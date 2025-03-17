琅讀金句／愛自己也就是，儘可能記得這個性格彆扭處處瑕疵的自己，是我的生命

廣受喜愛的話題電視劇《俗女養成記》原著作者江鵝睽違五年再出散文新作。有別於上一本以在傳統中藥店家庭養成的台南女兒故事為主軸，最新文集不改幽默詼諧本色，卻更多聚焦於成長後在台北打拚的都會熟女人生。

熟悉當年影視和原著的讀者應該知道，陳嘉玲不等於江鵝，但原作者本人相當肯定改作沒有偏離原著的核心精神。江鵝曾在訪談中表示，她跟「陳嘉玲」最大的共同點，是中年對生活各面向的反思，還有勇敢離開職場，做一個普通女人。這本《俗女日常》，也可說是這位勇敢的「普通女人」醒悟後學著做自己的第一手實驗記錄。

回到俗女的日常，說普通也不普通，玲瓏通透的智慧和文采，清爽的文字挾帶著不可言說的魔力，既療癒又提點，不只讓同世代的六年級女生心有戚戚，五至七年級的都會女子讀來應該也都會覺得毫不高深，卻又如獲天啟！

【編輯推薦】

《俗女日常》是一本溫暖又幽默的生活記事，從日常點滴中捕捉女人成長的掙扎與自在，細膩刻畫那些看似平凡卻深刻影響我們的時刻。這是許多人的縮影——在家庭、職場、感情中摸索，尋找屬於自己的步調。如果你喜歡貼近生活、充滿共鳴的文字，這本書將讓你在笑聲與感動間，找到一點療癒與力量。

●本文摘選自時報出版之《俗女日常》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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