琅讀金句／誰不是在看得見的過去和無法決斷的未來之間取捨，真實從來都小得只有此刻而已

「讓我變得特別的是生活，讓我變得普通的亦是生活。這些噩耗是我的，這些愛也是我的。」

最具感染力的 年度華文暢銷作家——張西，寫給失去，和失去之後的生活，張西首次親繪書封，獻給同樣在愛與失去之間反覆的你────

當命運短時間內，不斷取走生命原有的豐盛；當失去，以悲傷的樣貌頻繁來到，還能幸福如常嗎？

被命運狠狠劃傷的你我，新生的那層皮，粉嫩而赤裸。新生皮囊承載著舊傷的繭，繼續一口一口體會。生命的幸與傷。

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人生，有時是幸運的微光，有時是傷痛的陰影，但正是這些交織的時刻，塑造了我們的故事。《有時幸，有時傷》透過深刻動人的筆觸，道出那些看似平凡卻觸動人心的瞬間，無論是喜悅、遺憾、愛或失落，都能在字裡行間找到共鳴。這本書不只是一本閱讀體驗，更是一場情感的對話，陪伴我們在起伏不定的生命旅途中，學會擁抱幸福，也學會溫柔對待傷痛。

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