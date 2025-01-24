投資前停看聽、避免被詐騙，讓晚年生活充滿幸福和尊嚴

文／夏韻芬

從新聞或是社群媒體的報導上，可以看到許多中老年人士遭到詐騙的案例。這些六十歲以上的人明明很有錢，卻捨不得花錢，但遇到詐騙陷阱的時候，又很輕易落入愛情或投資詐騙的圈套，這個現象的背後其實表現了許多心理和社會因素的影響。

退休後的「情感需求」

隨著年齡增長，許多嬰兒潮世代成員正面臨著空巢期，子女成家立業後不常陪伴在身邊，長時間的孤獨讓他們更加渴望情感上的寄託，這也使得詐騙分子有機可乘，特別是「愛情詐騙」。

在這些圈套中，首先看到的是感情的填補，詐騙者通常以溫暖、貼心的語言讓長者感到被重視，甚至讓他們「重燃青春的浪漫」。對於長者來說，這種「心理上的陪伴」往往超越了金錢的重要性，於是逐漸落入被操控的境地。第二步就是信任的建立，許多詐騙分子相當善於建立「親近感」，讓長者覺得對方是真心關心他們，這種虛假的關心讓他們願意卸下心理防備，甚至投入金錢。

經濟安全感的錯誤認知

捨不得花錢的長者對金錢往往會有「安全感焦慮」的問題，總擔心自己晚年資產不夠用，這種心情使他們對「保本、穩賺」的投資選項特別敏感。投資詐騙的圈套之中，最容易打動人心的就是「穩賺不賠」之類能夠解除焦慮的說詞，詐騙集團抓住長者「想保住資產又想要賺更多」的心理，以保證高利息、穩定回報的話術吸引他們，讓他們失去判斷力。其次是缺乏金融知識，許多六十歲以上的人沒有充分接觸過現代金融產品或投資概念，面對複雜的投資方案，容易相信所謂的「專業人士」或「熟人」推薦，再加上對於社群媒體一知半解、缺乏查證能力，也容易在網路或群組陷入愛情或投資的陷阱。

對新事物的好奇和不熟悉

隨著科技發展，網路上的投資社團和社交平台成為新型詐騙的溫床。很多六十歲以上的人渴望跟上時代，卻缺乏足夠的數位素養，容易被「網路愛情詐騙」或「虛擬貨幣投資詐騙」所迷惑。詐騙分子透過社交軟體（如LINE、Facebook）向長者發送訊息，讓他們一步步掉進設下的陷阱。在往來的過程中，運用專業術語或假造文件，讓長者覺得這是真實的投資機會。

書名：《夏韻芬樂享人生提案》 作者：夏韻芬 出版社：時報出版 出版時間：2025年1月21日

時至今日，詐騙集團已經發展精細的分工，深諳部分長者覺得自己年輕時忙於工作、犧牲了自我，所以人到晚年，有一種「彌補人生遺憾」的心理。這時候，愛情詐騙或虛假的投資機會，提供了滿足情感或財務成就的「短暫快樂」。愛情詐騙中的溫暖讓他們覺得「終於遇到懂我的人」，而投資詐騙則是讓他們覺得「終於有機會讓我的錢變得更多」。這種「補償心理」往往蒙蔽了理性的判斷，使他們更容易被操控，如果想解決這個問題，必須要學會分辨真實的投資和騙局，拒絕高回報誘惑，不給詐騙分子任何可乘之機。

正值國內積極打詐防騙的時候，民眾只要珍惜當下、聰明花錢，拒絕美女帥哥的可疑邀約，投資前不忘停看聽，讓自己的晚年生活充滿幸福和尊嚴，就能夠成為詐騙集團的絕緣體。

畢竟，努力一輩子存下的錢，就是為了讓自己在晚年時光過得更好，而不是留給詐騙集團。

●本文摘選自時報出版之《夏韻芬樂享人生提案：迎向AI時代的全齡理財建議》。