平等尊重在親子關係中很重要，改用疑問型話語鼓勵孩子表達

文／朴美子

「你不要管那些問題，好好讀書就好。」

「少管閒事，做好你該做的事就好！」

這是青春期孩子最討厭聽到的話。

青春期的孩子對於這個世界發生的各種問題都很感興趣，不管是家人之間或社會問題，但是像上述那樣命令式的對話只會單方面阻斷孩子的好奇心，讓孩子變得被動，「我又做錯了什麼？」的防衛意識會開始在內心扎根。

與青春期孩子對話需要的是疑問型對話法。

疑問型對話法能讓對話順利進行，同時對話的主導權不在父母，而在孩子身上。命令型的說話方式讓孩子感覺不受尊重，疑問型對話則會幫助孩子成長為自己的主人。

疑問型對話法會傳遞出父母願意傾聽的正面訊息，讓青春期孩子願意多講一點想法、多了解一些事、希望得到更多認可。如果孩子對某個話題感興趣，疑問型對話法可以藉由這個話題拓展出更多對話，可以從孩子口中聽到更多故事，是了解孩子對什麼有興趣、喜歡什麼歌曲、為什麼喜歡、對什麼樣的人感興趣等最佳機會，因此父母要盡量避免使用「你一定要～」「就算你想也不行～」「嘖嘖～」這些否定、阻止孩子的話。

疑問型對話法並不是要追問「為什麼那樣？」這種問法只會帶給孩子被追究的感覺。有的父母會說：「我覺得提問好難，要怎麼問才是好問題呢？」其實並不是問出「好問題」，而是問孩子「你想怎麼做？」「你覺得什麼部分很辛苦、很累？」也就是以詢問的方式理解孩子想法，才能安慰和認同孩子的心情。

與青春期孩子對話時，不要用命令的口氣，要換成疑問型對話法。命令型的說話方式是對奴隸使用的話語，疑問型對話則會幫助孩子成長為主人。

你怎麼想？

「學校打電話來，說你上課的時候頂撞老師。」

「哼，真愛計較，那麼一點事還打電話到家裡來。我只是在課堂上問問題……看來老師很不爽。」

「你這什麼態度，怎麼可以說老師愛計較，我不用問也可 以猜到你上課時是什麼樣子，你最好去向老師道歉。」

「我不要。」

「什麼叫你不要。在那麼多同學面前頂撞，老師一定覺得很丟臉，既然做錯了就該道歉啊！」

「才不是那樣呢！」

「什麼不是那樣，照媽媽說的去做！」

「我不要！」

「拜託你聽話一點！」

青春期的孩子常常因為知道一些事就覺得自己很厲害，想挑戰老師，因此容易與師長發生衝突。這種時候，父母第一個想法多半是擔心孩子被認為是沒有禮貌、沒有教養的壞學生，所以往往不明就裡，一開口就要孩子道歉，想採取和解的方式盡快結束一切。站在孩子的立場會覺得自己很委屈，因而展開抗辯，看到孩子這樣父母更擔心，就會使用更強烈的命令型話語。

一味維護孩子並不好，但是單方面強求孩子不管怎樣都要對老師有禮貌並服從也不恰當。應該透過對話先理解當時發生了什麼事，孩子當下如何應對，再進一步協助孩子解決問題。比起命令孩子執行父母認為正確的行為，這時候更需要採取疑問型對話法來釐清問題。老師打電話給爸媽讓孩子不高興，但老師也是出於關懷，所以父母可以藉由疑問型對話觀察孩子的狀況和心情，引導孩子試著思考老師的立場。

讓我們將上面的對話改成疑問型對話法來看看會有什麼不同。

「學校打電話來，說你上課的時候頂撞老師。」

「哼，真愛計較，那麼一點事還打電話到家裡來。我只是在課堂上問問題……看來老師很不爽。」

「你可以告訴我當時的狀況嗎？」

「因為老師講解的時候聽不清楚，所以我就請老師大聲一點，結果老師怪我們太吵了。後來我覺得老師講的內容跟我知道的好像不一樣，所以又問了老師，結果他就說不要占用那麼多上課時間，晚一點再說，於是我就問老師為什麼現在不能說。」

「當時氣氛應該不是很好吧。」

「……」

「媽媽當然是站在你這邊。不過這件事，如果我是老師，也會覺得心裡有些不舒服。你怎麼想呢？」

「我也有不對的地方啦。」

「那麼現在該怎麼做比較好？」

「去向老師道歉？」

「我覺得那樣做很好。你想到要跟老師說什麼了嗎？」

「老師對不起，我在課堂上講話不客氣。」

「時間還早，不如現在就打電話吧。如果沒接，那明天去學校一定要跟老師說喔。」

命令式的話語是馴服奴隸用的，是指示，而非給人思考的機會，因為奴隸只會按照指示行事。奴役的第一步就是禁止提問，只能依照命令做事。同時命令者會評價執行程度，人就是這樣逐漸被馴服。

任何人都會對命令型的話語感到不舒服，青春期的孩子更敏感、更排斥。回想自己在青春期時，是不是有過這樣的經驗，心裡想著「打掃一下房間吧」，正準備去拿清潔工具時，卻聽到大人說：「沒看到家裡亂七八糟的嗎？還不快去打掃！」聽到這種斥責和命令的口氣，當下突然就不想掃了。如果經常聽到指示和命令的話語，心裡很可能會產生莫名的抵抗感。

在親子關係中，平等的尊重很重要。命令型話語會將父母和孩子區分成指示者和接受指示者，如此一來，親子之間就不是平等關係，而是上對下的垂直關係。

青春期的孩子渴望獨立，迫切追求自我認同感。因此如果聽到單方面的命令，可能會敏感地認為自己所有的選擇和意見都不會被接受。因為命令和指示都是單向的訊息，所以很容易讓孩子產生抵抗感，在心裡與父母拉開距離。

命令型和疑問型對話的最大差異，在於尊重對方的心。因為視為平等關係，所以會詢問意見並給予表達意見的機會，這樣才是「對話」。並非只是傳達或強迫孩子接受父母的決定，而是等待他們思考，鼓勵他們表達意見，同時也對自己負責。

書名：《孩子長大，你的說話方式也要跟著成長》 作者：朴美子 出版社：圓神出版 出版時間：2025年2月1日

疑問型對話法讓孩子有表達的機會，這樣的對話方式才有助於改善關係。青春期的孩子在經濟等各方面還是要依靠父母，在他們的立場很難覺得自己與父母是平等的關係。但是父母若多採用疑問型對話法，就會傳達給孩子「我想聽聽你的想法」「我尊重你的意見」這樣的訊息。

「可以開始了嗎？」

「你有什麼想法？」

「現在你覺得應該怎麼做比較好？」

不要用命令和指示強制停止孩子思考和提問的機會，孩子可能會固執反抗，或因為反抗心引發更大的反應。站在父母的立場，有時會想用強烈的命令來催促孩子，給予警告。而對孩子來說，有時比起自己思考，確實會比較希望得到別人的建議或決定。因此父母必須藉由日常說話方式讓孩子體驗相互尊重的人際關係。盡量少用命令，多用疑問型對話法，讓孩子學習尊重、對等的必經過程。

●本文摘選自圓神出版之《孩子長大，你的說話方式也要跟著成長：召喚奇蹟的青春期對話法》。