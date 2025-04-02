清明節為什麼要吃潤餅？原來與古代禁火令有關！
清明節時為何習慣吃潤餅（春捲）？這與寒食節有關嗎？
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文／李秀娥
台灣部分民眾有盛行於清明時節吃潤餅（春捲）的習俗，這其實是源於古代的寒食節，官方規定百姓要禁火、禁炊、吃冷食，後來傳說都是用以紀念介之推。其故事大致：「按介之推，春秋時人，從晉文公出亡，凡十九年，曾割股以啖文公；及文公返國為君，介之推不肯報功求祿，晉文公竟然也沒有賞賜給他，乃與母隱於綿山，其後文公使人勸他出山，不肯；文公乃縱火焚山，以為可以把他逼出來，怎知他竟抱樹而死。文公非常痛悼，撫木哀嘆，遂伐木以為屐。常曰：悲乎足下！並下令國中是日禁火冷食。」
從這個故事看來，介之推亡月是在仲冬，而通常認為寒食是在仲春清明之前，不是介之推亡月，而用介之推故事，豈不謬誤？周官司宣烜氏謂：「仲春以木鐸修火禁於國中。」是則寒食禁火，周制已然。可見早在周代，官方就已經規定要禁火了，所以古代的寒食節要推說是紀念春秋時期的介之推，就有點勉強了。
禁火寒食之舉起初並無固定日期，並且也和介之推沒有什麼聯繫。從先秦的文獻記載可知，當時是有比較嚴格的用火管理制度。意思是指古代國家會有專門的掌火官員，規定春天的最後１個月，民眾可以紛紛生火，而秋季的最後１個月，民眾則得遵守國家準則，禁止野外生火的禁火規定，這也是冬季到春季期間，天乾物燥，怕野外生火不慎，引起不必要的森林火災，釀成大禍，故而明令禁止之。
故此，原本古代流傳許久的舉國寒食節時之禁火與冷食，應該是與火的管理與規定有比較必然的關係。這種規定傳衍到台灣，有些地區的民眾依然養成習慣，而於接近寒食節的清明期間就有吃冷食潤餅（春捲）的習俗，大約在清明節前１週已經開始有人在販售潤餅皮了，但有的地區則不盛行清明吃潤餅。應節的供品「潤餅」（春捲），以潤餅皮包豆芽菜、紅蘿蔔、筍絲、豆乾絲、肉絲、香菜，再裹上花生粉等，即成美味可口的春捲。
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