會吵才會愛？研究證實：適度幽默嘲諷讓感情更甜蜜

文／達契爾・克特納（Dacher Keltner）

幾年前，我和家人在加州蒙特雷附近一片涼爽的白沙灘上度假。我們堆著沙堆、衝浪、在淺灘循著沫浪尋找沙蟹時，一群墨西哥裔的青少年來到平靜的陽光之境。他們穿著天主教學校的藍長褲和熨好的白襯衫，在老師監督下，男女分別整齊地排成一列走向海灘。就定位後，老師離開去休息片刻，孩子們在浪濤聲的伴隨下，開始嬉鬧起來。

五名男孩和六個女孩就像被嘲諷的力道綁在一起的分子，互相掐捏、揉頭、戳擠、叫罵、高呼、開懷大笑。兩個男孩如海浪的節奏般，抓住一名女孩的胳膊和腿，在海潮上盪著。三名文靜的女孩偷偷接近一個男孩，試圖扯下他鬆垮的褲子，男孩抓起一把沙子奮力反擊。海水在脖子上淌流，沙子被塞入別人的褲子裡，年輕的臉龐上掛著海草，偶爾大家還相互撲疊。在一次奇襲中，一名女孩差點把一隻死蟹塞入男孩的褲子裡。當老師呼喊眾人回巴士時，孩子們恢復了平靜，排成兩隊，一列男孩、一列女孩，然後離開。

書名：《天生善良》 作者：達契爾・克特納（Dacher Keltner） 出版社：知田出版 出版時間：2025年3月25日

學生們離開時，當時五歲的女兒賽洛菲娜問我：「那個女生為什麼要把螃蟹放到男生的褲子裡？」

「因為她喜歡他。」我回答。

賽洛菲娜聽得目瞪口呆，於是我嘀嘀咕咕地說了一些難以理解的話，諸如我們會嘲弄自己喜歡的人、格萊斯的準則，以及非語言的嬉鬧；並告訴女兒，我們常會做出違心之舉。我希望賽洛菲娜在看過這場青少年的玩鬧之後，能理解嘲弄在親密關係中不可或缺的地位。

對於人類的生存來說，沒有什麼比親密關係更重要，也沒有比這更充滿衝突或更脆弱的關係了。我們那些極其脆弱、大腦發達的後代，需要一個以上的照顧者才能存活下來，因此我們被綁定在長期的照護關係中，人類的近親靈長類動物在這方面根本沒得比。親密關係自始至終，會因充滿衝突、犧牲和需要協商的事項而起起伏伏。在親密關係初期，性策略是需要引導的，這關乎短期互惠或長期奉獻的興趣。隨著孩子、家務和房貸接踵而至，夫妻可能覺得自己像深陷困境的中途之家管理員，從一場危機步向下一場危機。就像《無事生非》裡，列奧納托（Leonato）所言，親密生活是一場「快樂的戰爭」。

因此人們訴諸嘲諷，解決親密生活中的許多問題，我們以嘲 弄 來 調 情 並 探 究 對 方 的 心 意。 莫 妮 卡． 摩 爾（Monica Moore）偷偷觀察商場裡的青少年，發現他們一群人閒晃時，會不時夾雜嘲諷。少男少女時不時地挨近對方掐捏、撓癢、點戳和擠壓，當然是為了製造身體接觸和短暫對視的機會──這在自我意識極強的青少年中，是非常正常的事。對青少年而言，嘲弄是一齣戲：臉紅、噘嘴、柔和甜美的笑聲、超過正式社交禮儀0.45秒以上的眼神接觸，青少年在同儕嚴苛的監視下，渴求地尋找對方是否有喜歡自己的跡象。嘲諷是進入玩鬧世界的入口，在這個世界裡，潛在的追求者可以彼此試探和挑釁。假若現代的青少年，身體接觸受到更多限制，他們一定會像《無事生非》中，班尼迪克和碧翠絲第一次相遇那樣，二話不說就先拌嘴，這就是兩人即將墜入愛河的明顯跡象：

碧翠絲：班尼迪克先生，您怎麼還在那兒說話呀？又沒人在聽。 班尼迪克：什麼，我親愛的傲慢小姐！您還活著呀？ 碧翠絲：有班尼迪克先生這樣的人在，傲慢就不可能滅亡。就算禮貌本人遇見您，也一定會變得傲慢。 班尼迪克：那麼禮貌本人也是個會變節的人了。可是除了您之外，所有女人見了我都愛，這點是無庸置疑的；真希望我的心腸沒那麼硬，因為我實在一個都不愛。 碧翠絲：那真是女人的福氣！否則她們準會被一個糾纏不休的追求者煩死。感謝上帝，也感謝我自己的冷酷，這點我倒跟您不謀而合。我寧可聽我的狗對烏鴉吠，也不想聽男人對我發愛情的誓言。 班尼迪克：願上帝保佑小姐您永懷這種心情！以免某位紳士或其他男士慘遭被抓破臉的厄運。 碧翠絲：像您這副長相，就算抓破了也不會更醜。 班尼迪克：鸚鵡可真該跟您學舌。 碧翠絲：像我一樣會說話的鳥兒，也好過一隻像您這樣的野獸。 班尼迪克：但願我的馬兒能跑得跟您的舌頭一樣快又不知疲累，反正您愛說就儘管說吧，恕在下不奉陪了。 碧翠絲：我就知道你說不過人家，便會溜之大吉。

隨著年齡增長，性伴侶一起同居，共同承擔日常生活的事務，他們會發展出專屬用語，包括挑釁的暱稱和戲弄性侮辱。伴侶們會戲謔地嘲諷彼此的性癖好、身體機能、睡眠習慣、飲食方式、對方堅持的過時髮型等—這些都會威脅到婚姻。這些嘲弄性的侮辱意指伴侶的怪癖和小缺點是異常的，若是過於極端便會造成問題，但這些怪癖依然是可愛的，並受到伴侶獨有的喜愛。研究已婚伴侶時發現，嘲弄性侮辱的詞彙愈豐富的伴侶愈是幸福，且預期能走得更長久幸福。

愛侶之間的嘲弄如暱稱、儀式化的侮辱，不僅彰顯他們獨特的親密關係，還提供了一個虛擬世界，讓兩人可以在其中嬉鬧地協商他們的衝突。為了探索這種可能性，我找來相愛多年的伴侶，要他們用綽號互相嘲弄。他們所用的暱稱中，約有四分之一涉及愛情裡常見的隱喻：將他們的伴侶比作食物（如小蘋果、小包子）或小動物。再一次證明嘲弄在親密關係的快樂戰爭中，是有好處的：愈滿意的伴侶愈擅長嘲諷，在他們15秒鐘的嘲弄中，更可能使用間接表達，如誇張、重複、模仿、俏皮的語氣、音高的變化、吐舌頭、扮鬼臉。他們為自己的親密生活發展出一種非字面、私下的面向，他們可以隨時進入這種面向，享受輕鬆、你來我往的笑聲，以及兩人世界的歡快。我們還發現，在這15秒的玩笑性嘲弄，能預示這些愛侶在六個月後的幸福程度。

另一項研究中，我們檢視了彼此相互批判的伴侶，找出兩人關係中，何時會你來我往地起嚴重衝突，如金錢問題、對未來的承諾、出軌、如何共度時光。大多時候，伴侶們都會以有條有理、有憑有據、直白的方式來表達批評，這些批評會使任何陪審員或修辭學家感到滿意；其他時候，伴侶們則以嘲諷的方式批評—誇張的言詞、儀式化的侮辱、故意模仿對方、取綽號、假裝憤怒或沮喪。他們傳達例如毒舌批評對方那群無所事事的朋友，或嫌對方太愛花──但以非文字的方式進行，意有所指地表示自己是說著玩的。那些以玩笑方式嘲弄的情侶，最終雖然還是激怒對方，但跟直接強烈批判的愛侶相比，前者在衝突過後反而會感到更親密，且更信任對方。這種嬉鬧式衝突，是毒舌批評的解毒劑。嘲諷是一場快樂戰爭的作戰計畫。

●本文摘選自知田出版之《天生善良》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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