【琅讀金句】 一場撼動內心的旅行，並不會驟然降臨。事實是，它往往是仰賴一連串的生命足跡領路所至。

一趟追尋生命的非洲曠野旅行，展開一張探問內心的地圖，從荒野探險到人生冒險，用野性大地賜予的生命養分，在人生迷惘躊躇的時刻，點亮一縷光，我們都是生命的獵遊者。

《做生命的獵遊者》以非洲獵遊之旅為背景，刻畫了作者徐蘊見在東非大草原所經歷的種種見聞與深刻反思。

獵遊，源自斯瓦希里語，原意為旅行，現多指進入野生動物棲息地進行觀察的旅遊形式。隨時代演變，獵遊已從過去的貴族狩獵娛樂，轉變為現代親近原始生態的途徑，人們不再以獵槍取樂，而是通過雙眼謙卑地捕捉自然的美。

本書中不僅記錄了旅途經歷，更藉由與自然的接觸，引發對生命本質的深思。徐蘊見透過走入曠野，觀察野生動物在自然法則中的生存姿態，反思現代社會的挑戰與壓力如何影響每個人的內心，那份純粹與壯闊的生命之力，如活水注入，帶來了新的理解與啟發。

書中引用的「三趟旅行」理論——準備與期待、實際旅程、以及回憶中的旅行——揭示了旅行的多層次意義，而書寫此書的過程則是作者的「第四趟旅行」。

獵遊如人生，是向外追尋的探險，也是向內探問的旅程。生命的獵遊，從沒有必然的方向，你想去的、你好奇的、你願意踏出的第一步，就是最好的方向。願每個人都能縱橫在生命的遼闊草原，自由、從容、踏實，讓每一天都成為生命獵遊。

【編輯推薦】

作者徐蘊見分享此行前往東非的初衷，僅是出於對原始生命的好奇與探問。他書寫記錄那些從非洲帶回的所思所想，其中也包含了旅程中有趣及特殊的回憶，更多的是從旅程之中所學習到或體悟到的生命觀點。為了體驗旅行中的獨一無二，又或是生活中平凡無奇的珍貴，關鍵往往就在於是否能清楚看見每個只存在一瞬的當下。展開一場生命的獵遊，或許可以從閱讀《做生命的獵遊者》作為啟程的起點。

●本文摘選自健行／九歌出版之《做生命的獵遊者︰非洲野性大地的生命養分》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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