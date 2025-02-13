睡眠品質差、頭痛纏身？元兇可能是「肌肉僵硬與疼痛」

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文／遠藤健司

不可不知！「肌肉僵硬」與「疼痛」對工作造成的三大風險

風險1 「肌肉僵硬」與「疼痛」會讓專注力、判斷力和幹勁下滑

「前言」已經提過，「肌肉僵硬」與「疼痛」會對工作帶來不良影響。

話說回來，有些人可能還是會半信半疑地覺得「沒有肩膀僵硬或是腰痛的問題，工作的確比較順利，但是這些問題的影響真的那麼嚴重嗎？」

本章就要詳盡介紹肩膀、脖子、腰部的「僵硬」或「疼痛」有多麼可怕。

一開始先從對專注力、判斷力的影響開始說起，因為這些都是與工作產值直接相關的能力。

為什麼「僵硬」與「疼痛」會讓專注力下滑呢？

「僵硬」與「疼痛」究竟是如何影響我們的專注力或判斷力呢？

首先，肩膀、脖子、腰部會出現「僵硬」或「疼痛」的感覺，其實代表患部一直都處於肌肉痠痛的狀態。

如果這種情況一直持續，久而久之就會對負責感知痛覺的大腦產生影響。

意思是，血清素這種在腦內阻斷疼痛物質作用的荷爾蒙會分泌不足。

血清素是一種能消除壓力，讓我們放鬆的荷爾蒙。當大腦無法充分分泌血清素，身體就無法放鬆，會進入「緊繃」模式。

這也可以說是「交感神經過於緊繃」的狀態。

我們的身心是由自律神經這套系統控制才得以順利運作。

自律神經可分成交感神經與副交感神經；交感神經掌管緊張模式，副交感神經掌管放鬆模式。

當這兩者彼此協調與互補，身心才能長保健康。

可是當我們的肌肉發生「僵硬」或是「疼痛」，大腦就無法順利分泌出血清素，交感神經就會一直很活躍，這等於我們一直處在緊張模式。

要專心處理事物，當然需要一定程度的緊張感，所以交感神經若是不啟動，就無法專心。

但若交感神經一直很活躍，讓人持續緊繃，反而會無法有效集中注意力。這是因為只有當副交感神經正常且適度運作，身體得以放鬆，我們才會知道何時是需要特別專注的「關鍵時刻」。

換言之，慢性的「僵硬」與「疼痛」會讓「交感神經過度緊繃」，也會讓專注力下滑。一旦專注力下滑，判斷力也會隨之變得遲鈍。

肩膀一直很僵硬，脖子一直不舒服，腰部一直很痛……

如果長期對此坐視不理，專注力與判斷力就會衰退，工作表現當然也會直線下滑。

莫名的身心不適很有可能是因為「僵硬」

另一方面，自律神經失調不只會讓專注力與判斷力衰退。

有的人會覺得身體就是感覺不太舒服，但又不到需要去醫院治療的程度。

比方說……

總是覺得很疲倦或是疲勞。

常常聽到別人說「你看起來很疲勞耶！」

很容易煩躁。

遇到一點小事就會很不安。

星期一常因為身體不舒服而請假。

……諸如此類的症狀。

這些症狀會讓人對工作失去幹勁，或變得不想挑戰新事物……，造成這些症狀的原因當然有很多種。

接受檢查的話，有時還可能會發現一些重大疾病。

不過有些人明明健康檢查都沒有任何問題，也沒有出現什麼需要立刻到醫院接受治療的症狀，就是覺得身體不太舒服，此時就得懷疑這些症狀是不是自律神經紊亂所造成的。

從結果來說，自律神經失調會造成各種身心不適，換言之，剛剛列出的那些症狀都有可能是「僵硬」或「疼痛」造成的。

目前已知的是，如果一直坐在辦公桌前，沒有站起來走動，大腦就容易產生負面想法，心情也會陷入不安與恐慌。從生物學角度來看，這也許是動物讓自己遠離天敵的一種本能也說不定。

但可怕的是，大部分的人都不知道這些症狀與「僵硬」或「疼痛」有關。

就算覺得自己很容易疲勞，卻很少有人會去骨科或外科接受肩膀或腰部的治療。

如果覺得心情很容易煩躁、低落，或是容易焦慮不安，很多人都選擇去心理診所接受治療。但其實在某些情形下，有些人的自律神經是因為「僵硬」或「疼痛」而引發紊亂，身心變得不適，但很少人知道真正的原因，也無法對症下藥。

這才是真正的問題所在。

而就算針對每個症狀治療，只要沒解決「僵硬」或「疼痛」這類根本原因，自律神經就不會恢復正常。

更糟的是，若是置之不理，就會失去工作幹勁，最終罹患自律神經失調症、憂鬱症等這類心理疾病。

說到這裡，想必大家已經知道，不能再小看「肩膀僵硬」症狀，以為「肩膀僵硬」只是小病了吧。

風險2 「僵硬」與「疼痛」會讓睡眠品質變差

我們都知道自律神經=交感神經+副交感神經，而它們還扮演了其他重要角色。

剛剛提過，交感神經掌管緊張模式，副交感神經掌管放鬆模式。若以時段觀察它們的工作情況，會得到下列的結果：

交感神經主要於白天工作

副交感神經主要於晚上工作

想必不用我多說，大家都知道白天是活力十足的時間，晚上是放鬆睡覺的時間。

換言之，當交感神經與副交感神經失調，清醒與睡眠的狀態也會跟著失去平衡。

也就是會變得晚上睡不著覺，白天頭腦不夠清醒這種十分痛苦的狀態。

長期受「僵硬」與「疼痛」所苦的人，應該有不少人也有睡眠方面的問題才對。

如果覺得自己「睡得太淺」、「無法徹底消除疲勞」，有可能有「僵硬」與「疼痛」的問題。

比方說，「很難入睡的人」。

以及「聽到一點聲音就會醒過來，之後便很難再入睡的人」。

最後是「明明已經睡得很飽，卻還是覺得很疲勞的人」，而這也是不少人都有的感覺。

因為睡不好，所以白天很想睡，然後一邊打哈欠，一邊工作……這是很多人都有的煩惱。

如果你也覺得「為什麼自己的睡眠品質這麼差呢？」最好先懷疑自己有「僵硬」或「疼痛」的問題。

如果常常睡不好，當然沒有辦法做好工作啊。

長此下來，還會罹患各種疾病或是出現身體不適，如果身體早已經開始出現一些症狀，這些症狀也會更加惡化。

要想活力滿滿地生活，也為了保有優質的睡眠品質，就得解決「僵硬」與「疼痛」這些問題。

風險3 「僵硬」與「疼痛」也是慢性頭痛、眼睛疼痛的原因

「頭痛很惱人，害我離不開頭痛藥」

許多上班族都有這類問題對吧？

尤其有些人會在盡全力工作的時候頭痛，或是在被忙碌生活壓得喘不過氣的時候頭痛。

有些人則會在雨天或是氣壓變低的日子頭痛加劇。

■肩頸僵硬會造成頭痛

圖／創意市集提供

要是在事務繁忙時頭痛，那可就糟了。得一邊忍著頭痛，還要一邊工作，根本拿不出正常的工作表現。

許多人都覺得「只要頭不痛，一定能拿出更好的工作表現」，對吧？

這種讓許多上班族飽受折磨的頭痛，其實也是肩頸僵硬造成的典型症狀。

肩頸僵硬造成的頭痛主要分成兩種：

第一種是因為肌肉緊繃造成的頭痛。

當肩頸變得僵硬，與肩頸相連的後腦杓肌肉就會變得緊繃。

如此一來，這部分的神經就會受到刺激，進而造成頭痛。

如圖「肩頸僵硬會造成頭痛」所示，若是這類型的頭痛，主要的痛點位於後腦杓，有時還會出現頭昏腦脹的暈眩感。

另一種則是與自律神經有關的頭痛。

當自律神經因為「僵硬」與「疼痛」而紊亂時，大腦就會對疼痛變得特別敏感。

如此一來，哪怕只是一點小小的刺激都會引起頭痛。

因為氣壓變化遽烈而引起的頭痛大概就屬於這種類型。由於這種頭痛的原因不是發炎，所以吃頭痛藥也沒用，這也是此種頭痛的特徵。

順帶一提，目前雖然還不知道氣壓的變化為什麼會讓身體出現不適，但在下雨之前或是氣壓變低的情況下，身體的確比較容易透過三半規管感受到疼痛，這個事實也已經得到證實。

「僵硬」也會讓眼睛變得疲勞與疼痛

■肩頸僵硬會造成眼睛疼痛

圖／創意市集提供

此外，肩頸的「僵硬」除了會引發頭痛，還會讓眼睛變得模糊、疲勞與疼痛。

當後腦杓的肌肉因為肩頸僵硬被拉緊，位於腦幹的前庭神經就會受到刺激，看東西的時候不容易聚焦；當視線跟著電腦的滑鼠游標移動，眼睛一下子就會覺得很疲勞。

此外，眼睛同樣會因氣壓的變化以及自律神經的失調而疼痛。

除此之外，肩頸僵硬還會讓脖子到頭部的神經受到刺激。

當這些刺激傳到眼睛的「三叉神經」，眼睛的深處就會出現疼痛。

由於這些症狀的原因不在眼睛，因此就算去眼科接受檢查，也查不出什麼毛病；就算點了眼藥水，效果也不彰。

此外，三叉神經也與下顎的神經相連。

所以偶爾會看到因為肩頸僵硬導致牙齒咬合出現問題的病例。

讀到這裡，是不是有人開始意識到「說不定自己的××毛病，也是肩膀僵硬造成的」呢？

只要能妥善治療這些「僵硬」與「疼痛」，身體就會變好，專注力與工作表現也會跟著提升，現在想必大家已經能夠理解箇中緣由了。

老實說，「僵硬」與「疼痛」若是不太嚴重的話，大部分的人應該都能忍受，而實際上這樣的人也的確占大多數。

此外，前面也提過，有些人甚至沒有什麼自覺症狀。

不過，如果不趕快解決專注力下降、自律神經失調、失眠和頭痛等這類問題，就有可能小病變成大病。

「僵硬」與「疼痛」本身就是很惱人的毛病。

我也希望大家記住：這些毛病的影響其實非常深遠。

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