吃飯很空虛，能不能就這樣停止呼吸？……

然後，我把自己泡在圖書館裡。我發現一本好書可以點醒你：現在的人生不太對勁！

腦子裡的聲音，很有可能不是真的（第一章〈我厭倦了苛待自己、取悅他人〉），逃避沒有用，用購物、酒精麻痺自己也沒有用（第三章〈停止習慣性麻痺，直面未知的恐懼〉）；渴望與人連結的唯一方式，就是得冒著受傷的風險，一而再、再而三地嘗試，直到那一塊傷口結痂為止。

當世界崩塌，我們都會以為別人不可能理解自己，或者不想因為自己的小事去麻煩別人。事實上，和你有相同經驗的人，遠遠比你想得多！

告訴別人你的經歷，這樣你就可以釐清自己的感覺了。這關乎讓某個人見證你的掙扎；關乎你的痛苦能得到見證和傾聽（第二章〈我害怕被視為一個軟弱的人〉）。

我認為，成長不是代表不被生活擊垮，而是倒下之後，能多快站起來。

作者安德莉亞．歐文，經歷了出軌、伴侶詐欺、未婚懷孕、離婚等等的一堆破事，還能成為如此成功的創作者、老闆和兩個孩子的媽，證實了我們只要認清書中提到的這十四個心理盲點，無論情況多麼糟糕，都有力氣可以再度站起來。

我最喜歡的是第十六章，日子本來就會有晴有陰，看到書上寫著「偶爾崩潰是可以的」，我大大吐了一口氣。不被允許的事，突然可以了，好像鬆開了什麼掐在脖子上的扭結，可以呼吸了。

誠心推薦，男孩也能看，女孩更要看！

蒙著眼沒辦法開車，同樣地，看不見自己的盲點，很難筆直地抵達想要的將來。

預祝閱讀完這本書的你，也能跟我一樣，大口呼吸。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《如何停止不開心》推薦序。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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