想與他人建立親密感，卻難以建立信任？了解自己是哪類依附型，幫助關係穩定建立

怎樣談戀愛才容易成功，又該如何得到「感情不會生變」的確信？有些人時而熱情，卻又在靠近時若即若離，原來這就是所謂「迴避型」？其實那些看似欲擒故縱的「推拉關係」和「漁場管理」的心理，可以理解為對方判斷相處關係狀態的依據，先嘗試了解彼此依附型的差異，更有機會建立與對方更具信任價值的連結。（編按）

文／許用會

隱藏在「欲擒故縱」、「漁場管理」中的心理法則｜成人依附

各位知道如何開始談戀愛嗎？首先，第一印象很重要。表情要明朗，行動要有禮貌，對方說話時用心傾聽，透過對話了解彼此，如此便可迅速親近。如果彼此都有好感，就交換聯繫方式，約好下次見面。幾次見面相處之後，兩方心意相通，都有再更進一步的想法，就可以發展成正式的戀人關係，進行更多交流，建立對彼此的信任。

其實這些理論應該沒有人不知道，但是理論只是理論，與他人建立親密感的過程，是一連串壓力和苦惱的延續；最主要的問題來自於信任。在正式成為男女朋友之前，在所謂的「曖昧」階段，會有無數的「信號」在兩人之間穿梭。「他也會喜歡我嗎」、「昨天他對我說的那句話是什麼意思」、「感覺好像只有我喜歡他，但他對我沒有那個意思」、「要是他把我當成很隨便的人怎麼辦」、「可以相信這個人嗎」，會一直為了確認對方的心意而反覆苦惱。那麼難道克服這些成為戀人，所有的苦惱就結束了嗎？當然不是，「這個人現在還喜歡我嗎」、「他是不是變了」、「以後也可以繼續相信他嗎」、「我們的未來會怎麼樣」、「如果發生受傷的事情怎麼辦」⋯⋯需要苦惱和再確認的過程會不斷發生。

研究「成人依附」（Adult Attachment）的心理學家發現，在觀察成人戀愛的過程中，很難與對方建立信任。心理學家將成人依附大致分為「穩定型依附」、「不安型依附」和「迴避型依附」，研究兩人之間依附類型的差異，以及關係的滿意度如何不同。

首先，具有「穩定型依附」的人，著重在坦率的自我表現。知道如何坦率地表達對對方的好感、信任，或是拒絕某些事情。他們對建立新的關係毫不畏懼，既不高估也不低估關係的重要性。他們基本上都對戀人抱有信賴感，因此，如果對方對自己生氣或否定，並不會誇大解釋成是對自己本質上的拒絕，反而能理解對方。穩定型依附的人很信任對方，也相信對方信任自己，如果遇到困難也願意依賴對方。

第二，具有「不安型依附」特質的人，會一直擔心兩人之間的信任不足，想要驗證對方對自己的愛。他們具有低估自己、高估他人的傾向。因此總是擔心對方（因自己不足的樣子而失望）會離開。

過於投入關係的同時，也會因為無法輕易接受對方對自己的信任，而頻繁地聯繫、關心、送禮物，或問對方「如果我○○○的話怎麼辦？」、「這樣你還會喜歡我嗎？」等，不斷確認對方的心意。如果覺得對方沒有表現出自己想要的愛與信任，不安型依附的人甚至會為了得到對方的關心，而說謊或做一些誇張的行為。

第三，「迴避型依附」的人難以建立超出自己預期範圍的深層關係。因此，他們認為與對方保持一定的距離是非常重要的，不會刻意追求他人的愛情或信任，對維護關係的投資是三種類型中最少的。他們覺得親密關係沒那麼重要，即使遇到困難也不願意依賴對方，反而會獨自忙著解決問題，表現出比平時更疏遠對方的態度。

心理學家表示，迴避型依附的人看似穩重，獨立心也很強，但實際上他們的自尊較低。他們之所以與對方保持距離，與其說是因為對關係沒那麼關心，不如說是因為害怕被對方拒絕或信任遭到破壞，透過保持一定的距離來防範。因此，在迴避型依附的人當中，也同時會具有不安型依附的特質。如果向對方渴求愛情，對方卻發出細微的拒絕信號（或者有這種預感時），就會瞬間轉變態度，與對方保持距離。

成人依附的類型是如何決定的呢？心理學家研究表示，首先應該從人生初期的人際關係來看。事實上，依附理論最早由心理學家約翰．鮑比（John Bowlby）提出，是指嬰幼兒時期與父母等最親近的人之間發展的持續而強烈的紐帶關係。心理學家瑪麗．愛因斯沃斯（Mary Dinsmore Ainsworth）則透過實驗發現嬰兒的依附模式，可以分為安全型、衝突型、迴避型、混亂型等多種類型。

書名：《大人系聰明心理學：50個趣味心理學培養成長心態，找回生活掌控感》 作者：許用會 出版社：大好書屋 出版時間：2025年3月5日

嬰兒會透過自己的養育者來學習與人建立關係的方法，學習如何對他人產生好感、解讀對方的信號、與對方交流、取得信任等，這個時期的經驗對將來的朋友、同儕關係、成年後的戀愛關係等，都會持續產生影響，因此人生初始嬰兒時期的依附形成比什麼都重要。如果養育者有強壓、虐待、放任、不穩定的養育態度，孩子就無法好好學習信任、接受世界與他人的方法，更會埋下根深蒂固的不信任感，對成人依附的形成產生重要影響。

但是，即使擁有不穩定的依附類型也不必過度擔心，雖然嬰兒時期依附的影響力很強，但透過自己及周圍人的努力和幫助，很多人都可以將自己的依附類型改變為穩定型。我們要理解自己和對方的依附類型，從依附類型的觀點出發，就彼此的想法或感情進行深入的對話。了解對方喜歡的類型，就能獲得更理解對方、配合對方類型的要領。

例如，如果對方有迴避型依附的特質，就要尊重對方保持一定距離，當對方表現出解除距離的信號時，再接近對方、給予愛和信任，才能慢慢穩定地促進關係。

●本文摘選自大好書屋／日月文化出版之《大人系聰明心理學：50個趣味心理學培養成長心態，找回生活掌控感》。

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