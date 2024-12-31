「遺囑寫好了，可以安心繼續長壽下去了！」只有老人家才寫得出來！豁達幽默的時代短詩集

琅琅悅讀／ 三采文化
書名：笑中帶淚的老後日常套書：《銀髮川柳1～3》 作者：日本公益社團法人全國自費老人之家協會 出版社：三采文化 出版時間：2024年12月27日
書名：笑中帶淚的老後日常套書：《銀髮川柳1～3》
作者：日本公益社團法人全國自費老人之家協會
出版社：三采文化
出版時間：2024年12月27日

銀髮族，指上了年紀的老人家；川柳，則是傳統短詩，只要字數符合「5、7、5」，想寫什麼都可以！

銀髮川柳？是描寫老後日常種種的趣味打油詩，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，百無禁忌！（編按）

●本文摘選自出版之《銀髮川柳1：以為是愛情，結果是心律不整》

《銀髮川柳2：飯只能吃8分飽，剩下2分要吃藥》

《銀髮川柳3：喜歡比我年長的對象，但他們都不在了》

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文／日本公益社團法人全國自費老人之家協會；編／三采文化

《銀髮川柳》系列是日本全國公益自費老人之家協會舉辦的徵文活動，平均投稿民眾年齡69歲，最年長的甚至超過100歲，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，集結人生老前輩智慧、感嘆、豁達與幽默的短詩，在日本創下銷售破百萬冊的紀錄！集結的文字訴說著坦然面對年齡的增長，並以幽默看待的短詩，真實地反映了人生和時代。

對世間已毫無留戀

地震來的時候

還是第一個先跑

───男性／千葉縣／84歲／無業

三代同住的大房子準備好了　

但兒子至今　

還找不到老婆

───男性／神奈川縣／64歲／上班族

拍遺照時　

笑得太開心　

結果不能用

───女性／愛知縣／50歲／兼職

實在太寂寞了

於是和詐騙集團

講了好久的電話

──男性／埼玉縣／72歲／無業

又忘記東西放哪了　

但不想讓人知道　

只好開始大掃除　

──女性／大分縣／67歲／家庭主婦

戴上助聽器後　

偷聽八卦的能力　

越來越強了　

──男性／福岡縣／70歲／無業

退休的時候　

收到了一條圍裙　

感覺不妙

────男性／東京都／64歲／兼職

異性看著的時候　

我可不想　

拿出我的敬老卡

───男性／石川縣／57歲／表具師

拄著拐杖　

讓人忍不住想模仿　

盲劍客

───男性／東京都／58歲／自雇者

遺囑寫好了

可以安心的

繼續長壽下去了

────男性／北海道／83歲／無業

到了死後的世界　

我們就只是朋友喔　

妻子這樣對我說

───男性／石川縣／64歲／經營廣告事務所

老伴開始碎念時

我總會默默　

把助聽器拔掉

───男性／兵庫縣／59歲／上班族

忘記兇手是誰了

只好把推理小說

重看一遍

───女性／滋賀縣／50歲／家庭主婦

太太催促我　

趁還有頭髮時　

趕緊拍遺照

───男性／大阪府／64歲／約聘人員

那些沒來醫院的人　

是不是哪裡　

不太舒服啊

───男性／京都府／45歲／上班族

超高齡社會的日本，每四人中就有一位是老年人。面對年老和衰退，追求身心健康之外， 也有一群充滿智慧與的銀髮前輩們，期待自己能選擇愉快、自信、優雅的老去，坦然面對年齡的增長，並以幽默看待，透過文字帶給各世代的人們力量！

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