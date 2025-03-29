小心！蛀牙不只因為甜食 胃食道逆流才是幕後黑手

文／趙哲暘

胃的問題並不是成人的專利，有個小病人下顎後面牙齒蛀牙，補過後不只一直掉還不斷地繼續蛀，於是我特別請家長及小孩盡量配合少吃糖果，尤其是硬的糖果，以免小朋友含糖果會不自覺就咬起來，不過這位小病人沒多久還是同一顆牙齒問題繼續來診所報到。跟媽媽聊到生活習慣之後，媽媽才提到妹妹現在睡覺前仍習慣喝一大杯牛奶才睡覺，這下終於找到問題點了：睡前飲食不易消化且還是容易過敏的食物，胃食道逆流自然就容易發生，而酸蝕牙齒造成蛀牙。

胃食道逆流，容易導致蛀牙

有些疾病也會造成口腔內高酸性的環境，特別是胃食道逆流。胃食道逆流是現代人常見的腸胃疾病，主要原因有兩大類：飲食習慣與心理壓力。其中飲食習慣包含咀嚼習慣和食物內容，咀嚼習慣是指食物沒有細嚼慢嚥，進到胃腸之後，對胃的破壞增加。菜梗或咬不碎的食物，無法透過咀嚼成為像湯汁一樣的食糜，這些較硬的食物就會刮傷胃壁，對胃造成破壞。食物內容是指過度加工製品和慢性過敏原，過度加工製品如：素雞、素肉、火腿、香腸等，慢性過敏原像是常見的奶、蛋、麵粉等，都是容易造成胃腸不適等發炎症狀的食物。

書名：《牙齒有毛病，身體一定出問題》 作者：趙哲暘 出版社：時報出版 出版時間：2013年5月24日

胃食道逆流患者就算睡前很認真地清潔牙齒，但是睡覺時逆流的胃酸卻會侵蝕口內牙齒的琺瑯質，進而導致蛀牙。患者要改善牙齒疾病前，應先至腸胃科針對胃食道逆流的問題做治療，甚至到身心科評估壓力指數，或是請專業醫師評估自主神經系統的問題。藉由減輕壓力，以及正確的飲食習慣改善腸胃問題，最後減少口腔酸性環境，才能將牙齒的受破壞程度降到最低。

人體消化系統，圖／時報出版

人類經過幾十萬年演化，正常咀嚼之後唾液會對食物做初步消化再進入胃，經過胃的左搓右揉和胃酸協助殺菌之後才進到小腸，小腸還需要使用七十％的免疫系統，旁邊還有膽汁和人體最大的排毒系統肝臟待命，代表即使食物細嚼慢嚥進入腸胃後的細菌仍高，更何況是囫圇吞棗了。

食物在口中咀嚼，除了咬碎磨細以利胃部消化外，更重要的是在細嚼慢嚥的過程中，唾腺會分泌足夠的唾液，唾液中的酵素酶會幫助食物消化，減輕胃部的負擔。所以當咀嚼不完全時，唾液分泌不足，便容易引起腸胃的不適或疾病。唾液除了有助於消化食物、協助吞嚥，還有清潔牙齒、舌頭及黏膜上汙垢的抗菌、殺菌作用，可以保持口腔清潔，保護牙齒和黏膜。而當咀嚼得很急，急著咬急著吞或是邊咬邊吞，本體感覺接受器發現咬到硬物而不及做出張口反射動作的反應，往往就必須付出牙齒咬裂的代價。所以細嚼慢嚥是保護牙齒的根本，不僅可保護牙齒，也能降低腸胃負擔，減少腸胃不適與胃食道逆流的症狀，因而促進副交感神經運作，讓身體自然而然減輕壓力。相對的，匆忙囫圇吞棗會導致交感神經亢進，讓腸胃靜止下來減少工作，使得消化吸收變差，就算吃再多的腸胃藥也沒有辦法改善腸胃問題。

古時候不像現代這麼科學，可以抽血或靠特殊儀器來檢測過敏原，古人會從清早起床口中的氣味去分辨過敏食物（起床後的唾液跟前晚吃過的食物有關），若食物無法消化甚至引起胃食道逆流，就表示這個食物對身體是有害的。雖然現在已有檢測出過敏原及過敏程度的技術，不過仍無法全面檢測出過敏原，因為撇開環境不談，光食物中的過敏原就數不清了，所以只能就大部分人們常吃到的食物來檢測。檢測後可以發現，每個人對食物的代謝能力都不一樣，攝取量無法有客觀的比較，不過若是全家人一起做檢測，就能很容易比對出過敏原為何了。因為一家人吃的通常會差不多，若太常吃某種食物，出現了過敏值偏高的現象，那就減少攝取該樣食物；若不常吃的食物，過敏數值仍偏高，就表示身體對該樣食物的代謝能力較差，也必須減少攝取該樣食物。此外，喜歡吃某樣食物便常常吃，這是許多人的通病，若是希望身體不會出現過量反應，應採輪替的方式食用，不容易有過敏現象的食物，建議四、五天吃一次，過敏反應越大者，間隔就要越久，譬如兩三週再吃一次。

胃食道逆流的原因及症狀。圖／時報出版

●本文摘選自時報出版之《牙齒有毛病，身體一定出問題》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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