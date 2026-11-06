美國史上最瘋狂的總統？深入解析川普如何將國家推向分裂！

文／關中

川普 的政治學：分裂美國

川普四年執政，留下來的是一個分裂的美國，比他四年前更為分裂，也被美國媒體認為是美國近代史上最為分裂的國家。

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在過去五位總統中，有四位連任，川普是六位中的第二位未能連任者（另一位是老布希George Bush）。但川普在2020年大選前不但決心要爭取連任，甚至有信心他會連任。他拿到了7,400 萬票，比2016 年的6,200 萬票還多出1,200 萬票，他的信心不是沒有根據的，他的選舉 策略是成功的。但他沒有想到，他的競選對手，他認為是一位很弱的對手，民主 黨的拜登竟然拿到了超過8,000 萬的選票，在選民票和選舉人團票數（306＞232）上都打敗了他。他們兩人的得票均創下了美國選舉的紀錄。這是一場空前激烈的選戰，川普有十分堅強又熱情的支持者。民主黨和拜登在選前一年在不被看好的情勢下能夠激發美國反對川普的選民，踴躍出來投票，是一個了不起的成就。

這次選舉的結果使我們認識和了解了美國今日的一些問題，而不是只有拜登和川普的輸贏而已。我們可以簡單的認為，這是川普個人的失敗，但深一層的去看，它代表的意義不止於此，它還代表著一個分裂的美國，以及美國的孤立主義者仍將繼續反對美國的全球化和全球主義政策。

《紐約時報》專欄作家史蒂芬斯（Bret Stephens）早在2019 年9月21 日便告訴我們，川普主義就是「自閉、自大和吹噓」，這是一個太簡化的說法。固然川普的人格、品德和言行已被大家公認是令人不堪的。尤其他的無能和失德更令人難以置信，他最大的缺點便是謊言連篇，媒體和著作統計他在就任三年，就做出了16,241 次虛假或誤導性的陳述，平均每天15 件。

書名：《川普和川普主義：分裂的美國》 作者：關中 出版社：時報出版 出版時間：2021年04月27日

當伍華德（Bob Woodward）在2018 年9 月11 日出版《恐懼：川普入主白宮》（Fear: Trump in the White House）一書，這本書是以匿名訪問川普政府中重要人士，真實性極有信譽。

就在這本書出版之時，《紐約時報》刊登了一篇讀者投書，把川普形容的一無是處。這位投書者稱，「我是川普政府中抵抗運動的一分子。」他說，「我們首要職責是對這個國家負責，但總統卻持續荼毒這個國家的健康。」作者批評川普衝動魯莽、行為反覆無常、指稱媒體是「人民公敵」，並一反美國傳統、反自由貿易、反民主、反移民。作者指出川普的領導風格異於常人，經常製造對立，離題咆哮，會議極無效率。

作者在揭發川普不欲人知的一面後，還特別表明他們這些成熟的人已竭力阻止川普的胡作非為，他還透露內閣中醞釀援引憲法第25條修正案，如有半數閣員同意，可向國會提出罷免總統。

這篇投書之爆炸性可想而知，川普推文指責該官員「叛國」，並要求《紐約時報》交出此人。CNN 列出一份13 人的可疑名單，其中川普最親近的人幾乎無一倖免，包括川普的妻子和女兒，也包括副總統潘斯、白宮幕僚長凱利和司法 部長塞申斯。

在與川普共事過的人對他的評價，幾乎都是「沒有道德、沒有原則、沒有章法、信口開河、出爾反爾、謊話連篇、顛倒是非、為達目的不擇手段、倒行逆施、胡作非為、醜陋和下流。」

包括他的家人也出書，承認川普的家族造成川普嚴重扭曲的人格特質，「說謊成性就是他的生活方式」，並說川普高度自戀，「不能讓川普毀了我們的國家」。

美國前國務卿奧布萊特（Madeleine Albright） 說， 川普是法西斯主義者（Fascist）。《紐約時報》專欄記者紀思道（Nicholas Kristof）說川普下台後，將以「重犯」（felon）的身份終其一生。《紐約時報》2019 年4 月3 日的社論指出，美國製造了一個貪腐的總統，應深刻檢討。

《紐約時報》另一位專欄作家里昂哈特（David Leonhardt）在2019 年1 月5 日就指出，川普已不適任當總統，他問美國人民「我們還在等待什麼？」他對川普的指責：

1. 將自己的利益置於國家之上。

2. 用總統職權圖利自己的事業。

3. 接受外國的金錢贈與。

4. 把他和一個敵對國家的關係向美國人民說謊。

5. 放任其屬下，利用職務自肥。

不止於此，

1. 破壞美國的權力制衡，使自己免責。

2. 迫害政敵，袒護同夥。

3. 企圖阻撓司法。

4. 一再動搖公眾對民主制度的信心，包括媒體、聯邦執法和聯邦司法。

川普造成的混亂掩飾了一個更大的問題，美國從來沒有一個這樣不適任的總統，在2019 年我們都要為一個問題而困擾──我們怎麼辦？

簡單的答案是等待，等待對他的調查結案，在2020 年由選民做出決定。但這又太危險，去掉一個總統比讓他留任的代價小的多。

川普一再顯示為了幫助自己而不惜傷害國家，他將傷害美國全球的利益及國內憲法制度的核心價值，他製造傷害的危險是與日俱增。

彈劾川普的理由不是他的思想，也不是他的政策，而是他的不誠實（per_dy）和怠慢（negligence），他破壞法律，違反了他憲法上的誓詞。

他列出川普的四大罪狀：

1. 以總統職位圖謀私利。

2. 違反競選獻金法。

3. 阻撓司法。

4. 破壞民主。

2020 年10 月19 日，《紐約時報》以社論──「終止國家危機」──呼籲美國人民，唾棄川普。全文內容摘要如下：

川普毀滅性的任內已嚴重傷害了美國和世界，他濫用權力，否定政治上反對者的合法權利，破壞長期使國家團結的制度，把自己的利益凌駕在公共利益上，他表現出對美國人民和自由令人痛心的冷漠，他不配當美國總統。

本報社論不輕易對一民選的總統做出判決，在川普任期內，我們曾指控他是種族主義者和排外主義者，我們曾批評他破壞了自第二次世界大戰以來的共識、聯盟體系和全球關係，這些是美國犧牲了許多生命去建立和維持的，我們也一再沉痛表示他以分化的言辭和惡意的攻擊對待美國人民，當美國參議院對他的濫權和阻撓司法調查拒絕判定時，我們只能把憤怒寄望在選票上。

11 月3 日是一個轉捩點，這是一攸關美國未來的選舉，以及美國公民要選擇什麼道路。美國民主的韌性已經歷了川普第一任期的痛苦考驗，再四年，傷害可能是無可挽回的。當美國人民在等候投票時，川普正在聲嘶力竭的攻擊民主程序的正當性，史無前例的，他將拒絕權力的和平轉移，意思是說，他的勝選是唯一合法的結果，如果他選輸了，他將在法院、在街頭來挑戰美國人民的判斷。

在美國總統的近代史上，川普的作風是史無前例、無出其右。

2016 年大選時，他以痛斥美國的病態，激發選民的熱情反應。但過去四年的教訓，是他不能解決我們國家的問題，因為他就是我們國家最迫切的問題。在一個日益多元的國家中，他是一個種族主義者；在一個相互連結的世界中，他是一個孤立主義者。他是一個表演者，永遠在吹噓他沒有做到的事，承諾他不會做到的事，他對建設無興趣，只會做一大堆破壞的事，他就是一個把事情搞砸的人。

當世界對因應氣候暖化已有時不我予之際，他不僅不採取行動，放棄國際合作，還打擊對排放二氧化碳的限制。他沒有提出一個合理的移民政策，但卻對合法和非合法的移民進行殘忍的打壓。

當代總統也有非法或做出錯誤的決定，如尼克森用國家權力對付其政敵，雷根對AIDS 的輕忽，柯林頓因說謊和阻撓司法而被彈劾，小布希在沒有證據下去攻打其他國家。但川普在一個任期內的胡作非為便已超越幾十年的其他總統的總合。

川普是一個沒有人格的人，他一再違反他的誓約──維持、保護和防衛美國的憲法。

當前，在此危險時刻，將由美國人民由選票來決定、來維護、保護和防衛美國的憲法，即使支持共和黨總統的人們。

●本文摘選自時報出版 之《川普和川普主義：分裂的美國》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！