如何征服賴床想睡的早晨？試著想像一下今天會過得有多順利吧！

當太陽升起，你希望擁有什麼樣的一天？在睡意朦朧之際，不如試試想像今天你將擁有的成功，可能會是最醒腦的方式！（編按）

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文／後藤勇人

決定今天會過得很順利 ‧〈被窩裡〉

起床這件事對許多人來說，都是早上很難克服的酷刑。要強迫自己從模糊的意識中清醒過來，然後艱難地從床上起身，對多數人來說都是一種折磨，尤其是在寒冷的季節。有時候，如果沒有抓好起床的時機，可能會一整天都感到昏昏欲睡。

不過，其實一清醒過來就立刻下床，並立即開始活動，這種做法對身體並不好。除了會造成血壓急遽上升，為心臟和腦部帶來負擔，也容易引發中風或心肌梗塞等心血管疾病。因此，在早上清醒之後，應該要好好暖身之後再起床。

但也不是要你躺在床上發呆，不做任何事。成功人士通常會將這段短暫的時間，透過簡單的程序，變成促進一天順遂的魔法時光。這個程序就是：

大致想像一下今天的成功情境，將決定今天過得順不順利。

當你躺在床上離開不了被窩時，是不是會在朦朧的意識中想東想西呢？其實只要把這類「想東想西」，轉化成「工作事項」或「私人計畫」就可以了。像是正在進行的專案如期成功、與客戶的生意進展順利、跟上司開會時，意見得到採用、跟女友約會格外甜蜜……。

請試著想像看看你會覺得「要是真能這樣就好了」的那些情境。因為剛睡醒，意識仍有些模糊，所以真的只要大致想像就可以了。即使只是一般沒有事要做的日子，也可以稍微想像一下當天要做些什麼，想像自己將過得很愉快。

想像具備極大的力量。當一個人想像好事會發生，或是自己成功的情景，大腦就會將這些景象，當作實際的成功經驗記憶下來，而負面的想像，即使只是想像中的失敗，大腦也會將其記錄為現實發生的失敗經驗。換句話說，多想像成功的情景，就會為大腦創造更多的成功經驗，同時也能減輕心理的不安要素。

一些持續取得優良成績的運動員，也會在專家的指導下，將想像納入日常的訓練行程。近來，似乎也有越來越多的企業家和商務人士選擇嘗試這個方法。以運用潛在意識來達成目標而聞名的「莫非定律」，也提倡「描繪在心中的願望一定會具體實現」。

事實上，在我認識的企業家中，事業成功的人通常都擁有十分積極的思維，而事業不太成功的人，則經常充滿消極的想法。即使面對會令人感到不安的狀況，或是缺乏信心，也可以利用大腦的記憶原理，想像一切都順利進行的樣子。由於目標是累積腦海中的成功體驗，所以不妨從最適合自己、最正面且美好的想像開始。

同樣的一天，以正向情緒，或是負面的情緒來迎接，必定會大幅影響到一整天的身心狀態。所以，還請記住一件事――一生之計在於晨。

採取不同於以往的行動 •〈起床後〉

人生不會總是一帆風順。有時，無論如何努力，事情就是不會按照你的期望發展。遇到這種時候，我們或許可以嘗試改變一下順序。

如果你想得到跟昨天不同的結果，就要試著採取和昨天不一樣的行動。當你感到思維陷入停滯，或者覺得靈感不再湧現時，就應該去嘗試一些你平常不會去做的事情。由於我們的大腦較偏好固定的模式，所以當你做出一些不尋常的行為時，它會「咦？」地一驚，然後急忙尋找解決方案。

此外，當你採取不同的行動，所看到的景象也會隨之變化，這樣你的思考也會為了適應這些變化，引導你採取相對應的行動。

結果是行動的答案。通過改變行動，能創造引導出不同結果的契機。其實不需要有多大的改變。或許只是走出陽台，做幾次深呼吸，或者如果你平常習慣喝紅茶，換成喝咖啡也可以。如果你想加強效果，做一些簡單的伸展運動也是個不錯的選擇。

以前有沒有過類似的經歷呢？原本勉為其難地去打高爾夫，結果卻意外地投入，將心中沉悶的情緒一掃而空；或者剛開始滿心無奈地打掃，後來卻發現自己掃得還挺起勁的？以大腦的構造來說，當身體在活動時，很難同時持續進行負面的思考。活動你的身體，不僅可以停止困頓的消極思維，還能擺脫思考停滯的狀態。

舉個個人的例子，我在時間還算充裕時，會外出揮揮高爾夫球桿。這樣稍微活動一下身體，不僅能揮別心頭的煩悶，也能使心情更正向積極。話說回來，雖然已將近五年沒打高爾夫，我最近又重新開始這項運動。

雖然幾乎沒什麼練習的時間，但奇妙的是，我總是能保持在八十到九十桿的成績（偶爾甚至會打到一百桿以上，由於中間有好長一段空白期，我想這樣的成績已經非常不錯了）。在這休息的五年間，我有時會藉由揮桿練習來轉換心情，或許就是因為這個習慣，讓我的身體沒有忘記揮桿的動作。

正是通過不斷累積那短短的一分鐘，我才得以維持基本的水準。短暫的一分鐘，也是不容小覷的一分鐘。即使只是微小的改變，也可能讓你感受到前所未有的樂趣。這些不經意的改變或行動，能活化我們的大腦，並可能將未來引導至更好的方向。大腦對於行動的變化非常敏感。請利用它的這項特性，引發正向的改變吧。

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