王浩威／真實而活生生的親密關係——《親密關係》推薦序

文／王浩威（精神科醫師；榮格分析師）

真實而活生生的親密關係

克里斯多福．孟的《親密關係Ⅰ──別將伴侶當成應該滿足你需求的人》與《親密關係Ⅱ 實作篇──活出情緒成年，從破碎到完整的情感必修課》，確實是兩本好書，只不過這是給曾經在生命深處經歷過愛情煎熬的靈魂，不是給那些剛剛熱戀的年輕男女就是了。年輕人的戀愛也有著複雜的心靈歷程，而不是單純說說保鮮期的必然性、或是談談依戀關係或恐怖情人現象而已。只是，年輕熱情並不是這本書所關注的。作者所關注的是：為什麼即便是人格成熟以後的親密關係，還是充滿了驚喜，也充滿了痛苦呢？

榮格學者，也是神話學大師的喬瑟夫．坎伯（Joseph Campbell），他就曾經表示過：兩個人可以因為靈魂的融合而陷入所謂的熱戀，然而許多人在有限的熱戀以後，也許很快就因為熱情不再而下定決心分手。這愛情也許是讓人歷盡身心扯撕的歷程，但還是分手了。這樣的愛情對坎伯來說，是屬於「青春期的愛情」。他表示，還有另外一種愛情是讓自己留在這個破碎的關係裡，繼續在痛苦中思考或只是感覺著：到底發生了什麼事？不只是在對方的身上，或者是自己看待對方的方式，也包括在自己身上，或者是對方看待自己的方式。如果你留下來待在這一個已經破碎過的關係裡，但繼續活生生地存在著，坎伯表示，這是「煉金術的愛情」。

書名：《親密關係Ⅱ 實作篇──活出情緒成年，從破碎到完整的情感必修課》 作者：克里斯多福．孟 出版社：寶瓶文化 出版時間：2025年3月6日

許多人即使過了一輩子，也都沒有這個問題，至少在我們華人社會的世界裡，這是相當平常的。如果我們從關係的日常現象來看，很多人（我們的父母、甚至我們自己）都有著穩定的婚姻或親密關係。這樣的關係，如果做一生的長期追蹤研究，很多人對這個關係表示滿意而覺得自己的婚姻關係是幸福的，他們在回顧自己的人生時，會表示年輕時候的忍耐是相當重要的。確實，許多實證的研究也顯示，婚姻的雙方只要有任何一方的忍耐，就可以換來晚年的幸福關係。這一點並沒有錯誤，就像我們所說的「少年夫妻老來伴」，雖然中間的這一段就全部用忍耐來度過了。只是，這樣的關係真的是最好的親密嗎？關於這個答案，可以說是，也可以說不是。

榮格很早以前就曾提出，一家人在一起，會像聚集一起的星團一樣，慢慢召喚出類似的人格。傳統的夫妻，如果撐得夠久，即便是年輕以來就一直吵吵鬧鬧的，好像彼此總沒有任何共同的基礎，但在不知不覺中，兩個人最後還是形成了共同的無意識。而這樣的共同無意識雖然是兩個人都沒能意識到的，也就是並沒有意識到這個共同性是存在的，但這樣彼此都沒意識到的伴侶無意識，其實是深遠地影響著兩個人的性格、甚至軀體。隨著婚姻的年齡過去，兩個人會在很多方面愈來愈像，包括我們所謂的「夫妻相」。

書名：《親密關係Ⅰ──別將伴侶當成應該滿足你需求的人》 作者：克里斯多福．孟 出版社：寶瓶文化 出版時間：2025年3月6日

這樣的關係，雖然有著經年累月所累積的共同無意識來成為深厚的基礎，但是卻從來沒有被兩個人所意識到。這是十分可惜的。如果我們可以意識到自己的無意識，意識到兩個人的共同無意識，這將會幫助我們在個體化的歷程當中走得更深遠；或者是用傳統的講法，就是將兩個人的共同關係，同時成為兩個人各自的修身養性；因此，這不只是婚姻關係或親密關係，也同時是個人提昇自己生命層次的煉爐。

在榮格《移情心理學》（中文版由心靈工坊出版）這一本書裡，他談的雖然是心理治療或心理分析當中，分析者和被分析者這兩者之間的關係，但其實也可以用來討論夫妻親密關係將會發生的事情。榮格運用了中世紀煉金術圖像《哲學家玫瑰園》，來說明兩個人相當親近且深入互動的關係將會發生的事情。透過這廿一幅畫，我們可以明白，兩個人從相遇交心，經過了至少兩次在關係上的死亡，而每次死亡又經過重新的相遇才得以復活。每一次的相遇和復活，都比前一次來得更為繁華。所以，兩個人關係的死亡不是問題，甚至是一個很好的機會，關係將因為原來的死亡，才能重生進入更高的層次。而這也是坎伯所謂的「煉金術的愛情」。

克里斯多福．孟在這兩部作品裡，並沒有我這裡的文字所充塞的理論性語言，而全都是活生生的體驗。這兩本書對非專業的讀者來說，其實是很好看的，因為所有的現象對曾經深入愛情的讀者來說都是十分寫實的。曾有一位男性的來訪者，他有一段婚姻外的親密關係，對他來說簡直就是終於遇到了靈魂伴侶，在性愛和感情上，彼此都覺得是前所未有的體驗。只是這個關係是相當毁滅性的。他們相愛相殺，生活上兩個人的事業都因此而擱置了。我的來訪者在會談的中途，向我推薦《親密關係》這本書。他覺得書中所敘述的一切，竟與他和這位愛人的關係如此相似。確實，他所說的並沒有錯。只不過很多事情還有不同的層次。隨著我們分析工作的進行，慢慢地，他才發現自己當年和妻子的關係，更像是這本書所說的。只不過是在婚姻的關係裡，因為大家結婚時是年輕的，兩個人的互動就都停留在彼此認識時的那種稚嫩的心靈狀態，關係於是一直卡在那裡，也就沒辦法做深入的對話了。當他透過這本書，開始和妻子討論自己一直不敢提起的幻滅感，也就是對婚姻已經死亡的長久感受，兩人反而開始有了真正的對話，好像是兩個陌生許久的靈魂重新相遇了。

克里斯多福．孟本身是怎麼樣的背景，嚴格說來我不是很了解的。然而，從這兩本的書寫，我們可以看到海倫．科恩．舒曼（Helen Cohn Schucman）《奇蹟課程》、恰克．史匹桑諾（Chuck Spezzano）的知見心理學（Psychology of Vision）等人對他的影響（或相互影響）；而這些又可追溯至中世紀以降、以榮格為代表的歐洲浪漫主義心理學與心靈學的大傳統裡。而克里斯多福．孟最擅長的是運用他深入而豐富的經驗，協助人們找到自己的答案。對於自己靈魂層面的親密關係有過反思的讀者，都會被他的純粹性與覺知力觸動，並因而感覺有所領悟。這兩本書不是什麼偉大理論的論述，而是獻給所有人或者所有的靈魂，曾經因為愛而折磨的一切生命，用來作為自己曾經複雜而混亂的感受，終於有了清楚的鏡映，有了屬於自己的領悟。

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