琅讀金句／工作，剛剛好就好！日子才能過得更自在、開心
【琅讀金句】人生如此短暫，真的不必施加太多壓力在身上。承認自己能力有限，是一種讓自己卸下重擔的解放。沒有人是無所不能的，懂得量力而為的奧妙，日子才能過得更自在、更開心。
從疫情後時代，人們開始意識到工作不該是無止境的消耗，而是讓生活更美好的助力。當職場不再受限於空間與時間，真正重要的是如何成為成熟且健康的工作者。《工作，剛剛好就好【暢銷增章版】》提供了一個新的視角：我們不只要提升能力，更要懂得休息，為自己累積熱愛工作的能量。
許多人在職場上總是想面面俱到，成為老闆的得力助手、同事的最佳隊友、家人的經濟支柱，卻在不知不覺中耗盡了對工作的熱情。追求完美與拼盡全力，不一定帶來成功，卻可能讓我們陷入倦怠與壓力之中。當過多的期待與責任讓工作與生活失衡，我們會逐漸變得疲憊、焦慮，甚至失去自我。這本書透過「心態」、「關係」、「方式」、「生活」四個面向，引導讀者適時調整步調，適當劃分工作與人生的界線。好好吃、好好睡、好好玩樂，也要好好工作──這才是理想的職場人生。
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這本書不是要讀者消極應對職場，而是教你如何聰明工作、適時調整身心步調，讓努力與休息達到最佳平衡，內容強調高效工作和與人團隊合作的方式，才能在該努力時全力以赴，該放鬆時徹底充電。本書以輕鬆、貼近年輕人的口吻，從心態、關係、方式、生活四大面向出發，輕鬆閱讀之餘，也能收穫實用的職場智慧。
●本文摘選自悅知文化出版之《工作，剛剛好就好【暢銷增章版】》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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