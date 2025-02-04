古代衙門前為何要巡邏？為的是維護四大「支柱產業」的安寧

文／羅杰

申明亭和旌善亭作為衙門前的官有建築，其實只是官有建築中最小的兩座。除了這兩座小建築以外，衙門前的官有建築物還有很多，比如鋪房，也叫做鋪屋。這個建築，用現在的話說，就是治安亭。

鋪屋裡一般有三至五名兵丁，每天夜間都要輪流巡邏。這些夜間巡邏的兵丁，在唐代被稱為「街彈」和「邏卒」。他們主要負責兩項工作，一項是負責衙門前的治安；另一項是晚上衙門關閉後，負責收取上級部門，或者其他衙門發來的緊急公文。

書名：《古代公務員生存指南》 作者：羅杰 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2025年1月19日

兵丁收取緊急公文後，怎麼交給衙門裡的官員呢？很方便，衙署大門上有一個「轉桶」，簡單地說，就是可以旋轉的圓桶，一半在門裡，一半在門外，把公文放入圓桶，一轉就傳進衙門裡了。這是相當便捷實用的一個設備。

再說治安巡邏，衙門是官方機構，治安應該沒什麼問題。為什麼還要派兵丁在夜間巡邏呢？

這裡一般有一個誤解，認為衙門口就是衙門外一小塊地盤。其實並非如此，衙門口是一條街，稱為「衙前街」。「衙前街」不是空空蕩蕩的一條街。正相反，「衙前街」兩旁店鋪林立，旌旗搖曳，白天的時候，人來人往，十分熱鬧。這些店鋪，看似平常，實際上是一系列跟衙門有密切聯繫的商鋪，可以說是衙門的幾大「支柱產業」。這幾大「支柱產業」是旅店、茶館、酒家和藥鋪。

先說旅店。鄉里的人到縣衙來打官司，肯定要在縣裡投宿，一般都會選在離衙門最近的地方，「衙前街」的旅店當然最為合適。「衙前街」旅店是很有意思的，很多時候，被告家屬與原告家屬，甚至是被告和原告本人，就住在隔壁間。如果手頭拮据，還會睡在一間屋子的通鋪上。因此鬧出不少匪夷所思的笑話。

這裡有個問題，為什麼打官司的家屬必須住宿呢？因為打官司不是一天兩天的事。原告方投遞訴狀後要等待，涉案證人也要等待，方便衙門隨時傳喚，找不著人不行。而在押的被告家屬要等候判決消息，在尚未得到判決之前，還要就近託人打探消息，所以，他們也住在「衙前街」的旅店裡。不用說，旅店生意是很紅火的。生意好，能不給衙門孝敬點「好處」嗎？這麼一來，「衙前街」的旅店，就成了衙門的「支柱產業」之一。

「支柱產業」之二，茶館。來打官司的人，主題當然不是喝茶，而是在茶館裡找兩類人。一類是代寫訴狀的人，一類是打幫忙探消息的人。這兩類人其實非常好找，他們是專業幹這種營生的，所以長年累月坐在茶館裡攬生意。

代寫訴狀的人，一般都有一張當地衙門頒發的職業證書，古稱：「戳子」。這是招攬生意的憑證：專業寫狀十餘年，品質保證。打探消息的人，則是各色人等都有。其中，甚至有衙門裡的公務人員，比如胥吏，衙門長官的師爺等等。

打官司的人請人幫忙打探消息，就要談到費用，「衙前街」的茶館便是談生意的最佳場所。有時候，不打官司的人，也在茶館裡面打探消息。有些是好奇，喜歡聽新聞；有些純粹是為了做交易，因為很多案件涉及經濟，比如罰款抵押，取保假釋，變賣入官等等，這裡面就有很多的生意可做。可見，茶館裡的資訊量是很大的，真消息假消息滿天飛，人員又魚龍混雜，終日喧囂，因此生意比旅店更火爆。

「支柱產業」之三，酒家。民以食為天，誰都要吃飯。打官司心情再不好，飯總是要吃的。衙署官員也要吃飯，不過他們大多是公款吃喝。這種公款宴會，被稱為「張樂」，聽這名稱你就知道了，「以鋪張為樂」，不僅要大肆吃喝，還要請戲子唱曲作陪。

最後說說「支柱產業」之四，藥鋪。為什麼要在衙門前開藥鋪呢？一方面是認為風水好；另一方面，縣官在大堂審案，免不了要用刑。至於五花八門的大刑，行刑的種種的技巧，以及行刑者的弊端，暫且不表，單說受刑者，無論多輕多重的刑，都會皮開肉綻，傷筋動骨，家屬就要在衙門口的生藥鋪購買跌打損傷藥。衙門裡動刑，生藥鋪就賣藥，生意自然做得是風生水起。

這就是「衙門街」的四大產業。除此之外，還有一些小產業，譬如米行、錢莊、典當鋪、果鋪等等。總之，衙門外風景無限。而衙門裡的風景，自然也有一番熱鬧。

●本文摘選自麥田出版之《古代公務員生存指南》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！