如果投資理財的成效不如預期，先釐清自己的收入和支出狀況

文／江季芸

你了解自己的收入和支出狀況嗎？

許多人在月初領到薪水時，便下定決心這個月一定要存到錢。隨著日子一天一天過去，錢也一天一天花，轉眼間到了月底，才驚覺薪水也花完了。下個月領薪水時，再次立下要存錢的願望，然而日復一日、月復一月、年復一年，每個月的薪水都隨著時間大江東去，幾乎沒有存到錢。

為什麼會發生這種狀況？因為我們常常會高估自己有多少錢，又低估自己花了多少錢，特別是在不知不覺中，花了比自己想像中還要多的錢。你有沒有這樣的經驗：平常使用信用卡、行動支付，每一筆都是小額支出，收到帳單時才驚覺，怎麼這些小錢累積起來的金額竟然這麼多？原本很高興這個月銀行帳戶裡終於有餘額，可以把錢存起來了，結果卻必須把錢拿來繳信用卡費，儲蓄目標再度宣告失敗。

致富練習

Q1. 你的主要收入很固定，還是起伏不定呢？

例如：我的主要收入是每個月的固定月薪，三節有獎金，獎金按照工作表現而定。

Q2. 你的主要收入來源是什麼？

例如：正職工作、接案工作、公司營收……

Q3. 你有其他的收入來源嗎？

例如：偶爾打工、網拍收入……

持續增加儲蓄的比例

當你開始儲蓄一段時間，慢慢適應把收入的10％存下來，用剩餘的90％金額支應日常生活所需的費用後，就可以繼續練習把儲蓄的比例往上增加至15％、20％。這樣就能為將來累積更多的資金，做為投資的用途。

然而，在收入不變的狀況下，必須以犧牲日常生活中的其他支出，縮衣節食、省吃儉用，才有辦法達到目的。一旦儲蓄變成一種壓力來源時，就會讓人陷入緊繃的狀態，反而容易導致失敗。

還記得致富組合包含了「開源＋節流」和「儲蓄＋投資」嗎？除了「節流」，我們還可以透過「開源」，也就是增加收入的方式，產生多餘資金來儲蓄。舉例來說，一個月薪水30,000 元，儲蓄10％為3,000 元，剩下來的可支配所得為27,000 元；儲蓄20％為6,000 元，剩下來的可支配所得為24,000 元。

但是，如果能努力讓每個月薪水提高為40,000 元，或是透過兼差打工等方式，再多賺取10,000 元的收入，此時，把40,000 元的30％儲蓄下來，將可以存到12,000 元，而剩餘70％的可支配所得則有28,000 元。由此可發現，透過提高收入的辦法，不論儲蓄金額或可支配所得都能同步增加。因此若能讓「節流」和「開源」雙管齊下，將可以提升財富增加的速度哦！

致富練習

只要賺越多（開源）、花越少（節流）、儲蓄越多、投資越多，財富就會逐漸累積，甚至可以善用複利效果來加速資產的成長。

Q1. 想想看，你能透過什麼方法來增加收入？有哪些是短期內就可以開始做的？

例如：短期來說，每週假日打工4 小時，時薪190 元。190 元×4 小時＝ 760 元。

Q2. 有哪些方法也許需要先努力一段時間，成果才會顯現出來？

例如：長期來說，考取○○證照，公司可以加薪2,000 元。

Q3. 想想看，生活中有哪些浪費的行為？如果進行改善，將可以省下多少錢？有哪些花費其實是可有可無的，就算不花也不會對生活造成影響？

例如：每週少轉一顆扭蛋，省下金額100 元。

Q4. 透過以上的「開源」＋「節流」，每個月將可以增加多少的「儲蓄」金額？

例如：每週增加760 元（開源）＋ 100 元（節流）＝ 860 元。一個月（4 週）可以增加的儲蓄總金額為860×4 ＝ 3,440 元

收支獨立的記帳法

一般記帳的方法，是一有收入時，便登記到「收入欄」裡，「餘額欄」的金額就會增加；一有支出時，便登記至「支出欄」裡，「餘額欄」的金額就會減少。透過這樣增增減減的計算，讓自己知道當下的「餘額」有多少，也就是還剩多少錢可以花用。這種方法能夠幫自己控制預算，避免發生超支、透支的情形。

但我們也能以不同方式來檢視收支狀況，把收入和支出分開來記錄，讓二者各自獨立出來，如此會更加一目了然。

一有收入時，就記錄該收入的明細（來源）和金額，把一筆筆的收入累加計算，這樣就能夠明白自己每個月有哪些收入，它們的來源與金額，加總之後，便明白自己每個月的總收入有多少錢。

再來，也要記錄並累計每天發生的每一筆支出，這樣就能知道自己從月初的第一天，累積到當日已經花了多少錢。

為了對自己的花費更有覺知，還可以藉由分析自己究竟是如何花錢的，來進一步了解自己究竟是個什麼樣的人。為了達到這個目的，我們可以在記錄時，把每一筆支出做更仔細的註記與分類，例如：這筆支出應該被歸類在「正常消費」、「浪費」或「投資」，以及歸屬到你所設定的哪個預算類別呢？

要注意的是，此處所指的「投資」，並非特定指股票、基金、房地產等財務性投資，而是指你所花的這筆錢，未來是否能對你產生效益或功能。像是一套剪裁合身的套裝，可能有助於提升你在工作上的專業形象；一雙材質良好的運動鞋，可以保護你的雙腳，提升運動時的表現；在這種情況下，套裝和球鞋就能被歸類為投資。但是，點餐時明明知道一定吃不完這麼多東西，卻忍不住點很多，這些吃不完的餐點，就應該歸類於浪費，而非正常消費。

記帳的歸類沒有標準答案，但是你的內心一定會知道自己在進行歸類時，有沒有欺騙自己。只要捫心自問，覺察後的判斷就是合適的答案。此外，有些比較複雜或未曾有過的消費經驗，也可以在備註欄寫下購買的原因和當時的心情，這些都是自己和自己的對話，藉由不斷梳理和分析，就能越來越了解自己的金錢觀，慢慢成為金錢的主人。

現在有許多人會運用軟體或APP來記帳，這些輔助工具讓人在記帳時更快速、更有效率。如果你已經記帳好一段期間了，但對實際的財務狀況卻沒有產生太大的幫助，可以嘗試致富練習的記帳表，以土法煉鋼的方法，把所有支出一筆筆記錄下來，讓自己靜心一段時間，細細感受、探究自己的消費模式。

等到未來你已經有能力管理自己的收支情形，就可以回歸使用軟體或APP來記帳。當然，過程中你也能同步使用這兩種工具，感覺一下用打字和用手寫的，在心理上是否有不同的感受。

●本文摘選自采實文化出版之《5分鐘致富練習：每天一個小覺察，預約財務自由的未來！》。

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