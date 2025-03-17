如何增加手中的錢？想高效率增加存款，有三點必要遵守原則

一位經濟評論家父親寫下畢生對資本社會的獨到體悟，期盼兒子不要成為「吃虧的那一方」，能夠不必擔心金錢，自由自在地度過僅有一次的人生。希望透過閱讀本書，讀者都能賺錢賺得有效率、用正確的方式增加財富、花錢花得心安理得，並能體認到：金錢並不是目的，只是一種手段。錢，夠用就好。立志賺大錢、或不以此為目標，我們都可以自由作主選擇。（編按）

文／山崎元

榨取利益的媒介就是「資本」，參與資本遊戲的現代手段則是「股票」。只要現在徹底搞清楚，今後你無論是工作或投資，都能看得遠、看得通透。

理財只要做好「這三點」

好，來談談如何將你賺來的錢變大吧。我先簡單從結論說起，想要高效率增加金錢，做好以下三點就行了：

①將三～六個月份的生活費存入活期存款帳戶，剩下的都當作「可運用資金」。 ②將可運用資金全部投資到「全世界股票指數型基金」。 ③一旦可運用資金增加，就追加投資相同標的。如果臨時需要用錢，就贖回所需金額的基金。

只要記住這三點，就能明白：如何設定投資金額、如何選擇投資標的，以及「買」與「賣」的時機。這就是理財的基本方法，很簡單吧。

你可能想反駁：「老爸，你長年研究金融，也寫了那麼多書，結果傳授的訣竅只有這麼一點喔？」沒錯，真的只有這樣而已。即使是理財專家，也很難想出超越這三點的方法。

戶頭常備足夠的「生活資金」，就無須借錢

你必須額外準備一個生活資金帳戶，存放足以應付緊急開銷的錢，讓你不需要臨時借錢。這通常大約是三～六個月的生活費。注意，信用卡的分期還款或預借現金之類的小額借款，千萬碰不得。它們的利息很高（例如年利率一五％），遠遠高於投資的預期報酬率（就算是股票，頂多也就短期利率＋年利率五～六％左右），簡直是暴利。

爸爸以前在大學教書時，每學期都會告訴學生：「約會時用信用卡分期付款結帳的人，千萬不要跟他結婚。」因為跟缺乏理財概念的人結婚，根本自討苦吃。

將可運用資金全部投資到「全世界股票指數型基金」

你可以將可運用資金全部投資到「全世界股票指數型基金」。也就是投資與全世界股票所構成的指數連動的證券投資信託基金。選擇全世界股票指數型基金的原因，就在於能以有利的方式分散投資，手續費也很便宜。將手上的可運用資金全都拿來投資股票，你或許心裡會覺得怪怪的。

就現實情況與學界共識而言，指數型基金的投資報酬率如下：一百年大概會出現兩、三次「最壞的時機」與「最好的時機」。在最壞的時機，一年大約會虧損三分之一；而在最好的時機，大概能獲得四成左右利潤。假設平均短期利率接近○％，那麼年利率大約五～六％左右。

爸爸的想法也大致如此，沒有人知道正確數字為何。將所有可運用資金砸在這種標的上，心裡應該會怕怕的吧？沒錯，「虧損三分之一」的確令人心痛，投資後也會忍不住關注每天的股價變動。可是你想想，年輕時的可運用資金，數目應該不大。

書名：《經濟評論家父親給兒子的一封信》 作者：山崎元 出版社：先覺／圓神 出版時間：2025年3月1日

一般人在生活中也會面臨許多經濟風險，比如收入的增減、健康狀態的變化、家人與周遭情況的變化等等，不也一路撐過來了？舉個例子，如果缺錢，一般人應該會加班賺多一點，或是節省生活開銷，以填補經濟缺口，不是嗎？況且，可運用資金就是「暫時不會用到的錢」。不能因為它是一串簡單好懂的數字，就整天關注金融資產的損益，這樣容易顧此失彼。

那麼，當金融資產在經年累月的投資之後變得龐大，又會如何呢？此時，「虧損三分之一」所失去的金額，可能已經大於收入的變動幅度了。不過，說到底，金融資產變大，不就代表經濟也變寬裕了嗎？綜合評估之下，將可運用資金全部投資到「全世界股票指數型基金」，依然是比較可行的做法。

你想領錢出來的時候，股價可能正好大幅下跌，你可能會感到遺憾，但請告訴自己：「我當時的決策是正確的，只是運氣不好罷了。」這份虧損是「沉沒成本」（做決策時應忽視沉沒成本，才是正確的做法）。你的決策無法百分百規避風險，也無法掌控股價。

人生有很多無法掌控的事情，煩惱也沒用。你只能依據機率與期望值，做出最好的決策，接著祈禱一切順利，沒別的選擇了。況且，就算賠錢，「只要是錢能解決的事，都是小事」。至少你沒有賠上性命，也沒有賠上信用。

●本文摘選自先覺／圓神出版之《經濟評論家父親給兒子的一封信：關於金錢、人生與幸福》。

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡