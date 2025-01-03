青少年的大腦是超級社交腦？原來這是大腦連線的初始設定！

文／妮可拉．摩根

青少年的大腦是超級社交腦

我說青少年是很強固的社交團體，但並不是說所有的青少年都喜歡參與熱鬧的團體，或去參加瘋狂的派對。我想說的是，人類天生就需要建立關係，而在你這種年紀的群體之中，友誼的連結更加強固。

很多人比較喜歡跟一、兩個人結伴從事安靜的活動，也需要享受很多獨處的時間。我們將這種人描述為內向的人，與他們相反的則是外向的人。有些人非常明顯地屬於其中一類。但你有可能覺得自己有時候很內向，其他時候則比較外向。

不過呢，內向的人同樣需要與其他人建立連結和友誼，只不過比較討厭吵鬧的環境和與人互動。他們覺得比較自在、較常參與的是小團體，或者一對一的情境。如果有足夠的獨處時間，他們會有充電的感覺。你不必覺得自己一定要成為某個吵鬧群體的一分子。你大可用比較安靜的方式參與社交活動，成功與人建立關係那對你是最好的選擇。

同儕與群體壓力：追隨同儕而非成年人

成年人經常問我：「為什麼我家的青少年順從他們朋友的想法，而不顧我的想法，即使我的想法比較合理，或對他們比較好？」我的答案是：「因為他們非這樣不可。」青少年有種迫切感，想要得到朋友和潛在朋友的敬意，這種渴望遠大於取悅父母。

請記住：你應該能夠依賴父母對你的愛，不過必須努力建立你與朋友的強固關係。

人類有種強烈的渴望，想要融入他們周圍的人群。成年人也是如此，不過這一點對青少年來說更加重要。你極度需要團體所帶來的安全感。索爾曾經想辦法避開艾德那群人，你可以看出兩個原因：一是索爾的姊姊提出一些深入的觀點；二是索爾也有自己的團體，成員就是沒有參與艾德那種行為的其他青少年。如果沒有那群朋友，他可能更難熬。

錯失恐懼症

假設你到了學校，每個人都在談論前一晚發生的事，而你沒聽說，令你覺得被排除在外。就是這種「錯失」的恐懼，驅使你不斷查看手機，而不是專心把功課做完。這也讓你很難把手機關機或設定成靜音，如同索爾察覺的狀況。

每個人都覺得這很困難，不過你需要「前額葉皮質」來抵抗那樣的誘惑，而你的這個腦區卻常常沒有活躍起來執行任務。因為呢，你也知道，它還沒有發育完全。而且，如果你要融入周遭環境，這個腦區對你的重要性遠超過成年人。所以你面臨兩個問題：前額葉皮質比較弱，而想要跟著情緒走的傾向又比較強。

知道自己有則簡訊還沒回覆，會降低你執行任務的能力。

對社交覺得尷尬和害羞

莎拉—簡恩．布雷克摩爾（Sarah-Jayne Blakemore）教授是重要的神經科學家，研究專長是青少年的社交腦。她寫過這方面的論文，而她的研究有助於確認成年人經常觀察到的狀況：與其他年齡層的群體比起來，青少年對於尷尬的處境和同儕的意見比較敏感。請青少年想像某種社交上的尷尬處境時，與成年人的大腦活性比起來，青少年的大腦活性不僅比較強，活躍的腦區也有點不一樣。

我確實記得自己青少年時期的兩次尷尬事件，如果是現在發生那種事，我只會一笑置之。那兩個例子都是關於別人對我的看法。如今，我還是很在意別人對我的看法，只不過年輕時尷尬的感受比現在強烈多了。

拍照使用濾鏡

如果你對自己的外表不滿意，或者覺得有人批評你的某方面，你會很想用濾鏡來改變自己在螢幕上呈現的模樣。這麼做似乎沒有害處，有時候也確實如此。但是，如果用濾鏡改變你的模樣，等到看見自己沒用濾鏡的真實模樣，又有什麼樣的感覺呢？這會導致自尊心降低，而且過度關注你對自己外表不滿意的地方。

同樣的，雖然成年人經常感到害羞，也不滿意自己的身體形象，但青少年的感受比較強烈。你變化得這麼快，能不能融入環境就超級重要。社交腦，以及想要成為團體一分子的需求（無論是什麼樣的團體），都有超強的影響力。

過度分享和網路霸凌

「網路去抑制效應」（online disinhibition effect）是美國心理學家約翰．蘇勒（John Suler）創造的詞彙，描述這樣的事實：比起面對面說話或打電話，人們在網路上活動時比較不謹慎，各種年齡的人都如此。我們匆匆發出即時訊息或留言，沒有預先考慮後果。大多數人並不是惡毒刻薄的人，但沒有看到結果的時候，比較容易做出惡意或輕率的議論。網路酸民和霸凌太容易逃過懲罰。

然後，分享照片或影片也是問題。在這一章的開頭，艾德曾分享女孩的上空照片。我們不知道那是怎麼拍到的，但可以確定她不希望有人分享那種照片，也沒料到會有這種事。使用社群媒體，很容易分享任何東西給很多其他人，經常超出你的控制範圍。艾德犯了一個非常嚴重的錯誤，事實上是一種犯罪行為，因為在那個熱頭上，他很容易就把照片分享出去，沒有考慮後果。

書名：《都怪我的大腦！》

作者：妮可拉．摩根Nicola Morgan

出版社：木馬文化／讀書共和國

出版日期：2025年1月2日



我們為什麼經常犯下這樣的錯誤？而且為什麼到了網路上，一些正派的好人這麼欠缺考慮，而惡毒刻薄的人甚至更惡毒？科學家提出了各種理論，其中有兩個因素與你和你的大腦最有關係。

又是前額葉皮質：若要抗拒這些衝動行為、做出謹慎的決定，我們很需要前額葉皮質，而既然你的前額葉皮質還沒有發育完全，你就有可能比成年人更容易犯下這類錯誤（不過很多成年人也會犯這種錯）。

又是社交腦：要交朋友和建立關係，牽涉到分享我們的個人資訊和自身的參與。我們大腦的連線方式是設定成要彼此分享（但有時候會過度分享）。點擊按鈕送出資訊或照片是很簡單的事，抵抗這種誘惑比較困難。大腦的連線方式就是這樣，讓我們想要與其他人發展關係，而青少年的渴望又比其他年齡層更加強烈。

●本文摘自木馬文化／讀書共和國出版之《都怪我的大腦！：揭露青少年大腦的驚人真相》。