百萬人朝聖保平安！大甲鎮瀾宮媽祖遶境列世界三大宗教盛事

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文／柿子文化、黃健原（淼上源）

保境安民──媽祖遶境保平安，不論境內有沒有媽祖都能遶？

「遶境」又稱「出巡」或「巡境」，代表神明降臨人間巡境──此來自道教與佛教的經典，提到神明或四天王都會定期下凡，視察人們的善惡行為。

「遶境」指神明於每年度在轄區境內的巡視，這就如同是政府的地方官員，有其負責的行政區域，需要定期巡視。所謂「境」，即指所管的轄區範圍，因此，傳統上遶境不會任意超出該神明的轄區──相對的，進香就比較常前往拜訪或晉見「境外」的神明。

媽祖巡境的意義

遶境的目的有二，其一是神明巡視管轄區；其二是淨化轄區並為信眾帶來福祉。

信徒相信，神明遶境能保佑其轄區範圍內的子民。透過神明出巡，可以驅邪壓煞，使地方風調雨順，因此，他們會從神殿內迎請神像，安奉於神轎，自廟宇出發，巡轄區內的街道，讓民眾跟隨隊伍，沿路各家戶擺香案祭拜，祈求保佑平安。媽祖遶境的隊伍，陣頭通常很龐大，護法神將也會伴隨。

遶境活動多是境內民眾共同參與，由廟方組織管理，一般會先以卜筊或選舉等方式選出正、副爐主，設立若干委員分工，擇定日期、神轎出入廟宇的時間，並且安排遶境路線。經費預算則依當地廟宇的財力支付，或採取貢獻結緣金、或徵收丁口錢等，通常都是宮廟地區在地的信眾一起出錢出力。

不過，媽祖遶境與進香有時候會一起舉辦，例如大甲鎮瀾宮最初也固定前往北港朝天宮進香，但後來因分靈關係的爭議而中斷，改成──先前往新港地區各宮廟進香，返回大甲五十三庄境內時，舉辦媽祖遶境活動，也更名為大甲媽祖「遶境進香」。

除此之外，據《安平縣雜記》所記載：「三月二十日，安平迎媽祖。是日，媽祖到鹿耳門進香；同時，莊民多備八管鼓樂、詩意故事，迎入遶境。」可知開臺天后宮的安平媽祖也是先到鹿耳門進香，之後才又舉行遶境儀式。

此外，無論本區是否已有「在莊媽」或「在地媽」，村民也可迎請一尊與本地有淵源的媽祖，一起參與「迓媽祖」（迎媽祖）的遶境活動。例如臺中縣霧峰﹑烏日等一百多年「東保十八莊迎媽祖」（大屯十八庄迎媽祖），因村莊沒有共有廟宇，但共有「十八庄媽」，因此，每年會把附近媽祖請來參與遶境，依順序逐日在莊內迎神請客。

遶境、進香活動儀式名稱解釋

人對神

◆起馬：每天早上起駕出發前，進香的信徒到媽祖駐駕處焚香向媽祖稟告，祈求一路平安。

◆落馬：進香抵達駐駕過夜的地點，應等候頭旗停駐，信徒向媽祖參拜，感謝媽祖護佑。

◆燒香：指透過焚香的過程，燃燒後產生的香煙，可直達天庭，與神明溝通，將心中的祈願，通過燒香向諸神稟告。

◆插香：媽祖回鑾途中，由頭香、貳香、參香及贊香團體在預定地接駕參拜，在媽祖轎內插香。

◆過香：香客將平安符在天公爐上「過香煙」，以求庇佑。

◆進香：通常指分香廟的信徒回到祖廟進謁，再次割引香火置於香擔帶回，不過，在一些無分香關係的廟宇，亦有些信徒會迎請在地廟宇的媽祖，一同與媽祖跨境前往歷史較久或靈驗的老廟交流。

◆割香：又稱「刈香」、「割火」、「刈火」，指分香子廟前往祖廟（母廟）或小廟前往威靈大廟搯取香灰帶回，放入主爐，象徵香火、靈力相結合。

◆隨香：信徒為了還願或表達敬奉，進香、遶境的信徒持香、隨香旗、香燈跟隨於神轎之後，稱為「隨香」。

神對神

◆謁祖：分靈的神像回祖廟進行謁拜之禮。在中國，進香時先到賢良港天后祖祠，祭祀媽祖的祖祠、聖父母，也稱謁祖。

◆分香（分靈）：早期先民渡海來臺，會取得祖廟或故鄉廟中媽祖神像的「分身」，或先取媽祖的香火袋，平安抵達臺灣後，再刻一尊媽祖像與香火袋一同供奉，如果遇到船難，媽祖神像落水被信徒撿取供奉，則稱「漂流」。

◆交香：宮廟雙方的香爐並置，燒香後香煙纏繞，再將神像、香擔、令旗等，從祖廟香爐上方傳出來。或是進香回來的媽祖香火與信徒家中的香火交換，分霑福德。

◆會香：為廟宇之間的進香參拜，多指同一香火來源的友廟，廟間相互交流之意，會香和進香的差別，在於會香的廟宇彼此之間等級相近且無分香關係。

神對廟

◆停駕：指神轎暫時歇息某宮廟或某處。

◆駐駕：媽祖神轎到客地廟宇過夜休息，進香人員由廟門到正殿等候媽祖入廟，將媽祖請出大轎，以令旗護衛，到正殿的神龕入座。

◆入廟：媽祖鑾轎進入廟宇駐駕，通常神轎在廟門前「三進三退」，隨後衝入廟門進行安座。

◆坐殿：抵達宮廟要駐駕，會以傳遞的方式，讓媽祖神像與護法、五營旗、大印與金爐，共同與正殿媽祖坐殿。

鎮瀾宮大甲媽祖。記者黑中亮／攝影；聯合報系資料庫

大甲媽遶境進香

大甲媽祖遶境進香被Discovery Channel評為世界三大宗教盛事之一（主要依據參與人數超過百萬，但其實不能確認）。一九九九年，臺中縣政府為支持地方觀光活動，名為「大甲媽祖文化節」；二〇一〇年經行政院文建會指定為「中華民國無形文化資產民俗類重要民俗」；二〇一一年，市議會將活動更名改為「臺中大甲媽祖國際觀光文化節」，帶動了大甲媽遶境的觀光熱潮。

大甲鎮瀾宮為「大甲五十三庄」媽祖信仰中心，最初為莆田市湄洲島移民來臺的林永興先生所建的廟祠，之後擴建改稱「鎮瀾宮」。

大甲鎮瀾宮最初是前往湄洲媽祖廟進香，大約每十二年一次，到了日治時期，改為南下北港朝天宮進香，一九八八年至今則是改往新港奉天宮。一年一度的大甲媽祖遶境進香，廟方結合了進香與遶境兩個活動一起舉辦，成為一大特色，時間約在每年農曆二月底至三月初舉行，全程三百多公里，跨越多所縣市鄉鎮，歷時約九天八夜。

大甲鎮瀾宮媽祖在正式遶境、進香的前幾天，廟方會預先在既定路線上張貼「香條」，香條上寫明起駕、回駕的時間，以及「合境平安」或「遶境平安」等字樣，香條的用途主要為路線指標，但也有保佑轄境平安、鎮煞驅邪的作用，沿途民眾只要看香條，就可以知道神駕如何進行，將在何處停駕休息或進行參拜，也會熱誠準備餐飲點心，展現溫暖人情。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境的陣頭龐大，除了報馬仔、頭旗組、開路鼓、大鼓陣，龍鳳繡旗團、哨角隊、三十六執士團、轎前吹、傘組、神轎班，還有鎮瀾宮五大神偶團：福德彌勒團、彌勒團、太子團、神童團、莊儀團等。

大甲媽祖遶境的十大典禮

一、筊筶典禮：每年元宵節於大殿擲筊請示，以決定每年度起駕日期時間。

二、豎旗典禮：「頭旗」為遶境進香指揮旗。豎頭旗當天備香花茶果，於子時誦經，之後豎起頭旗，向三界昭告，正式啟動。貼香條告知民眾所經路線及宮廟。

三、祈安典禮：在遶境出發前舉行，祈求媽祖庇佑平安順利。

四、上轎典禮：遶境出發時（起駕日）舉行，典禮後，恭請媽祖與千里眼、順風耳護法將軍一同上鑾轎。

五、起駕典禮：媽祖鑾轎在鎮瀾宮大殿被抬起，在起駕日晚上出發。

六、駐駕典禮：遶境進香約第三天，媽祖鑾轎進入奉天宮，誦經讀疏感恩媽祖保佑平安抵達。

七、祈福典禮：凌晨於奉天宮大殿舉行祈福典禮，為信徒祈求消災解厄。

八、祝壽典禮：於晨間，所有信徒為媽祖祝壽並誦經，行三跪九叩之禮。

九、回駕典禮：於祝壽大典同天晚上，回駕前夕，恭請媽祖登轎並恭送媽祖，信徒徒步回鑾大甲鎮瀾宮。

十、安座典禮：最後一天回大甲鎮瀾宮，進行安座典禮，叩謝媽祖一路庇佑信眾平安抵達。

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