懂得理財，就靠近「發財」了嗎？致富就是要緊抓住每一次機會

文／黃凡

理財=發財？

話說理財就是單純購買理財商品嗎？

不是！

理財其實是透過合理配置投資組合，產生合理的資產性回報，也就是「以錢生錢」，實現財富的保值與增值。

我個人理解的發財就是把握機會、迅速致富，大幅提升自己的財務狀況。例如某位每天為生活而奔波的上班族，忽然中了公益彩票頭獎，獲得上億元的獎金。又例如，創業者歷經長期艱苦的創業過程，讓公司成功上市，身價瞬間蛻變為億萬富翁……基本上發財的路徑很多，但投資者多半是透過理財來讓身價翻倍漲的。又或者我直接說明白一點，那就是投資股票、期貨等實現快速致富。

善用正確的理財技巧而致富，可能嗎？

投資理財能讓我們快速致富嗎？

書名：《有錢人的紀律：我們終將變富有》 作者：黃凡 出版社：時報出版 出版日期：2024年12月24日

根據我自身三十多年的實際經驗，單靠投資理財想要一夕致富並不可行。大家可能會說：「我們經常聽到身邊一些人聊到他們投資股票賺大錢的故事……。『股神們』天天抓到『漲停板』，這些能高手很容易發財致富，我們跟著做不就行了？」

在此請允許我分享一下實際情況吧！

我因長期在資產財富管理行業工作，而被誤認為是能指點出「金股」的專家，也常被拉入不同的投資社交群組中，然後被大家要求為各式投資商品做績效評估，或是乾脆推薦大家應該買哪一支股票。為此，我再三聲明沒有「點股成金」的技能並以此作為理由而推辭，只讓自己擔任觀察者的角色，也順勢觀察到一些有趣的現象。

在不同的投資群組中，往往都有幾位自詡為「股神」的投資人，每天為大家推薦各類型股票，而只要自己推薦的標的物價格上漲時，他們都不免沾沾自喜，覺得自己根本就是百戰百勝。只是我很好奇，這些「股神」們推薦的股票既然都這麼奇準無比，投資績效也早就足以讓他們成為富翁，那他們為何不去收購大型企業？或乾脆待在某個美麗的小島上曬太陽、喝啤酒？怎麼還有閒工夫天天幫大家推薦股票？

「長期持有」才是致勝關鍵

其實，大家如果細心觀察與統計，自然不難發現，這些「股神」們充其量也是普通人，每天推薦的股票若漲了，事後炫耀；若不漲，自然也就不會提了。大家不過就是發財心切，選擇性地遺忘這些「股神」失算的結果。甚至在投資群組中還有一些「技術專家」，每天指點個股的「賣壓」、「進場時機」，建議大家「低買高賣」，一時之間，大家似乎可以透過每天的交易操作來「印鈔票」，然而這樣下來，卻也不見有誰因此賺大錢而去買名車、住豪宅。

實際上，投資人無法克服的貪婪人性與恐懼性格，最終只會淪於「追高殺低」。「高買低賣」往往就是必然結果……。

幸運的是，我身邊也有一群朋友是真正實現財富自由的「贏家」，他們的致富途徑很多種，但有趣的是，唯獨就是沒有依靠股市博弈這一條。其中有一位是二十多年前因投資並長期持有若干優質企業而致富的企業主，提示一下，關鍵字是「長期持有」。試想，如果他每天反覆買賣自己手中的持股，就像賭博一樣殺進殺出，這樣哪還能賺到這麼多錢呢？

還有一位因近十年在各地投資房地產而致富的老闆，試想，如果他每天只知盤算手中房地產的「賣壓」、「進場時機」，一心只想要「低買高賣」，那豈不是就錯過了房地產「黃金十年」的大好機運嗎？

更有一位是上市公司高階主管，長期持有公司股票，但是因股價連續下跌多年而虧損嚴重，近期，公司忽然搖身變成「券商概念股」而連續漲了十多個漲停板，這位同學身價瞬間暴漲並大步跨入富豪行列！然而，若他不是因為自己是該上市公司高管而「不好意思」賣股，等於就是被迫長期持有，那又哪能等來這般發達的好機會？

上述種種都是發財的實際例子，並且沒有一個是透過大家耳熟能詳的「低買高賣」的炒作模式來完成的。

簡單一句話，這群人致富的共同特點就是抓住機會，透過實際累積和資本運作。畢竟致富多半還是需要「冒險一搏」的，他們多半是依靠創業或創投而致富。創業和創投致富其實成功的概率並不高，儘管我們看到的都是「成功人士」的風光，但他們僅僅只是一場又一場「大浪淘沙」般的創業致富幸運兒，或是屢敗屢戰的商戰倖存者而已！

曾有統計數字表顯示，逾九成的創業往往都以失敗告終。而創業失敗意味著財富投入的損失（甚至可能血本無歸），因此，創業和創投其實都是以成功機率極小的事件去造就出成功結果的。

理論上，財富管理成功的關鍵在於透過適當的資產配置，成功取得與所承擔風險相對應的合理報酬；同時，以分散投資的模式來規避各種非系統性的風險。

我必須強調的是，理財不應被視為是創業致富的一種手段，它只能讓我們實現財富保值、增值這個階段任務。只有如此，我們才能守護好多年辛勤工作下所累積的財富，讓籃子裡的雞蛋平安度過經濟局勢的潮起潮落……。

●本文摘選自時報出版之《有錢人的紀律：我們終將變富有》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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