琅讀金句／擺脫年齡焦慮！廢柴並不代表是人生失敗組

【琅讀金句】 或許這就是你到了中年時會發生的事吧，你不再只有一個工作，而是有很多不同的事在進行，有些能賺錢，有些不能，但所有事一起讓人生變得充實。

《四十我就廢》的故事主角妮兒·史帝芬斯的四十歲並不如她所期望的閃亮亮，反而是跌入人生的低谷：與論及婚嫁的未婚夫分手、失業、破產，迫使她從加州回到倫敦重新開始，她面對的是天價房租、昔日好友都已結婚生子，看著社群媒體上那些過於夢幻、完美的生活對比。身處一場中年危機，她感到一事無成，懷疑自己的價值。

迷失中，她找到一份為報紙撰寫訃聞的工作，結識了已故劇作家的妻子凱特琳，兩人在彼此的支持下，逐漸釋放內心的焦慮和不安，並成為忘年之交。凱特琳的啟發讓妮兒開始錄製一個祕密Podcast，以幽默自嘲的語氣，分享她四十歲的廢柴人生自白。

這部小說深刻描寫現代社會中年女性面對的多重挑戰，故事不僅充滿笑聲，更探討在壓力和偏見下，如何重新擁抱生活與自我價值。提醒人們，不論年齡，找到幸福的關鍵是接納不完美的自己。這本書是面對生活低谷的安慰劑，讓讀者在笑中重新找回力量與希望，無論你是二十歲、三十歲，還是四十歲以上，都能從中找到共鳴。

【編輯推薦】

每逢過年雖然開心與家人團聚，但當被長輩問有沒有加薪、升職，或什麼時候結婚，也讓人感到焦慮和恐慌。《四十我就廢》是一部反映人生酸甜苦辣的小說。書中透過妮兒面對接踵而來的挫折，巧妙地捕捉了我們生活常見的迷茫與焦慮：是否能跟上朋友的步伐、擔憂自己的選擇是否正確、在比較中失去自信。這本書鼓勵我們接受人生的不完美，正視那些「廢」的時刻，每個人都有自己人生的步調，慢一點也無妨。

●本文摘選自堡壘文化出版之《四十我就廢》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！