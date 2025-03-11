若既有生活方式無法幸福，接下來，你想以怎樣的方式生活？

作者松浦彌太郎出生於1965年，高中未畢業即隻身遠赴美國等地遊歷闖蕩，體驗最純粹的生活。回國後，按照自己的步調，一步一步實現開設書店的夢想，現任「Oishi kenko Inc.」董事，同時也是書商、作家。他以自身經驗闡述隨筆創作的哲學，並分享其獨特的思考方式與生活態度，強調從日常生活中尋找「祕密」的重要性，以及培養「細膩觀察」、「全盤接受」、「持續反思」等能力，最終達到內在的平靜與富足。

文／松浦彌太郎

思考新的生活方式

因為氣候變遷導致氣溫飆升、全球通貨膨脹、看不見終點的戰爭、疫情爆發、貧富差距擴大、核武威脅，以及讓人類面臨莫大考驗的高科技發展，這是一個動盪不安的時代。即便如此，我們的日子還是一天天地過，就算苦思該如何是好，時光也不會停止流逝。

我有時也會擔心自己被時代潮流淘汰。

當然，就算每天擔心這、擔心那，還是有讓人愉快、開心的事，也有打從心底感謝的事；但依舊會有超乎自己想像的事情與問題接踵而來，這就是未來。那麼，究竟是什麼樣的未來呢？

我不由得想停下腳步，思索自己今後該過著什麼樣的人生。我反省自己的生活方式。

身為隨筆作家的我也跨足其他領域的工作，但基本上，「寫作」一事是我的生活重心。不知不覺間，為了「寫作」而調整的生活型態成了我的生活方式，也構築自己一路走來的人生。

於是我突然想到一件事，或許「隨筆作家的生活方式」是今後的生活選項之一。自己認為不足為奇的生活方式也許是因應今後時代，不，為了不被時代淘汰的一個小發明。

冒昧請教，你是怎麼喝一杯水呢？是什麼也不想，一口氣喝光？還是慢慢啜飲？我認為喝水的方式透露這個人的生活方式，沒有什麼好壞之分，只是差異甚大。

擁有社經地位、生活不虞匱乏、對於未來充滿希望，世人所謂的幸福充其量只是結果論，必須付出莫大努力，還要有運氣，不是嗎？那麼我們為了得到幸福該怎麼做？如何努力才能得到幸運之神的眷顧？那就是必須在競爭中獲勝。比誰都快、比誰都多、比誰都強，必須在社會這處戰場奮戰。無論是贏得勝利的倖存者，還是被擊潰的輸家，今後都將面臨更嚴峻的考驗。

那麼，你選擇什麼樣的生活方式呢？

不可能任誰都能成為戰士，至少我就不行。不，是不想成為戰士。不是放棄追求幸福，而是思索是否有更符合今後時代，更不一樣，不必奮戰，也不用競爭的新生活方式？愈是這麼想就愈覺得「隨筆作家的生活方式」就是我面對這時代的反思。

在如此競爭的社會中，既有的生活方式已無法讓人幸福，滿足心靈，所以應該不少人也在找尋新的生活方式吧。

我想推薦「隨筆作家的生活方式」，但不是要你從事隨筆作家這職業，而是了解這樣的生活方式。投資客和YouTuber是不受任何人的束縛，就能日進斗金的例子；但想必也有不少人對於這種渴望得到社經地位，成為名人貴婦的人沒什麼好感吧。說得更直白些，正因為身處資訊氾濫的大環境，今後肯定愈來愈多人需要數位排毒吧。本書要談的不是物質方面的幸福，而是和追求精神方面或本質性幸福的人，分享我的個人經驗與觀點。

「隨筆作家的生活方式」不是為了成為某種特定身分的生活方式，而是思考自己想成為什麼樣的人。關注自身與自己的生活，感受喜悅與愁苦，用心領會上述種種的生活方式。

三十、四十世代是人生的中繼站，也是回顧過往人生的最佳時機，所以不該渾噩度日，重啟今後的生活方式很重要。畢竟人生還有三十、四十年之久，找尋適合自己的生活方式吧。

在這充斥各種情報的現今時代，不少人感覺自己的存在愈來愈薄弱，面對工作與生活迷惘不已，惶惶不安。從日常生活中找尋讓自己開心的小小發現與感動，分享喜悅的同時也提升自身與他人的存在感。我希望和大家一起學習這樣的生活方式，過著這樣的人生。

期盼這本書探討的「隨筆作家的生活方式」能讓讀者今後人生過得幸福又安適。

確立自己的軸心而活

我從二十幾歲開始就不時審視自己的內心，筆耕不輟。了解自己的喜好，也明白自己的不足，知道什麼是人生最重要的東西，也漸漸找到讓自己幸福，心靈富足，適合自己的生活方式。就這樣構築出「自己的生活」。

因為過著適合自己的生活，所以不太會被別人的意見或各種情報左右，做什麼決定時，也沒那麼徬徨猶豫；就算有時身心失衡，也能馬上察覺自己不太對勁，試著放鬆，回復平常心。

書名：《像隨筆作家一樣生活：松浦彌太郎的寫作與思考方式》 作者：松浦彌太郎 出版社：麥田出版 出版時間：2025年3月1日

正因為能忠於自我的活著，才能寫作。透過「寫作」這件事了解自己，守護內心的心靈小屋。可以說，寫作一事拯救了我。對我來說，「寫作」是工作，也是一種生活方式的選擇，亦即選擇「像隨筆作家一樣生活」。

以隨筆作家的身分眺望世界，觀察自己，審視每一天，深刻理解喜愛的事物，打造屬於自己的世界，選擇怎麼過自己的人生，然後不吝和別人分享其中的豐饒與幸福。

清楚知道並珍惜「自己的豐饒之處」與「自己的幸福」，才不會輕易受外力影響，也才能找到最適合自己的生活方式。靜靜啜飲一杯水，思考自己想成為什麼樣的人。這方法就是「像隨筆作家一樣生活」。

●本文摘自麥田出版之《像隨筆作家一樣生活：松浦彌太郎的寫作與思考方式》。

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