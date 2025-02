與日常通用英文不同！開發人員應優先學習產業所用英語

文/崔煕哲

通用英語和資訊系統開發英語的區別

現在很多人都知道英語對開發人員來說是一項重要的能力。那麼,該如何開始學習英語呢?

開發人員所需要的英語與一般人使用的通用英語不同,邊看《六人行》等美劇邊學英語的學習方式是沒有效率的。也就是說,開發人員學習英語時,應該優先學習 IT 產業的常用單字和英語表達,之後再逐步養成日常生活英語的能力,這樣學習起來會更有效率。而且,在開始認真學習開發者英語之前,首先要了解通用英語和IT 開發英語的區別。接下來,讓我們認識通用英語和IT 開發英語兩者在詞彙和用語上、文法和句子結構上,以及溝通方式上有哪些差異。

書名:《軟體工程師的英語使用守則》

作者:崔煕哲

出版社:EZ叢書館/日月文化

出版時間:2024年12月31日



詞彙和用語的區別

日常生活中使用的英語單字用於IT 開發英語時,可能會有不同的用法。我們可以舉escape 這個單字為例子。在通用英語中,escape意味著逃離某種物理狀況或概念狀態。在“He managed to escape from the burning building.” 句子中,escape 的意思是從著火的大樓逃出。或者,在“I need to escape the stress of city life.” 這句話中,escape 用來表示想逃離城市生活的壓力。

相反地,在IT 開發英語中,escape 表示不直接解釋特殊符號或文字,而是進行轉義。例如在程式設計中,是用反斜線字元(\) 作為跳脫字元,比如說以

表示換行。以下是在IT 開發英語中,escape 的使用範例。

◆ The SQL query failed because the developer didn’t escape the apostrophes.

SQL 查詢失敗,因為開發人員沒有跳脫單引號。

◆ We need to escape the special characters in the URL to ensure that it is processed correctly.

為了確保正確處理 URL,我們必須對URL 中的特殊字元進行跳脫。

◆ When generating the HTML output, make sure to escape any user input to prevent cross-site scripting attacks.

在生成HTML 輸出時,必須對使用者輸入的內容進行跳脫,以防止 cross-site scripting 攻擊。

