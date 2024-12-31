「遺囑寫好了，可以安心繼續長壽下去了！」只有老人家才寫得出來！豁達幽默的時代短詩集

●本文摘選自三采文化出版之《銀髮川柳1：以為是愛情，結果是心律不整》。

《銀髮川柳2：飯只能吃8分飽，剩下2分要吃藥》。

《銀髮川柳3：喜歡比我年長的對象，但他們都不在了》。

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文／日本公益社團法人全國自費老人之家協會；編／三采文化

《銀髮川柳》系列是日本全國公益自費老人之家協會舉辦的徵文活動，平均投稿民眾年齡69歲，最年長的甚至超過100歲，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，集結人生老前輩智慧、感嘆、豁達與幽默的短詩，在日本創下銷售破百萬冊的紀錄！集結的文字訴說著坦然面對年齡的增長，並以幽默看待的短詩，真實地反映了人生和時代。

對世間已毫無留戀 地震來的時候 還是第一個先跑 ───男性／千葉縣／84歲／無業

三代同住的大房子準備好了 但兒子至今 還找不到老婆 ───男性／神奈川縣／64歲／上班族

拍遺照時 笑得太開心 結果不能用 ───女性／愛知縣／50歲／兼職

實在太寂寞了 於是和詐騙集團 講了好久的電話 ──男性／埼玉縣／72歲／無業

又忘記東西放哪了 但不想讓人知道 只好開始大掃除 ──女性／大分縣／67歲／家庭主婦

戴上助聽器後 偷聽八卦的能力 越來越強了 ──男性／福岡縣／70歲／無業

退休的時候 收到了一條圍裙 感覺不妙 ────男性／東京都／64歲／兼職

異性看著的時候 我可不想 拿出我的敬老卡 ───男性／石川縣／57歲／表具師

拄著拐杖 讓人忍不住想模仿 盲劍客 ───男性／東京都／58歲／自雇者

遺囑寫好了 可以安心的 繼續長壽下去了 ────男性／北海道／83歲／無業

到了死後的世界 我們就只是朋友喔 妻子這樣對我說 ───男性／石川縣／64歲／經營廣告事務所

老伴開始碎念時 我總會默默 把助聽器拔掉 ───男性／兵庫縣／59歲／上班族

忘記兇手是誰了 只好把推理小說 重看一遍 ───女性／滋賀縣／50歲／家庭主婦

太太催促我 趁還有頭髮時 趕緊拍遺照 ───男性／大阪府／64歲／約聘人員

那些沒來醫院的人 是不是哪裡 不太舒服啊 ───男性／京都府／45歲／上班族

超高齡社會的日本，每四人中就有一位是老年人。面對年老和衰退，追求身心健康之外， 也有一群充滿智慧與的銀髮前輩們，期待自己能選擇愉快、自信、優雅的老去，坦然面對年齡的增長，並以幽默看待，透過文字帶給各世代的人們力量！