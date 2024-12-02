步入中年生活更自在！獨活女性細數年輕曾遭受過的異樣眼光

文／金熹暻

因為不再年輕而變得自在

書名：《SOLO女子圖鑑》 作者：金熹暻 出版社：今周刊 出版時間：2024年9月26日

Aging Solo（獨老者）女性之所以認為上了年紀的中年生活比年輕時更好，這與韓國社會面對未婚年輕女性的態度有關。

藥劑師宋美英（송미영，四十七歲）說，中年後獨自生活比以前更自在了。

「沒有結婚的年輕女性就好像是社會裡最弱勢的一群，大家都輕視、忽視，並隨意對待她們，因為她們沒有任何武器能反擊。年紀大了以後，現在別人都不敢隨便對待我了。而年紀大了，我也具備能對抗攻擊的功力，因為自己受到的傷害比以前小，因此也比二十多歲時更值得活下去了。男人討厭中年不婚女性，但也害怕她們。因為如果男性會輕視二十多歲不婚女性，或將她們視為某種達到目的的手段的話，那麼也可以說中年四、五十歲的不婚女性與男性處於競爭狀態，甚至可能比男性更具優勢。」

裝置藝術家鄭世妍（정세연，五十四歲）指出，活到五十多歲中段之所以會比以前更自在，原因之一就是社會上對獨居女性的性別攻擊與騷擾減少了。

「之所以選擇在三十歲出頭去留學，是因為在藝術界以年輕女性身分生活實在太難了。我的工作類型本身就非常辛苦，女性更是難以在這個領域立足，再加上年輕女性會被當作性騷擾的對象，因此壓力非常大。我在美國過了十四年，四十歲出頭回國時又被貼上『在國外生活過的女人』的標籤，用『妳肯定玩得很開吧』的言語攻擊我。直到五十幾歲的日子都快過半，現在我才開始感到自在。把我當作性騷擾對象的行為與欺負我的舉動減少了，來自周遭的結婚生子壓力與無禮的問題也少很多了。當然，對不婚中年女性的負面偏見仍舊存在，我偶爾還是會聽到攻擊性的話語，但相較於二十來歲時我的經濟、社會條件已經好很多了，應對一切的功力也變強了。」

她用稍微諷刺的語氣說：「韓國社會的年齡歧視有時候很好用。」

「由於年齡受到歧視，小時候吃過虧，但現在大家可能覺得我老了，所以跟二十幾歲比起來，幾乎沒有人敢公然冒犯我了。」

她表示，因為自己已不是年輕女性，生活變得輕鬆自在了。這番話是有點苦澀的證詞，證明了社會無禮地輕視年輕女性，以及物化年輕女性的情況非常嚴重。

雖然我遇到的Aging Solo女性並沒有經歷很多這些問題，但對於年長女性的性物化與暴力的問題仍在現實社會中蔓延。在此我並沒有要否認這種現實，而是想談論對比每個人現在與過去的生活，存在著哪些變化或重新定義的觀點。

我們也能從調查中確認不婚女性生活滿意度隨年齡增長而上升的趨勢，KB金融經營研究所出版的〈二〇二〇年韓國單人戶報告〉寫道：「過去的調查顯示，隨年齡增長，以單人戶方式生活的意願呈下降趨勢。然而，在二〇二〇年的調查中發現，女性的狀況不同於男性，即使年齡增長，女性以單人戶模式生活的意願幾乎沒有改變。」

該調查結果中，最引人注意的是Aging Solo女性的自信心。關於「我認為我過著自己主導的生活」這項陳述，五一．四％的單人戶回答是肯定的，五八．六％的四十多歲女性與六五．五％的五十多歲女性也同意這項陳述，這遠超過了平均。關於「我在日常生活中是會表達自身想法的人」這項陳述，五〇．八％的單人戶表示同意，而五八．六％的四十多歲女性與六一％的五十多歲女性同意這項陳述，比例遠高於平均。

自我認知與他人眼光的差距

雖然許多Aging Solo女性「堅持信念，且自主生活」，但周遭的眼光和這樣的自我認知卻有很大的差距。即使她們已經離成年很久，早已步入中年，但仍有人認為她們獨自生活的模式只是暫時的狀態，或斷定她們無法獨立打理日常生活。

鄭世妍在美國獨自生活了十四年，由於物價高的關係，她養成了不外食並親自下廚的習慣。藉著經驗累積，她做菜做得又好又快，但周遭的人幾乎不相信這件事。

「某天我偶遇高中時的朋友，朋友請我去她家裡玩，她說：『自己住怎麼可能好好吃飯，我來做好吃的給你吃。』雖然感恩，但斷定獨自生活就是這樣過日子，實在有點令人無言以對。所以我就說：『喂，我應該比你會做菜吧？』而她卻不相信。類似的事不斷發生，我媽隔一段時間來我家就會開冰箱檢查，她認為自己生活的人不會吃像樣的食物。因此，為了表現給媽媽看我還特別做了菜，請她放下對我飲食生活的擔憂。」

在公益團體工作的朴仁珠（박인주，五十歲）即便過了四十歲也常聽到周遭的人說她是「自炊生」。這種說法代表他們認為獨居只是暫時的，並認為她不會好好經營生活，無法照顧好自己的日常起居。

「活動結束後如果有食物剩下，長輩們一定會指著我說：『自己煮肯定沒辦法好好吃飯，這個你帶走吧。』甚至連曾參與過女權運動的前輩們都如此，一旦在活動或聚會上發現獨自生活的男性，她們就會不顧雙方意願若無其事地說：『你們兩人好好相處看看吧。』幾乎都沒有『上了年紀的女性也能獨自生活』的概念。」

這種想法並非只存在於年長者之中。二〇二一年，梨花女子大學社會學系教授金敃志（김민지）對二十五到四十二歲的高學歷不婚單人戶女性做了深入的訪談，根據她的研究顯示：「研究參與者大多對獨自生活感到滿意，享受獨自生活經驗所帶來的個人強化，也習慣了這種生活方式，但很少有人認為在年老之後獨居是理想的選擇。」

一位研究參與者表示，周遭的人對獨自生活的年長女性抱持著異樣眼光，甚至會產生一些謠言，這樣的氛圍讓她也產生了一種認知，覺得「原來隨年歲增長，獨自生活會變成人們議論的事」。雖然周遭的議論也不能說是批評，但仍感覺其中夾帶著一股暴力的沉重感。

Aging Solo女性並不是對周遭的眼光不知情或不在意才選擇獨自生活，而是儘管如此，在她們生活的背景中，選擇這種生活方式還是有其他的原因與價值。

其實我不認為一定要結婚，但我也不是不婚主義者。某些人對婚姻生活與不婚生活方式抱有某種信念並堅守著這般生活方式，且他們會稱其生活方式為「某某主義」，我尊重他們的想法，不過卻感覺有些彆扭。我認為在自己的人生中，以什麼方式建立親密關係，根據時間與情況的發展隨時都可能改變，這是個人的選擇。雖然我獨自生活了很長的時間，但可能又會和某人一起生活，也有可能再次獨自生活；也許不會想和某個親近的人共同生活，但會想住得近一點。人生中的生活方式是多樣的，而且隨時都有可能改變。

讓我覺得奇怪的是，雖然單人戶的數量並不少，但把「獨活」當作持續生活方式的Aging Solo女性們，為什麼還像前述研究參與者所形容的那樣，遭受他人用暴力的沉重眼光看待呢？只是脫離了傳統家庭的形象，為什麼大家會認為「沒老公、沒兒女」就是有所不足的人生呢？為什麼只會臆測她們是孤獨且辛苦的呢？

雖然訪談對象不包括Aging Solo男性，但也有研究顯示，在排除社會與經濟因素後，Aging Solo男性的獨居生活對其主觀幸福感有積極影響。我們更應該嚴肅對待的，難道不是讓男女都將家庭組成視為風險和負擔，根深柢固的家族主義嗎？

Aging Solo與其他所有已婚者一樣，也各自以不同方式過著豐富的生活，同時肩負著各自的困難與必須解決的課題。不用勸誰，也不用怪誰，獨自生活只是多樣的生活方式之一。我寫這本書想實現的願望之一，就是希望Aging Solo看起來不再特殊，而是平凡而自然的存在。

●本文摘選自今周刊出版之《SOLO女子圖鑑：獨活不獨行，自在變老的全方位指南》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！