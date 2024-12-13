近海潮流變化導致秋刀魚漁獲量大減，日本庶民美食短缺危機

文／EZ Japan編輯部

秋刀魚，在日本有「庶民美食」之美稱，秋季是最值得品嘗的季節，然而秋刀魚的漁獲量正逐年下滑。今年（2024年）4月15日，日本、中國、美國等九國參與的「北太平洋漁業委員會」中公布的資料提到，日本去年（2023年）的漁獲量是史上第三低。近十北太平洋海域整體漁獲量也已銳減至四分之一以下。近畿大學有路昌彥教授指出「地球環境的影響是最大關鍵。

秋刀魚是順著親潮冷水海域洄游，但隨著親潮逐漸減弱，大量限縮了秋刀魚的棲息水域」。因此，參與「北太平洋漁業委員會」的各加盟國也同意縮減秋刀魚捕撈配額的上限。

另外， 秋刀魚原本大多分布於日本的專屬經濟海域內，但隨黑潮威力增強，海水溫度逐年上升。秋刀魚只能移往更寒冷的水域，而跑到了各國都能自由捕撈的公海，導致日本漁獲量大減。種種因素讓原本被稱為「庶民美食」的秋刀魚，成為價格難以高攀的「高級魚」。為預防此一珍貴漁產資源某天面臨枯竭，日本更將希望寄託在秋刀魚的養殖技術上。

書名：《年度時事100選〔2025版〕：Nippon所藏日語嚴選講座》

作者：EZ Japan 編輯部

出版社：EZ叢書館／日月文化

出版時間：2024年12月5日



隨著今年8~12月秋刀魚捕撈季的到來，日本「水產研究．教育機構」也預測了今年自北海道至千葉縣海域可捕撈的秋刀魚數量與大小。數量維持與去年相同的低水準。重量則為80~100克，比標準尺寸小了三到四成。研究機關並指出日本近海潮流變化、海水溫度上升及秋刀魚餌食的浮游生物減少，都是造成漁獲量不甚理想的原因。

不過，今年也傳來一個令人為之振奮的好消息，就是發現了位於北海道根室海域的秋刀魚漁場。這讓全國秋刀魚漁獲量位居第一的根室市花咲港，達到首次的捕獲量有67噸的成績，是去年的140倍。拍賣價也降至去年的兩百分之一，讓民眾再次嘗到價格實惠的肥美秋刀魚。

●本文摘選自EZ叢書館／日月文化出版之《年度時事100選〔2025版〕：Nippon所藏日語嚴選講座》。