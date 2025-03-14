與其過度擔心退休後沒錢，不如思考怎麼讓收入細水長流

文／一田憲子

想想老了該怎麼賺錢

邁入老年，最令人擔憂的還是財務危機。然而擔心歸擔心，我卻不敢面對，長年將這件事埋在心底，對它視而不見。直到我上了一門線上的家庭理財課程，這是我偶然認識的一位財務規畫師開設的。

一般來說，想過上舒適的老年生活，夫妻每月大約需要三十五萬日元。從這個數目扣掉雙方的養老金，就能算出每月需要填補的差額有多少。假設活到九十歲，六十五歲退休，就得準備二十五年分的差額。但我是自由業者，只有投保國民年金，退休金不到公司雇員的一半。列出不足的額度時，我簡直目瞪口呆。我從未有計畫地儲蓄，也沒有退休金可領，雖然買了少量的年金型壽險和自雇者專用的小規模互助保險，卻還是遠遠不夠。

於是我開始思考現在可以做什麼，首先，我決定過節儉一點的生活。只有魚類我會去專業水產店買，其他食材就直接到常去的超市採買。假日時，我會去農產品直銷中心買水果。我也重新評估了手機方案與長期訂閱的網路雜誌、串流影音服務。

「但這些不過是杯水車薪……」我一面質疑這麼做是否有效，一面又怪罪自己不懂精打細算，才會把開支管得一團亂，然後陷入循環。我也同時思考該怎麼慢慢增加儲蓄，並稍微研究了投資。

然而，我還是沒有找到根本的解決之道，每每一想到錢的問題，就只能唉聲嘆氣。就在這時，有人對我說：「沒關係！你就做到做不動為止。」這句話讓我愣了一下。前面提到的差額是在假設收入歸零後統計出來的，可是如今這個時代，通常不會一滿六十五歲便立刻失業，再加上我是自由業者，沒有退休年限，是否有工作取決於我的能力。即使收入微薄，只要能一直寫下去，就沒有非要湊到那令人望洋興嘆的退休金不可。與其過度擔心沒錢、為省錢而嘆氣連連，不如思考怎麼讓收入細水長流，我彷彿看到了一絲希望。畢竟現在即使是公司員工，也有百分之八十六點七的人在退休後因延長雇用或再次就業而繼續工作（二〇二一年Mynavi的調查結果）。

即便如此，我並無法保證能一直以「現在的條件」工作下去。假設我接不到寫作邀約，那就無法持續筆耕，因此「失業該怎麼辦」的焦慮總是揮之不去。我和同輩的同行聊過這個問題，她說自己也曾擔心以後無稿可寫，還找起了打工。她說：「其實在五十至六十歲之間，還是有很多打工可做，像是送宅配、在超市補貨等等，這些我都可以接受。幸好我有找找看，這樣安心多了。」

書名：《活得漂亮！給中年後的我自己》 作者：一田憲子 出版社：大好書屋 出版時間：2025年3月5日

我的心願是將對生命的體悟寫成文章，並把這份感動傳達出去，寫到嚥氣為止。即使錢賺得不多，只要有一定的收入可維生，我便心滿意足了。但願我能找到令我雀躍的事物，然後孜孜不倦地寫下去。若達不到這個目標，也希望自己成為一個在不同領域打工時，能夠樂在其中的老太太。

年輕時，我可能會因為不能在第一線工作而感到難過、失落。如今上了年紀，看社會的角度更寬闊了，便知道老年的「另一種人生」也會有驚喜等著我！或許我去打工會遇到很多困難，或許一切都是我想得太過簡單，但我還是要從現在開始勉勵自己，條條大路都可以通往幸福快樂的人生。

為此，我的首要任務便是保持健康。只要身體健康，即使上了年紀，還是可以做能力所及的工作，可以回家煮飯，看著電視哈哈大笑邊吃晚餐，然後安然入睡，迎接新的一天。

●本文摘選自大好書屋／日月文化出版之《活得漂亮！給中年後的我自己：優雅的日常打理，讓人閃閃發光的37個練習》。

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡