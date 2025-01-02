年後想轉職跳槽？換工作前，10項指標評估你的「職場競爭力」

●本文摘選自今周刊出版之《獵頭解密：企業×上班族×獵才顧問，人力銀行獵才專家教你跳脫傳統求才／求職思維的10大實戰密技》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

書名：《獵頭解密：企業×上班族×獵才顧問，人力銀行獵才專家教你跳脫傳統求才／求職思維的10大實戰密技》 作者：晉麗明 出版社：今周刊 出版時間：2024年1月4日

文／晉麗明

10項指標，驗證你夠不夠優秀

1.傲視群倫的出身背景

學歷與科系是上班族的重要標籤，雖然這個印記將隨著時間逐漸褪色，但是，在劇烈競爭與國際化的職場上，擁有名校光環或是海外學歷，還是能吸引企業的目光。尤其是藉由優勢學歷背景所衍生的人脈資源與商機，絕對是工作上的一大助力。

具有高度成就動機的職場工作者，在多元進修的管道中，可以找到讓自己學歷鍍金的方法。

2.工作資歷匯集目光焦點

企業找人才，工作經歷的審查不可避免，一份鑲嵌知名企業光環的履歷表，絕對會吸引企業人資與老闆的眼球。台積電、鴻海、聯發科、Google、微軟等等各行各業的龍頭企業，都在為你的優秀能力與條件背書。

能夠通過這些頂尖企業嚴格的遴選，獵才顧問及你未來的東家，將會對你更有信心。

3.穩定性為職涯加分

有了頂尖學府與知名企業的加持，如果又能穩定任職，幾乎已經證明你絕佳的優質競爭力。這代表你能夠在高強度的工作環境，與一群聰明絕頂的主管與同儕共事。

穩定性會讓招募人資及用人主管安心，因為這個工作特質，是企業遴選及留任人才的重要觀察指標。優秀人才加上穩定發展，是組織創造績效的有力保證。

4.戰功與績效，無可抵擋的致命吸引力

業務戰將打下新市場、創造亮眼營收；研發人員開發新產品、獲得專利，並囊獲商機，為企業賺進大把鈔票；行銷人員在FB粉絲團中殺出重圍、短時間聚集精準TA；生產製造尖兵致力改善製程、提昇良率、準時交貨。

這些具體、耀眼的績效，都是企業無法漠視的成就。精彩的成功故事是獵才顧問說服老闆的有效利器，而訴求「即戰力」的企業，都會要求獵才顧問協助網羅這些無可取代的優秀人才。

5.與時俱進的專業與技能

大數據與AI的時代，新商模風起雲湧，軟體領導硬體成為市場主流，理工人才炙手可熱。文法商的專業知識如果不能與新興科技及工具結合，很快會被日新月異的職場淘汰。

例常性工作終將被人工智慧取代，2022年12月橫空出世的ChatGPT已經實踐了這個假設。因應人機互動的職場生態，盡快提昇工作與專業的附加價值，才是保命之道。

社群為王的趨勢，競爭已超越傳統模式，人人都有實體與虛擬兩個分身，並接軌元宇宙的新世界。在快速前進的環境中，如何善用碎片化時間，貫徹終身學習的行動力，將是上班族自我成長的重大考驗。

獵才商模的運行中，需要源源不絕的人才，不斷淬鍊成長，吸引慧眼獨具的獵才顧問及識才的伯樂，讓人才的價值持續彰顯。

6.溝通表達是融合互動的基礎

現在是打群架的時代，集合一群人攻城掠地，必須仰賴高效的溝通技巧及清晰的表達能力，才能激發同理心，藉由交流互動及凝聚團隊共識，來達到克敵致勝、創造績效的目的。

獵才顧問發現，績效卓著的主管不僅在人際溝通技巧與同理心的展現上有過人之處，此外，更重視不同世代的交流與互動。如果要符合新時代的獵才需求，世代融合的能力和理念不可或缺。

7.天下武林，惟快不破

世界正在劇烈的翻轉，未來是競爭速度的時代。誰能夠在「有限的時間，完成最多的事」，就能躋身贏家之林。

特斯拉創辦人馬斯克說過：「時間是唯一真正的貨幣，當世界局勢變愈快，不論對個人或企業，都必須全力找出能省時間、提昇效率的對策，這是在亂世裡持續獲利，保有競爭力的最重要祕訣。」

任何事不是「做好」「做完」就可以，還必須以最短的時間來達陣。目標任務不再以「周」或「月」來衡量，而是落實到每天、每小時來檢視。

「又快又好」是未來工作的要求標準，要證明你是否優秀而且無可取代，具備工作的速度與節奏感是職場的必備條件。

104創辦人楊基寬先生曾在主管會議中，勉勵全體主管，他說：「成功只差一個字。」隨後在白板上「把工作做完」的後面，用紅筆寫下一個大大的「美」。原本，「將工作做完」只是最基本的要求；想要成功立業，竭盡心力「做到完美」才是關鍵。

8.高EQ情商，靠時間來淬鍊

有能力、又有高度成就動機的主管或上班族，通常追求完美、性子急又沒耐心。所以這項能力指標，要靠時間及歲月來淬鍊。

現在的職場，由錯綜複雜的人際網絡與無遠弗屆的虛擬世界所組成，是非曲直、善惡不分是混沌環境的真實寫照。

高情緒智商展現在為人處事、組織運作的範疇，也融合在職場紛擾、挫折成敗的從容與豁達中。企業獵才最怕找到EQ差的主管，這會搞得組織衝突不斷，絕非企業之福。

9.自律是成功關鍵

去中心與扁平化組織方興未艾，遠距工作、在家上班及虛擬的專案團隊，各式各樣的變形組合，取代了科層式（bureaucracy）的傳統架構。

數位化企業的趨勢，不再需要主管來管理員工，高度責任心與自發主動的嚴謹紀律，是一位優秀人才的基本特質。

現代人最大的問題，就是管不住自己，如果要證明自己是新時代的優質人才，最好對自己要求高一點。「自律」與「責任心」絕對是獵才顧問眼中，一致認同的人才基本特質。

10.誠信是無可取代的價值

「誠信」是獵才從業人員及獵才人選最關鍵的DNA。

科技公司洩密案件頻傳，違反競業禁止、營私舞弊、公器私用的職場工作者屢見不鮮，這些違背倫理與誠信的案例，都造成公司信譽重挫與財務損失。

「有德無才，其德可用；有才無德，其才不可用。」這是統一集團已故創辦人高清愿先生的名言，也是張忠謀等中外企業家延攬與考核人才的共同準則。不論社會新鮮人或是中高階主管，誠信絕對是論斷職場功過與定位職涯發展最重要的檢驗標準。

以上是企業與獵才顧問審查人才的10項關鍵指標。有企圖心的上班族精英，必須一步一腳印，靠著工作的洗禮及自我修練來培養與塑造，致力打造自己成為高含金量的優秀人才。如此一來，一定能在職場上炙手可熱、備受矚目，成為獵才顧問鎖定的對象。

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