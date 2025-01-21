當孩子需金援，要幫忙嗎？理財專家夏韻芬建議考量五面向

知名財經節目主持人、作家夏韻芬，累積多年的報紙、電視、廣播、網路等媒體經歷，以及豐富的生活經驗，擅長用淺白易懂的語言，講述複雜、生澀的財經和人生議題，分享讀者如何聰明理財、智慧生活、樂享人生的每個階段。（編按）

文／夏韻芬

當孩子急需金援要不要幫忙

我經常在很多場合中詢問現場人士一個問題，「當你的孩子要出國念書，這時如果你有一筆退休金，你會不會把它給孩子？」通常大家都會舉手表示願意資助孩子念書，畢竟這是光宗耀祖的關鍵時刻。

然後接著再問，「如果孩子的投資失利，或是公司經營周轉不靈，而你還有一筆退休金，這時候要不要把錢給孩子？」此時台下的聲音會越來越多，有人詢問這是間什麼公司？ 也有人關心孩子投資了什麼商品，更有人擔心這些債務是無底洞，舉手同意要給孩子金錢資助的人比前面願意資助孩子出國念書的人少了很多。

這時候，我會繼續追問，「如果孩子混黑道，發生事件被黑道追殺要拿錢抵命，你手上有一筆退休金，你會不會把錢交給黑道？」這時候，台下就只剩下零星的幾個人願意要拿錢換孩子的命，但是馬上就有很多人表示異議說不能幫啦‧‧‧‧‧‧這樣孩子學不到教訓，一輩子就都毀了！

其實，只要是退休金充裕的人，遇到以上三個狀況都可以自由決定資助與否或是金額大小。但如果是只有一筆退休金的人士，我建議的答案就是通通不幫，孩子的讀書可以延後，也可以向銀行借款，然而退休生活無法延後，為了確保老後的生活品質以及醫療需求，必須把錢留在自己的身邊。

沒有最好的選擇，但是努力把選擇最對

父母評估是否要提供孩子金錢支柱的時候，我建議優先考慮以下幾個面向。

1.評估自身財務狀況：首先，確保自己的財務基礎穩固，尤其是退休儲蓄、應急資金之類的資金必須注意保留，無論如何都不可動用，以免因為幫助孩子而影響了將來的生活品質。

2.界定幫助的範圍：可以考慮設立一個明確的幫助範圍，無論是在金額、時間，還是具體用途上進行設定，讓孩子理解自己提供資金的目的。例如，只用於教育或創業資金，而非日常消費或是旅遊。

3.鼓勵自立：有些父母會選擇在提供支援的同時，協助孩子學習財務管理，或尋找其他收入來源，以培養他們的經濟獨立能力。我有位朋友是退休的會計主管，當孩子創立的補教公司發生問題的時候，她選擇以財務整理的方式協助團隊建立財務金流概念。據她所說，公司的經營團隊只知道收取現金，就以為公司賺了大錢，因此進行分紅和前往日本旅遊，等到講義印刷廠商前來請款的時候，才發現公司沒有足的現金可以支付。後來她抽出時間，引導創業團隊建立財務報表，協助他們解決問題。在這個案例中，父母只花費了一些時間，但並未掏空自己的荷包，就是一個很好的示範。

書名：《夏韻芬樂享人生提案》 作者：夏韻芬 出版社：時報出版 出版時間：2025年1月21日

4.給予而非借貸：在許多情況下，選擇直接提供金援，可能比借貸更簡單，也不會留給彼此的關係帶來更多壓力，孩子不會因還款而倍感壓力，也能保護家庭關係的和諧。我看過一個案例，父母親早年曾經協助孩子度過財務關卡，但常常叨唸「當時不是我的功勞，現在你會這麼好過？」孩子最後受不了這樣的叨念與情緒勒索，於是遠走天涯，幾乎跟家庭失聯。

5.明確溝通：與孩子進行開誠佈公的對話，讓他們了解你的財務能力和限制，並討論彼此對於金錢資助的期待和責任，以避免造成誤解或帶來壓力。有時候，孩子會誤以為父母親的行事不公平或是未盡全力協助，這都是因為沒有進行明確溝通，才造成這樣的結果。

在這三種情況中，最讓人猶豫的或許是第二種。在孩子的公司出現周轉問題時直接給予金錢，或是把錢借給孩子自己成為公司股東，這兩種常見的做法各有利弊，關鍵取決於個人的風險承受能力和家庭的財務結構。

●本文摘選自時報出版之《夏韻芬樂享人生提案：迎向AI時代的全齡理財建議》。