孩子說想養寵物該怎麼回應？在過程中學習負責任及心理建設

文／尚瑞君

孩子想養寵物，親子可以怎麼討論

父母供給孩子吃穿用度是很正常的， 但如果有超出供給的需求，可以跟父母如何討論？ 這篇文章以孩子想養寵物為主題，來看看親子的思考與對話。

關於養寵物的想法，就像是養在心中的一顆種子，時間到了，那渴望的慾念，就會自然而然的發了芽，然後，慢慢地，慢慢地成長，長到一定程度的慾念，孩子們就不能再忽視，就開口問：「媽媽，我們可以養寵物嗎？」

可以養寵物嗎？

書名：《陪孩子好好說話》 作者：尚瑞君 出版社：大溏文化 出版時間：2024年10月9日

這是一個很好的問題，寵物當然可以養，問題是誰養？怎麼養？養什麼？

家中的兩個兒子，大概是都讀小學開始，會試探性的問可不可以養寵物？

媽媽對於養寵物實在是沒有多大興趣，因為，最讓我傷感的事，就是生離死別。養寵物，八成躲不掉要面對幫寵物送終的傷心場面，這是我不喜歡承受的事。

我也很誠實的跟孩子們說明，媽媽不喜歡面對死別的心情，他們理解之後，想養寵物的慾望，暫時冷靜下來。

跟孩子對話，誠實是很重要的，只有真誠的態度和心意，可以拉近人與人之間的距離。

但是，冷靜的慾念還是會流動的，在學校聽到同學們說起家中的寵物時，孩子們埋藏在心靈深處的慾念，又會隨著情境而復活。

「媽媽，我們可以養寵物嗎？」

雖然我不喜歡面對死別，但如果在孩子的成長歷程中有養寵物的經驗，也確實是很好的學習。

死別的傷感，他們已經明白，但平常我們在寒暑假會安排出國旅遊，那寵物要怎麼辦呢？我又把問題丟回去讓他們自己思考。

平常我會引導孩子們自己思考，然後在思考中，他們會發現新的問題，或是找到答案。

兩兄弟商量後，跑來跟我說他們可以請鄰居幫忙照顧，而且，他們決定不養貓狗那種大型寵愛，他們可以養魚，或是養小鳥，託人照顧時也比較方便。

我說，魚缸要搬來搬去也不太方便，養小鳥還可以接受，因為我們家小時候也有養過小鳥。

兩兄弟很高興可以養小鳥，他們想養跟鄰居一樣的小型鸚鵡叫做虎皮鸚鵡。

我說要養鸚鵡，要先達到可以養的條件。

「什麼條件」：兩兄弟急著問。

我說：「養寵物要負責照顧寵物的生活和生命。那在這之前要先照顧好自己，你們可以照顧好自己，應該也可以照顧好寵物。」

他們很好奇的問：「那怎麼樣才叫做可以照顧好自己呢？」

那時兩兄弟分別是哥哥讀小學三年級，弟弟讀小學一年級，兩個人在學校的學習成績都很優異，而學校剛放寒假。

我說：「考試成績要達到標準，表示你們可以照顧好自己的學業，表示會自己負責任，這樣才可能對寵物負責任！」

「那媽媽成績要達到怎樣的標準呢？」兩兄弟一起問！

「兩個人的月考成績，都考第一名。」我回答。

精明的哥哥馬上問：「媽媽，上次月考，我跟弟弟都是第一名，這樣可以養鸚鵡了嗎？」

我說：「不行，那是上學期的事，法律也不能溯及既往，現在你們要證明自己能負責任，等開學後，看你們自己的表現。」

當孩子跟我們要求生活中原本沒有供應的事務時，其實是訓練孩子去思考與判斷自己需求的好時機，而且孩子越大往往會要求越多，家長可以藉由這樣的機會來訓練孩子深思與釐清自己的想法和需求。

期盼中的開學終於到了，弟弟突然跑來問媽媽：「媽媽，兩個人月考都要考第一名，有點難耶，一個第一名，一個第二名，可以嗎？」

只要孩子肯思考後提出要求，只要合理，我都欣然接受，沒想到弟弟得寸進尺的說：「媽媽，那一個第一名，一個第三名，可以嗎？」

我說：「好！一個第一名，一個第三名，也可以。」沒想到，我家弟弟是個潛藏的談判高手，他追著問：「媽媽，一加三等於四，二加二也等於四，那兩個第二名，也可以嗎？」我很欣賞他的邏輯推理，我說：「可以，所以兩個都第一名，或是兩個都第二名，或是一個第一名，一個第三名，都可以，但是，一個第二名，一個第三名，就不行。因為二加三等於五，已經大於四，超過我們這次協商的條件唷！」

跟孩子們說話，一定要說得清楚、明白，他們才會真正的了解你所訂下的規矩或是尺度，而不要留下疑點，讓他們用猜的，「猜疑」並不是親子之間良好的溝通模式。因為猜疑很容易就變成各自解讀而造成誤解。

第一次月考結束，哥哥第二名，弟弟第三名，兩兄弟都說會繼續努力。

第二次月考結束，哥哥第二名，弟弟第三名，兩個人都知道，下次要再努力。

第三次月考前，我家的談判高手弟弟，又來問我說：「媽媽，那學期總成績可以算嗎？」我引導著他去想，問他：「你覺得呢？」

弟弟想了一下很認真的回答說：「媽媽，應該可以算，因為學期總成績是一學期的成績耶！比月考還不容易啊！」

我真的很欣賞他善於思辨的頭腦，跟他說：「弟弟，謝謝你這麼認真的思考和歸納，好的，學期總成績也可以算。」跟年幼孩子對話，一定要常常鼓勵與讚賞他們，他們會更樂於思考和表達。

結果，弟弟像是有預知的能力似的，第三次月考結束，哥哥是第一名，弟弟卻落到第四名，可是，學期總成績，哥哥是第一名，弟弟是第三名，他們的成績終於達標了。

放暑假時，我們出國遊玩回來後，就帶著他們去專門飼養鸚鵡的店家選購虎皮鸚鵡。

大人答應孩子的事，一定要做到，這是親子之間很重要的信任問題。我在學校代課常常會聽到學生說爸爸媽媽答應他們的事常常做不到，而這些孩子的學習成效也普遍低落，這是不是也說明了親子關係的信任狀況如果不好，確實會影響孩子學習的意願和表現呢？

孩子可以養寵物嗎？

這應該是很多孩子會問家長的問題，坦白說，家裡養寵物確實有很多的教育意義存在，在飼養寵物的過程中，孩子們可以自然而然地學會觀察、負責、照顧、付出的態度，甚至在寵物生病或往生時，產生擔憂、憐憫、心疼、不捨等情緒反應，這些刺激與成長，對孩子都是很好的體驗，讓孩子明白珍惜生命的可貴！

舉例說，我們家原先養的一對虎皮鸚鵡，公的叫小光，母的叫小莉，小光有鮮黃色的毛當底色，而黑色綠色的紋路做綴飾，臉頰上還有兩圈腮紅，不但樣貌可愛美麗還很通人性，叫牠牠都會有反應，每次牠們飛到籠子外面玩，我把籠子放在地上叫小光回家，小光就會慢慢的跳走回家，那小巧又靈活的模樣，真是可愛至極。

沒想到養到第三個月，剛好是哥哥生日的這一天，在毫無預警下，一大早，小光突然狀況不好，站都站不住，但寵物醫院還沒開門。

兩兄弟原本跟來家裡小住的表姊去買早餐，一進門聽到小光往生的消息，無法壓抑悲傷都哭了出來，孩子們的哭聲，還驚動鄰居打來對講機關懷發生什麼事！

那一天，母親剛好也在，我們幫小光做了告別的感謝儀式，哥哥就跟表姊把小光埋在家裡的花園裡。那一天，我問哥哥：「如果家裡任何一個成員，突然發生變故，抽離出家裡，你會怎麼辦？」哥哥說：「媽媽，這樣太痛苦了！我會受不了！」我抱抱他安慰著說：「對啊！死別真的很痛苦，所以我們要珍惜可以相處的時光，好好的善待家人，知道嗎！」哥哥說他知道的！

如果環境、經濟、時間許可，在孩子做好養寵物的心理建設與負責任的態度時，給孩子們養孩子喜歡的寵物，其實也是一個很好的親子教養、共學的途徑。

●本文摘選自大溏文化出版之《陪孩子好好說話：讓愛無礙，養成良好的親子溝通》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！