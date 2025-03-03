007詹姆斯‧龐德原型竟是俄國裔？揭開蘇聯百年諜戰祕辛！

文／孫越

○○七詹姆斯‧龐德之死

不少人讀過英國作家伊恩‧佛萊明（Ian Lancaster Fleming, 1908–1964）的偵探小說，對他筆下的神探○○七詹姆斯‧龐德津津樂道，更多的人只看過全球知名的○○七系列電影，對主人公無所不能的表現驚歎不已，但卻鮮有讀者知道○○七的原型是俄裔英國秘密情報員賴爾（Sidney George Reilly, 1873-1925）。換句話說，電影主人公詹姆斯‧龐德的個性，部分即是賴爾的個性。賴爾是俄裔英國人，他所從事的間諜活動主要是針對紅色蘇維埃，最終，他死在莫斯科，所以他在蘇俄也是名人。

作為專業情報人員，英國情報界對賴爾推崇備至。《英國間諜史》一書稱，在英國歷史上沒有任何一人可與賴爾相提並論。賴爾不僅足智多謀，善於制定戰略，而且他還是專業殺手，正如電影中的龐德，無論是槍殺、毒殺還是扼殺，他樣樣精通；他對女性具有與生俱來的誘惑力，多少冷酷和高傲的女性最終成為賴爾的囊中獵物。他的俄國搭檔蘇瓦林（Борис Суварин）說，賴爾貌似內向，實則開放；貌似冷峻，實則熾烈。在一般人眼中，他傲慢無比，但他對朋友卻很謙和。他受過良好的教育，知識淵博，能力超凡。不過，跟賴爾打過交道的人，絕大多數都不喜歡他，原因只有一個，那就是賴爾極不安分，太愛冒險。

書名:俄羅斯諜影 作者:孫越 出版社:暖暖書屋文化 出版日期:2025年2月10日

世人都以為賴爾是英國人，他走遍世界，精通七種語言，可他講得最好的竟然是俄語。為啥呢？秘密檔案顯示，原來他的祖籍是俄國，他出生在南俄港口城市，今天烏克蘭的奧德薩（Одесса）。賴爾一八七四年出生，是個私生子，俄國名字是羅森勃柳姆（Георгий Розенблюм）。但賴爾經常對外宣稱他是愛爾蘭人，後來又說自己是俄國貴族後裔。一八九二年，他因為參加學運被沙皇麾下的員警逮捕，出獄後他才知道自己的身世。一八九五年，賴爾開始遠走他鄉，尋找自己的生活。他先乘英國客輪去了巴西，在碼頭打工，後又去築路隊和種植園幹活，還為英國駐南美的情報探險機構當過廚師。他在當廚師期間救過一位英國探險隊間諜的命，那位間諜為了報答他，就給他辦了一本英國護照，並送他去英國生活。後來，賴爾在奧地利讀了大學，專業是化學和醫學。

賴爾學成之後，先在英國賣藥，後來他毒殺了和他一起做藥品買賣的牧師，娶其年輕的遺孀瑪格麗特為妻。因為他看上了牧師的豐厚家產，於是他為圖財先害命，佔有財富後，又迎娶死者遺孀為妻，可謂手段殘忍而狡詐。不久，他又去法國作案，搶劫了運鈔車，殺害了運鈔員，發了一筆不義之財。一八九七年，賴爾被英國情報機構正式錄用為情報員。一九一七年，俄國十月革命爆發後，賴爾將其老家奧德薩的私宅表面上讓英國領事館租用，實際上，是在俄國南部建立了一個英國秘密情報中心。賴爾一八九七年至一八九八年還曾在英國駐聖彼德堡大使館就職，明為外交官，實為英國中尉情報員。他暗中加盟俄國的反對派「自由俄羅斯朋友聯盟」，從事顛覆沙俄政權的活動。一九○三年，他以木材商為掩護身分，前來中國旅順港蒐集情報。他先騙取了俄軍司令部的信任，竊得俄軍整體防禦計畫，轉手賣給日本人，大撈了一筆。日俄戰爭結束後，賴爾返回聖彼德堡定居，娶了一位俄國女人娜傑日達為妻，過起了小日子，可憐遠在倫敦的妻子瑪格麗特還蒙在鼓裡。

賴爾在第一次世界大戰爆發前，升為英國駐俄羅斯副武官。他在業餘時間酷愛古董和收藏，還是歐洲有名的收藏家。他還喜歡飛機，駕機飛行是他最大的愛好之一，他還是聖彼德堡飛行俱樂部成員。一九一七年，他完成了從英國到俄羅斯的獨立飛行，使他成為英國第一位具有獨立跨國飛行資歷的情報員。

諾貝爾文學獎得主文壇巨擘海明威與絕世天才現代物理學之父愛因斯坦，都與蘇聯特務部門有著千絲萬縷的複雜互動。

一九一八年蘇維埃政權在俄國執政之後，帝國主義的武裝干涉隨即展開，賴爾是外國軍事干涉委員會成員，他先後在蘇俄北方的莫爾曼（Мурман）及阿爾漢格爾斯克（Архангельск）做情報工作，後來又調到蘇維埃紅軍控制的奧德薩，組織反蘇俄間諜網。賴爾成功地打入蘇聯契卡高層，把蘇維埃著名間諜、布爾什維克情報機構的創始人勃留姆金也拉下了水。

一九一八年三月，賴爾在聖彼德堡與英國駐俄大使館官員共同策劃買通克里姆林宮的列寧衛隊長、拉脫維亞槍手別爾津（Эдуард Берзин），伺機發動軍事政變。賴爾花了七十萬盧布買通別爾津（當時列寧的月薪為五百盧布），讓他配合叛軍攻打克里姆林宮。讓賴爾始料未及的是，別爾津對布爾什維克很忠誠，他不僅上交了鉅款，還向中央執行委員會主席斯維爾德洛夫以及「契卡」（Cheka）主席捷爾任斯基彙報了賴爾的政變計畫。布爾什維克及時採取行動，消滅了叛軍，賴爾的計畫最終破產。

五月，賴爾又扮成塞爾維亞軍官，到俄國頓河流域從事偵察活動，還將紅色政權通緝的俄國臨時政府首腦科倫斯基（Александр Керенский）偷送到莫爾曼斯克軍港，讓他登上英國驅逐艦流亡海外。此後，賴爾又在莫斯科和聖彼德堡兩地組織反布爾什維克活動。一九一八年六月，他代表英國政府出資五百萬盧布，策動俄國左翼社會革命黨在莫斯科發動叛亂，但最後仍以失敗告終。賴爾不甘心，又花高價買通了蘇維埃中央執委會女秘書斯特利熱夫斯卡婭（Ольга Стрижевская），辦理了契卡工作人員的克里姆林宮出入證，擬直接混進克里姆林宮進行破壞與暗殺活動。十一月，布爾什維克的紅色恐怖席捲俄羅斯，白軍武裝逐漸被擊潰，賴爾的英國諜報網也遭到很大損失，敗績連連，最後他見風聲不對，匆匆逃回英國，後被蘇維埃法庭缺席判處死刑。十二月，賴爾重返俄國，他先與佔據凱薩琳達爾的俄羅斯南部武裝力量（ВСЮР）總司令鄧尼金（Антон Деникин, 1872-1947）建立了聯繫，那時，鄧尼金正與紅軍在烏拉爾作戰。一九一九年初，賴爾又轉到克里米亞和高加索從事間諜活動。一九一九年，他重返家鄉奧德薩，被任命為英國駐俄特使。

賴爾在家鄉奧德薩如魚得水，先在白軍主辦的《召喚報》（Призыв）上匿名發表反布爾什維克文章，之後，他又以報紙為依託，成功地策反了莫爾曼斯克、阿爾漢格爾斯克和莫斯科三地的蘇維埃特工人員，為英國在俄諜報機構效力，他的業績得到英國政府的嘉許。

●本文摘選自暖暖文化出版之《俄羅斯諜影》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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