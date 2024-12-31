「遺囑寫好了，可以安心繼續長壽下去了！」只有老人家才寫得出來！豁達幽默的時代短詩集
銀髮族，指上了年紀的老人家；川柳，則是日本傳統短詩，只要字數符合「5、7、5」，想寫什麼都可以！
銀髮川柳？是描寫老後日常種種的趣味打油詩，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，百無禁忌！（編按）
●本文摘選自三采文化出版之《銀髮川柳1：以為是愛情，結果是心律不整》。
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文／日本公益社團法人全國自費老人之家協會；編／三采文化
《銀髮川柳》系列是日本全國公益自費老人之家協會舉辦的徵文活動，平均投稿民眾年齡69歲，最年長的甚至超過100歲，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，集結人生老前輩智慧、感嘆、豁達與幽默的短詩，在日本創下銷售破百萬冊的紀錄！集結的文字訴說著坦然面對年齡的增長，並以幽默看待的短詩，真實地反映了人生和時代。
對世間已毫無留戀
地震來的時候
還是第一個先跑
───男性／千葉縣／84歲／無業
三代同住的大房子準備好了
但兒子至今
還找不到老婆
───男性／神奈川縣／64歲／上班族
拍遺照時
笑得太開心
結果不能用
───女性／愛知縣／50歲／兼職
實在太寂寞了
於是和詐騙集團
講了好久的電話
──男性／埼玉縣／72歲／無業
又忘記東西放哪了
但不想讓人知道
只好開始大掃除
──女性／大分縣／67歲／家庭主婦
戴上助聽器後
偷聽八卦的能力
越來越強了
──男性／福岡縣／70歲／無業
退休的時候
收到了一條圍裙
感覺不妙
────男性／東京都／64歲／兼職
異性看著的時候
我可不想
拿出我的敬老卡
───男性／石川縣／57歲／表具師
拄著拐杖
讓人忍不住想模仿
盲劍客
───男性／東京都／58歲／自雇者
遺囑寫好了
可以安心的
繼續長壽下去了
────男性／北海道／83歲／無業
到了死後的世界
我們就只是朋友喔
妻子這樣對我說
───男性／石川縣／64歲／經營廣告事務所
老伴開始碎念時
我總會默默
把助聽器拔掉
───男性／兵庫縣／59歲／上班族
忘記兇手是誰了
只好把推理小說
重看一遍
───女性／滋賀縣／50歲／家庭主婦
太太催促我
趁還有頭髮時
趕緊拍遺照
───男性／大阪府／64歲／約聘人員
那些沒來醫院的人
是不是哪裡
不太舒服啊
───男性／京都府／45歲／上班族
超高齡社會的日本，每四人中就有一位是老年人。面對年老和衰退，追求身心健康之外， 也有一群充滿智慧與的銀髮前輩們，期待自己能選擇愉快、自信、優雅的老去，坦然面對年齡的增長，並以幽默看待，透過文字帶給各世代的人們力量！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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