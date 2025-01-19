獻給即將20歲、正經歷20幾歲、已離開20歲的你──《最好在二十幾歲就知道的事》

相信每個人都有一個決心不向任何人吐露的、纖細而奢侈的祕密，或是血膿未乾、怵目驚心、如傷疤般的教訓和故事。於是，「什麼是最好在二十幾歲就知道的事？」在向上百位人士詢問了這個問題之後，集結而成了這本書。（編按）

文／F

蒐集第二

在某些領域成為第一。第二名沒有意義。除了第一名以外，其他都沒有意義。

我們常聽到這種話，但其實第二名無所不在。印象第二深的事物、第二難忘的事物。第二喜歡、第二擅長的事物。被說是第二喜歡的人。

雖然想成為第一，卻未能如願的種種。這些事物雖然被視若無睹，但它們一直存在著。

因為不在風尖浪頭，第二名的壓力沒那麼大。雖然也有這樣的好處，但還是忍不住要追求壓力更大的第一，這就是第二名可悲的天性。我們就這樣哭哭啼啼地蒐集著各種第二。

在此之間，逐漸把自己形塑成獨一無二的存在。

無法以言語形容的事物

假設就像青色與水藍色之間有上百種顏色一樣，「寂寞」、「悲傷」、「難過」之間，也有上百種感情的色彩的話。

同樣地，假設朋友和戀人、戀人和家人、生活和工作之間，有著上百種關係和狀態的色彩的話。它們大抵上都太過幽微、纖細，無法形諸言語。而社會不會容忍無法以言語形容的事物。

可是，如果我們被賦與了使命，不論如何都要保護無法以言語形容的事物。如果設法對抗這樣的社會，就是我們被賦與的使命的話。

即使如此，我們仍必須做出選擇

點P以秒速一公分的速度巧妙地移動，或必須思考粗體字b段落作者的心情，這樣的青少年時期還過得去。因為絕對有正確答案可以遵循。

不管是大學入學考、求職考、人際關係或約會，追根究柢，做的事情都一樣。說穿了就是有拿到一百分滿分的解答模式。換言之，到二十五歲以前，我們都不過是活在「一加一等於多少」的世界線。

但如此安全的世界線，卻會在二十五歲以後崩壞。

比方說，長相完全是天菜，但貞操觀念有問題的男人；和個性善良，但善良過頭很無聊的男人，應該選擇哪一邊才好？個性好但粗枝大葉讓人不耐煩的女人，和文靜美麗但體弱多病的女人，應該選擇哪一邊才好？高年薪但爆肝的工作，和年收過得去又穩定，但並不怎麼想做的工作，應該選擇哪一邊才好？

非得擇其一。如果可以，真想兩邊都選。只要拋棄良心，兩邊都可以要。若是足夠無情，兩邊都可以拋棄，但現實並不是這樣的。有時候就是沒辦法這樣。即使如此，總有一天，還是非做出選擇不可。

如此面對終極的選擇時，希望你能想起一件事。也就是：

「打從心底接受自己的選擇和結果時，人就會回溯到做出選擇的當下，使它變成正確的選擇」。

「我們沒有所謂對或錯的選擇，所以不管選擇哪一邊都是一樣的」。

「唯有敞開心房去接受一切結果，才能得到解脫」。

在迎接由衷接受的那一天以前，人會後悔，也會埋怨，也會見異思遷。

書名：《最好在二十幾歲就知道的事【暢銷慶功版】》 作者：F 出版社：悅知文化 出版時間：2025年1月15日

不過，在全盤接受，覺得「這樣就好」的那一刻來臨前，可以決定一個時限，靜觀其變。覺得可以的話，這樣就好。還是不行的話，就邁向下一個目標。

我在這時想起了「回收人生的伏筆」這句話。我們經常會忘記，人生常有「當時的那件事，就是為了今天這一刻」的風雅之事。大多數的伏筆都會被回收。

但也有遲遲未被回收的伏筆。到現在仍難以抹去的挫折、難以理解的離別、難以接受的感情死亡。我們應該靜靜地記得，這些未被回收的伏筆，有可能也是雲端上淘氣的作者送給我們的、別的插曲的前奏。

做出選擇吧！不斷地做出選擇。只要還活在世上，人生的篇章就還有後續。

●本文摘選自悅知文化出版之《最好在二十幾歲就知道的事【暢銷慶功版】：關於未完成的夢想、不體面的人生，以及是否永恆的185個知見》。