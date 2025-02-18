快速檢測，你的肩膀健康嗎？簡單伸展操助你擺脫辦公室疼痛困擾

就算去按摩，去推拿，也只是暫時變得輕鬆而已，過沒幾天又開始覺得不舒服…… 就算去了診所，醫師也只會說「沒什麼問題」，但問題就是沒解決…… 身心莫名不適，讓人沒辦法認真工作，同事也越看越不順眼…… 現代社會以辦公室工作為主流，就是指一整天對著電腦工作的人，也包含一整天會坐著工作兩個小時工作以上的人。 這就是造成肩膀僵硬、脖子僵硬、疼痛、腰痛的原因。（編按）

書名：《肩、頭、腰、脖痛完全消除！上班族痛點與疲勞根源一次找出，日本脊椎醫教你從體內放鬆的最強訣竅》 作者：遠藤健司 出版社：創意市集／城邦文化 出版時間：2025年1月20日

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文／遠藤健司

圖／創意市集提供

有件事情想先請大家試試。請先讓自己的背部貼在牆壁上，然後站直身體。並盡可能讓以下這四個部位貼緊牆壁。

1.後腦杓 2.肩膀

3.屁股 4.腳跟

接著在這種狀態下，伸直雙手，讓手心保持向下，然後慢慢地抬起手臂。

請試著慢慢地抬到輕鬆、不會覺得痛的高度。請問你的雙手能夠抬到多高呢？

這個測試能了解肩胛骨一帶的靈活度與肌肉的柔軟度。也能一眼看出我們的肩膀有多麼僵硬。

假設水平是0度，那麼能將雙手抬到60度以上的人就沒有問題；只能抬到45度～60度的人，代表肩胛骨一帶的肌肉有點僵硬，不太靈活，需要多注意。

最需要注意的是，抬不到45度的人。這代表肩胛骨附近的肌肉十分僵硬。

這類的人是不是一直被肩膀僵硬的問題困擾呢？

有些人可能沒有什麼自覺症狀，但其實肩胛骨周圍肌肉緊繃的情況相當普遍，同時也已成為了一大問題，這部分我們之後會再作進一步說明。

許多人可能都覺得自己沒問題，但其實「抬不到60度以上」的人絕不在少數。

大家實際嘗試後結果如何呢？請不要小看肩膀僵硬這個問題。

肩膀僵硬除了與你的健康有關，更與你的工作表現息息相關。

．就算想努力，但一下子就覺得很累…… ．工作很難進入狀況，再怎麼努力，進度也很慢， ．總是被截止日追著跑…… ．從一開始就無心工作…… ．再怎麼休息也無法消除身心的疲勞，總是很想睡覺…… ．要上班的星期一只讓人覺得很痛苦……

如果你每天都有這樣的感覺，不是你的工作能力不好，或是沒有幹勁，很有可能只是因為脖子到骨盆這一帶的「背部不適」所造成的。

圖／創意市集提供

現代社會以辦公室工作為主流。這裡所說的「辦公室工作」，是指一整天對著電腦工作的人，也包含一整天會坐著工作超過兩小時以上的人。

其實這種工作方式就是造成肩膀、脖子僵硬、疼痛，以及腰痛的原因。相關的細節會在後面的序章說明，但是簡單來說，肩膀僵硬、脖子疼痛、腰痛等會引起各種症狀。比方說，「僵硬」這種不適感，或是「疼痛」這種痛苦的感覺。

眾所周知，肩膀僵硬會造成頭痛，有時也會讓人想吐與頭昏眼花。除此之外，還有許多骨科、外科醫師覺得是常識，但許多人不知道的症狀。

如此恐怖的「僵硬」與「疼痛」

比方說，無精打采、專注力、記憶力下滑、情緒不穩、失眠、眼睛疲勞、視線模糊這類症狀都是其中之一。肩膀與腰部的「僵硬」或「疼痛」都會造成身心不適，進而影響工作表現。

「有這麼誇張嗎？」或許大家會如此驚訝。但這些都是「僵硬」或「疼痛」造成的典型症狀。

除此之外，如果一直坐視不理，控制我們身心的自律神經就會失常。之後亦有可能罹患自律神經失調症、憂鬱症這類心理疾病。

一旦內心變得不穩定，問題可不只是工作表現變得低落而已，甚至可能演變成無法繼續工作的嚴重狀況。

比方說，總覺得自己提不起勁，很疲倦；覺得工作無趣，不想去公司，不想坐在座位上；比平常更討厭某些同事的一言一行；

如果出現上述的狀態，也許大部分的人都只會覺得是因為自己「承受了過多壓力」。有些人可能會因此去心理診所求診，問題也可能就此解決。

不過，紓緩了身體的「僵硬」之後，「內心的疾病」也跟著煙消雲散的例子，同樣也很常見。

換言之，是身體「僵硬」有時會被當成與這些問題無關的症狀。

若覺得身體「僵硬」，就先從身體內部開始放鬆吧！

在以前，醫界都覺得肩膀僵硬或是腰痛是骨頭或關節的問題。不過現在已經知道，「肌肉」之所以會緊繃，是因為囤積了水分和疲勞物質，造成肌肉水腫而導致的。

其實當我們透過揉捏的手法或是利用某些器具，從外部對肌肉的某一點施力時，肌肉反而會變得更僵硬，意思是，「症狀會更加惡化」。

這也就是去按摩或是使用一些按摩器具之後，過了一陣子，患部反而會變得更疼痛的原因。

為了避免這點，就必須從身體內部紓緩肌肉。因此本書要根據醫學實證，介紹一些不會傷害肌肉，且可放鬆緊繃之處與消除水腫的訓練。

主要就是「肩胛骨鬆開」伸展操、「骨盆鐘擺」體操、「靠牆背部伸展」運動這三種訓練。每個人都能完成這些訓練，而且效果十分驚人。

此外，為了讓這些訓練發揮最大功效，就需要先讓有問題的特定肌肉放鬆，使其更容易活動，這是因為就算都有肩膀僵硬的問題，每個人有問題的肌肉都不盡相同。

本書將帶著大家找出造成「僵硬」或「疼痛」的肌肉，然後介紹讓肌肉變得靈活的「推壓紓緩」按摩。

●本文摘選自創藝市集出版之《肩、頭、腰、脖痛完全消除！上班族痛點與疲勞根源一次找出，日本脊椎醫教你從體內放鬆的最強訣竅》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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