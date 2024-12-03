總覺得事事不如意？若想實現願望，得妥善運用吸引力法則！

文／濱田真由美、山田弘美

願望無法實現的理由

夢想無法實現的原因之一，是顯意識（約5%）想的事和潛意識（95%）的資料不一致。頭腦思考的事和潛意識的資料不符時，當然是潛意識占上風，所以要客觀思考是什麼信念導致你的願望無法實現。

假設某個人一直想結婚，但始終無法如願，你覺得他的潛意識可能有什麼資料呢？比如「我不配得到幸福」「婚後可能會失去自由」「婚後可能無法像現在這樣自由地用錢」「婚後要和親戚來往，很麻煩」「婚後也不一定能順利走下去」……

明明顯意識「想結婚」，潛意識卻裝滿否定的資料，這樣當然無法如願。

正如前面提過的，潛意識和顯意識是95對5的拔河，潛意識是壓倒性勝利，所以一定要改變潛意識的資料。這就是你的首要之務。

能做的小練習 選一件你一直想實現，卻遲遲無法如願的事。

用三個步驟實現夢想

吸引力法則的流程，可以簡單地分為以下三步驟。

①下訂（許願）②收取③展開行動。可以想成跟訂披薩外送一樣：①訂想吃的披薩 ②聽到門鈴響去收取 ③開始吃。把這些步驟套用在吸引力法則上，就會形成以下的流程。

第一步是「下訂」。要訂披薩，必須透過網路或電話。想實現願望，就必須透過想像和感情來下訂。在訂披薩時，我們會先下意識地預測吃到的口味和滿足的程度，再來下訂。

「如身歷其境般想像願望已實現的場景，體會當時的情感」，就是送出訂單。

第二步驟是「收取」。披薩外送員按了對講機後，應該每個人都會開門吧。在吸引力法則中，我們有時會直接收到下訂的事物，有時則透過映入眼中的相關資訊和直覺，收到必要的訊息。

第三步驟是「展開行動」。收到下訂的東西，就要好好享用。外送的披薩到了，要馬上吃才好吃，收到訊息或提示時，也要馬上行動。

我來分享一個按照三步驟實現吸引力法則的真實經驗。在我的學生中，有人看著想要的音響照片，進行想像（第一步驟＝下訂）。後來，他看到抽音響的活動辦法（第二步驟＝收取）。他拋開「反正抽不中」的心態，毅然去參加活動（第三步驟＝展開行動），沒想到竟然抽中了！

吸引力法則的原理非常單純，只要透過三步驟，就能實現夢想。如果進展不順利，代表其中有某個步驟卡住了。

能做的小練習 試著拿起電話，想像打給「吸引商店」，再開口向店家下訂：「我要訂一個○○～！」。

為何願望越強烈越難實現？

當你有「無論如何都想得到！」「絕對要實現！」的強烈意念時，其中很可能暗藏執念。一旦執著，意念越強烈，反效果越大，願望也越難實現。這是為什麼呢？因為執念的真面目就是「恐懼」。

強烈地希望「無論如何都想得到○○！」，就是擔心「萬一得不到○○，我的人生將何去何從……」的表現。這時候，反而是「得不到該怎麼辦」的恐懼更容易實現。

吸引力法則的最大祕訣，就在於「中性許願」。中性有「中立的」「不屬於任何一方」的意思。雖然下訂想要的事物時，必須明確地指定「就要這個」，但對於結果，則要抱著「怎樣都行」的心態，無須忐忑不安。你要放下執念，保持「雖然想要，但怎樣都好」的心境。若因此暫時忘記自己有許願（下訂），也是常有的事。或許你會感到意外，但這樣真的更容易實現願望。一起練習看看吧。

練習中性許願時，如果想著不顧一切也要得到，就不會順利。因為有了執念，就會過度努力。

中性許願不是靠理論，而是憑感覺，唯有靠體會才能培養。想養成這種感覺，一開始最好用可有可無的事物來練習。

在拙作《用科學證明！吸引實驗集》裡，第一個實驗之所以選擇吸引香蕉，就是這個原因。對絕大多數的人來說，香蕉並非不顧一切也想得到的事物，不會產生執念。就算香蕉不來，也不至於感到挫折。

練習時也可以不用香蕉，改用蘋果或十元硬幣，總之只要是「能不能吸引到都無所謂」的東西就好。對大腦下指令後，就能開始體驗吸引力法則，看看會有什麼事物映入眼中，或是收到來自某人的餽贈。照這樣練習下去，以後就算是渴望得到的事物，也可以運用這種感覺，透過中性許願來吸引。

能做的小練習 來嘗試「十元硬幣吸引實驗」吧。請看著十元硬幣的兩面，想像硬幣的樣子，然後在心中默念：「十元硬幣來了，謝謝。」

試著下訂很多很多夢想

有個能幫助實現夢想的工具，就是整理想去的地方、想得到的東西，將這些夢想的相關照片貼在板子上，做成「尋寶圖」。距離我第一次把這個方法引進大學課堂，已經超過十年了。

書名：《願望加速成真》 作者：濱田真由美、山田弘美 出版社：方智／圓神出版 出版時間：2024年12月1日

當課程結束滿一年時，我會去採訪學生、收集資料。過程中，大家都會說同樣的話。一看到睽違已久的尋寶圖，他們會不約而同地驚呼：「啊，這個夢想也實現了！」畢竟貼了很多夢想的照片，不可能全部記得。做尋寶圖時，最渴望實現的目標一定會記得，但那些覺得「無所謂，怎樣都好」、很快就被遺忘的夢想，實現的機率反而更高。

原因就在於中性許願。實現很高興，不實現也無妨，隨遇而安的心境，這種許願法是最強的。當你說出「絕對要實現！」「無論如何都要得到！」時，就代表內心有執念。執念的真面目是恐懼，越強烈越會帶來反效果。

中性許願的方法之一，就是下訂許多夢想。當數量一多，就會覺得不管哪個實現都很好，心情也會輕鬆不少。這和撒種子的道理相同，如果只種一顆，會把注意力（焦點）過度集中在那一顆上，總是惦記著「會發芽嗎？沒問題嗎？」，心裡容易擔憂和執著。若換成到處撒、撒很多種子，感覺就比較輕鬆，頂多只會想：「不知道哪些會發芽。」所以夢想不分大小，都是越多越好。

能做的小練習 整理想去的地方，想要的東西，為這些希望實現的夢想收集很多很多照片吧。

●本文摘選自方智／圓神出版之《願望加速成真：當3分鐘未來日記，遇見吸引力法則》。