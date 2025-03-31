琅讀金句／誰不是在看得見的過去和無法決斷的未來之間取捨，真實從來都小得只有此刻而已

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圖／琅琅悅讀
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誰不是心有所繫，誰不是步步艱辛，誰不是在看得見的過去和無法決斷論定的未來之間取捨信仰。真實從來都小得只有此刻而已，我們以情感、以時間為名，讓它產生吸引力，附著於眼神與心念。

「讓我變得特別的是生活，讓我變得普通的亦是生活。這些噩耗是我的，這些愛也是我的。」

最具感染力的 年度華文暢銷作家——，寫給失去，和失去之後的生活，張西首次親繪書封，獻給同樣在愛與失去之間反覆的你────

當命運短時間內，不斷取走生命原有的豐盛；當失去，以悲傷的樣貌頻繁來到，還能幸福如常嗎？

被命運狠狠劃傷的你我，新生的那層皮，粉嫩而赤裸。新生皮囊承載著舊傷的繭，繼續一口一口體會。生命的幸與傷。

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人生，有時是幸運的微光，有時是傷痛的陰影，但正是這些交織的時刻，塑造了我們的故事。《有時幸，有時傷》透過深刻動人的筆觸，道出那些看似平凡卻觸動人心的瞬間，無論是喜悅、遺憾、愛或失落，都能在字裡行間找到共鳴。這本書不只是一本閱讀體驗，更是一場情感的對話，陪伴我們在起伏不定的生命旅途中，學會擁抱幸福，也學會溫柔對待傷痛。

●本文摘選自出版之《有時幸，有時傷》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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