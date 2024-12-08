如何有效經營社群軟體？多辦簡易抽獎活動有利帶動品牌效益

文／李善美（이선미）

◆社群媒體寫作

書名：《行銷人的文案寫作》 作者：李善美 出版社：寶鼎出版 出版時間：2024年8月2日

SNS是以共享為目的誕生的平台，如果發布的內容受到大眾喜愛，就有可能被無限次地推薦和分享。以傳播力而言，社群網站比部落格更強，也有機會透過個人努力來增加讀者。如果部落格最大的目的在於傳達資訊，那麼SNS的首要目的，就是累積品牌好感度，與粉絲建立關係。按讚、分享和評論等功能，可用來維持雙方的互動。

另外，與需要一定長度的部落格文章相比，SNS更偏好短文形式，在寫作方面的負擔相對較少。SNS上的內容不一定要親自編寫，也可以分享他人的優質內容，與部落格比起來，或許更能事半功倍地獲得顯著的效果。不過，經營SNS時，應思考如何贏得讀者的好感，並持續保持良好的關係，而不是單方面地傳遞訊息。

1_資訊型內容

無論寫得多簡短，SNS仍然帶有媒體性質。品牌或企業可以向讀者提供的最佳內容，就是具有專業性的資訊，唯有傳達值得閱讀的內容，才能獲得讀者的好感。不過，傳達方式應該要比部落格來得更簡單和親切。讀者不會刻意去找貼文來閱讀，因此，編寫內容時要善加利用直覺的圖像或顯眼的標語，以便在隨時更新的動態時報上吸引關注。

在資訊型的內容中，SNS上最受歡迎的是「做～的方法」，亦即提供讀者訣竅或做法的貼文。寫得比部落格簡單，可直接套用於日常生活，或者能引起興趣的內容，通常都很受讀者歡迎。在傳達這種貼近生活的資訊時，還能間接曝光自家品牌的產品，突顯企業的專業性，進而獲得粉絲的好感。

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在傳達訊息時，排名也是很好的方法。人們喜歡排序，名次本身就具有吸引力，而且還很容易被看到。就算只是微不足道的資訊，只要以排名的方式編寫，就會產生娛樂性，點讚和分享也會更加活躍。

最喜歡辛辣飲食的MBTI類型？ No.1 爽快的ENFP，挑戰辣中之辣 No.2 性格急躁的ESTP，辛辣的食物中最喜歡雞爪！ No.3 多汗的ISTP，用辛辣食物來緩解壓力 No.4 大腸敏感的INTP，吃辛辣食物時請避開海鮮

與產品相關的訊息，回應通常不如訣竅或情報。不過，如果能以好感為基礎，與粉絲形成信賴關係，那麼SNS的忠誠度會比部落格來得高，還可以輕鬆地在貼文中標記產品，直接將讀者導到購物商城等銷售頁面。

此外，對粉絲來說，在SNS上品牌和企業就像朋友一樣，傳達最新動向的內容，通常也能獲得反饋。例如舉辦活動的消息、新產品上市的準備過程等，透過這種新聞型的內容，可以獲得粉絲的關注和信賴。

2_參與型內容

就像傳達資訊一樣，引導讀者的行動也非常重要，亦即點讚、分享或留言等。編寫參與型內容的目的，就是要誘導讀者行動，很多時候會搭配贈獎活動一起進行，例如留言回答問題、參與問卷調查、寫下期待或祝賀等，就能獲得廠商提供的贈品，或是以標記朋友帳號的方式，鼓勵粉絲把貼文分享出去。

留言寫下我的MBTI！ 將抽出5位粉絲，贈送○○○T恤。 請為○○○的新產品取個合適的名字！ 獲得最多點讚數的朋友，我們將送出○○○做為獎品。 請@標記你最想和哪位朋友一起看這部電影！ 我們將透過抽籤的方式，送出兩張電影預售票。

按照貼文內容參與過活動的粉絲，將會與該品牌形成更親密的連結。未來如果還有其他活動，粉絲再次參與的可能性會增加，有助於達成經營SNS的最終目的：引導顧客購買商品。因此，在社群網站上，應盡量舉辦粉絲能參與的活動，持續提供他們行動的機會。

●本文摘選自寶鼎出版之《行銷人的文案寫作：業務行銷、社群小編、網路寫手及上班族必備的職場基本功》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！